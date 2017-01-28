Реальная история Эмили Роуз

Таинственная история об Аннелизе положена в основу нескольких художественных фильмов. Она произошла больше 35 лет назад и до сих пор не перестает вызывать интерес среди людей. Основной вопрос, который задает себе каждый узнавший про Аннелизе Михель — что же в действительности происходило с девочкой — она была по настоящему одержима или же ее гибель стала последствием тяжелейшей болезни. Спустя почти 40 лет никто так и не смог с точностью ответить на этот вопрос. Жизнь этой девушки обратила на себя внимание общества и СМИ в 1976 году, когда Аннелизе было уже 24 года. Сограждане в это время пристально следили за появлением новостей о необычном и громком судебном процессе над группой католических священнослужителей, которые обвинялись в том, что они стали причиной смерти Аннелизе Михель.

Девочка родилась в 1952 г. в маленькой баварской деревушке в семье католиков. А. Фюрг и Й. Михель, родители Аннелизе, были верующими католиками, чрезмерно консервативными, во многих моментах — ортодоксальными. Семья Михель не принимала II Ватиканского Собора и каждый месяц 13-го числа отмечали праздник Девы Марии Фатимской. Среди образцов для подражания в семье часто приводилась соседка Б. Вейганд, которая шла 5 часов пешим ходом в капуцинскую церковь, чтобы получить там облатки. Девочка исправно 2-3 раза в неделю посещала службу в церкви, произносила розарии и предпринимала постоянные попытки делать больше, чем было необходимо (например, ночевала на полу холодной зимой). В 1968 году случился первый случай «приступа»: девочка прикусила собственный язык из-за спазма. Спустя 12 месяцев начались приступы в ночное время, в течении которых тело Аннелизе теряло свою гибкость, появлялись странное чувство тяжести в районе груди, она теряла способность разговаривать — Аннелизе не была в состоянии самостоятельно попросить о помощи ни своих родителей, ни своих сестер. После 1-го же «приступа» девочка впервые стала ощущать себя опустошенной и измотанной, она не нашла в себе сил посетить занятия в школе. Приступы сменялись периодами спокойствия и девочка нечасто проводила время за игрой в теннис.

Начало и конец «Эмили Роуз»

В 1969 года Аннелизе проснулась ночью из-за осложнений с дыханием, также у нее парализовало всё тело и она не могла двигаться. Врач семьи Г. Фогт направил девочку на осмотр к психиатру. 27.08.1969 г. девочке сделали электроэнцефалограмму и в мозге Аннелизе не обнаружили никаких изменений. Совсем скоро девочке был поставлен диагноз туберкулез и плеврит и в начале 1970 года ее поместили в больницу в городе Ашаффенбург. 28 февраля девушку перевезли в Миттельберг. Ночью 3 июня вновь начался приступ. Новая электроэнцефалограмма снова показала ничего, вызывающее подозрение врачей, но д-р В. Галлер посоветовал лечение медикаментами. Свое решение он не отменил даже после получения третьей и четвёртой электроэнцефалограммы, которые показали такой же результат. В Миттельберге девушка впервые начала видеть лица демонов. По весне Михель стала слышать какое-то стучание. Доктор Фогт, совершив осмотр Аннелизе и не отыскав ничего подозрительного, отправил Аннелизе к отологу, который также ничего не обнаружил, а стучание, которое слышала Аннелизе, стали слышать и ее сёстры.

Сама Аннелизе призналась, что впервые ей начало казаться, что она одержима в возрасте 13 лет. Одной из первых в окружении Аннелизе, кто сообразил, что с девочкой происходит нечто таинственное, была женщина по имени Теа Хайн. Она сопровождала Аннелизе во время паломнической поездки в город Сан-Дамиано в Италии. Уже тогда Хайн отметила про себя, что девочка обошла одно из изображений Иисуса Христа и не захотела пить воду из лурдского священного источника. 4 года терапии, которая включала употребление антиконвульсантов вроде тегретала и центропила, по существу ничего в состоянии Аннелизе не изменили. 16.09.1975 г. Штангль, после консультаций с А. Родевиком (иезуитом), на основании первого параграфа главы 1151-й Кодекса канонического права, отправил Альта и сальваторианина А. Ренца к девочке, чтобы те совершили обряд экзорцизма.

Основной его частью в то время был Римский Ритуал, который разработали в далеком 1614 году и который был позже расширен в 1954 году. Девушка сказала, что ею управляют 6 демонов, которые представлялись Люцифером, Каином, Иудой Искариотом, Нероном, Флейшманом и еще одним невыясненным именем. В. Флейшман служил франконским священником в 1552-1575 гг., позднее он был разжалован, обвинялся в проживании с женщиной и страстью к вину. К тому же Фейшман был обвинен в убийстве.

С 24.09.1975 по 30.06 1976 г. над девушкой было проведено больше 65 обрядов, по 1-2 раза в неделю. 42 из них были записаны на видеоаппаратуру и просмотрены позже в зале суда. 1-й обряд продлился больше 5 часов. В то время, когда священнослужители дотрагивались до Аннелизы, та орала: «Убери свои лапы, от них жжет как от огня!». Её приступы были настолько сильными, что девушку держали одновременно три человека, иногда приходилось связывать цепью. Загадочно, но все остальное время между приступами Аннелиза была в нормальном рассудке и не жаловалась на недомогания, посещала школу и церковь, позже сдала экзамены в академию Вюрцбурга.

30.05.1976 г., д-р Р. Рот присутствовал на одном из ритуалов, на котором ответил священнослужителю Альту, который попросил его о помощи: «Против дьявола нету лекарств». 30.06 этого же года тяжело переживающая пневмонию девушка, перед тем как ложится спать, произнесла: «Мама, останься в комнате, я боюсь». Такими были последние слова Аннелизы. Следующим утром, мать девушки Анна увидела дочь мертвой на кровати, ее вес в тот момент составлял всего 31 кг.

Последствия — экзорцизм или убийство?

21.04.1978 г. суд города Ашаффенбурга (в этом городе училась Аннелизе), начал разбирательство по этому делу, среди подсудимых – родители Аннелизе и двое священнослужителей. По неясным причинам, родители девушки не были допущены к эксгумации, а Ренц позже заявил, что его даже не пропустили в морг. Примечательно, что глава епископальной конференции кардинал Й. Хеффнер, говоривший ранее, что девушка не была одержима, 28.04.1978 г. также признал, что верит в существование дьявола. Несколько исследователей в своих собственных трудах, среди которых особое внимание вызывает активная сторонница одержимости Аннелизы протестантка Ф. Гудман (книга «Аннелиза Михель и ее демоны»), подвергла жесткой критике весь судебный процесс.

По завершению тщательного расследования, обвиняющая сторона заявила, что гибель Аннелизе случилась преждевременно и что она могла прожить, по минимальным расчетам, еще одну неделю. Среди обвиняемых были: родители девушки, пастор Э. Альт и отец А. Ренц. Судебный процесс стартовал 30.03.1978 г. и вызвал серьезный общественный резонанс. На защиту священнослужителей встала многочисленная команда юристов, которую оплатила церковь. Защита утверждала, что экзорцизм является таким же гарантируемым правом граждан, которые охраняются конституцией, как и право на религиозные убеждения. По окончанию процесса подсудимым был вынесен обвинительный приговор, который определил им срок в 6 месяцев тюрьмы условно.

В наше время последнее пристанище Аннелизы, ее могилу в городе Клингенберге, сегодня посещают католические общества. Некоторые из них убеждены в том, что после такого долгого многолетнего сражения душа Аннелизы одержала победу над дьяволом. В 1999 году кардинал М. Эстевез первый раз за 385 лет показал представителям СМИ в Ватикане новую версию Римского Ритуала, над которой трудились священнослужители больше 10 лет. В 2005 г. на экраны кинотеатров вышла кинолента режиссера С. Дерриксона, основой которого стала история Аннелизе Михель. Фильм получили название «Шесть демонов Эмили Роуз». В 2006 г. вышел еще один художественный фильм немецкого режиссера Ханса-Кристиана Шмида «Реквием», который был также посвящен Аннелизе.