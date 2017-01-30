Реальная история Эмили Роуз

Таинственная история об Аннелизе положена в основу нескольких художественных фильмов. Она произошла больше 35 лет назад и до сих пор не перестает вызывать интерес среди людей. Основной вопрос, который задает себе каждый узнавший про Аннелизе Михель — что же в действительности происходило с девочкой — она была по настоящему одержима или же ее гибель стала последствием тяжелейшей болезни. Спустя почти 40 лет никто так и не смог с точностью ответить на этот вопрос. Жизнь этой девушки обратила на себя внимание общества и СМИ в 1976 году, когда Аннелизе было уже 24 года. Сограждане в это время пристально следили за появлением новостей о необычном и громком судебном процессе над группой католических священнослужителей, которые обвинялись в том, что они стали причиной смерти Аннелизе Михель.

Девочка родилась в 1952 г. в маленькой баварской деревушке в семье католиков. А. Фюрг и Й. Михель, родители Аннелизе, были верующими католиками, чрезмерно консервативными, во многих моментах — ортодоксальными. Семья Михель не принимала II Ватиканского Собора и каждый месяц 13-го числа отмечали праздник Девы Марии Фатимской. Среди образцов для подражания в семье часто приводилась соседка Б. Вейганд, которая шла 5 часов пешим ходом в капуцинскую церковь, чтобы получить там облатки. Девочка исправно 2-3 раза в неделю посещала службу в церкви, произносила розарии и предпринимала постоянные попытки делать больше, чем было необходимо (например, ночевала на полу холодной зимой). В 1968 году случился первый случай «приступа»: девочка прикусила собственный язык из-за спазма. Спустя 12 месяцев начались приступы в ночное время, в течении которых тело Аннелизе теряло свою гибкость, появлялись странное чувство тяжести в районе груди, она теряла способность разговаривать — Аннелизе не была в состоянии самостоятельно попросить о помощи ни своих родителей, ни своих сестер. После 1-го же «приступа» девочка впервые стала ощущать себя опустошенной и измотанной, она не нашла в себе сил посетить занятия в школе. Приступы сменялись периодами спокойствия и девочка нечасто проводила время за игрой в теннис.

Начало и конец «Эмили Роуз»

В 1969 года Аннелизе проснулась ночью из-за осложнений с дыханием, также у нее парализовало всё тело и она не могла двигаться. Врач семьи Г. Фогт направил девочку на осмотр к психиатру. 27.08.1969 г. девочке сделали электроэнцефалограмму и в мозге Аннелизе не обнаружили никаких изменений. Совсем скоро девочке был поставлен диагноз туберкулез и плеврит и в начале 1970 года ее поместили в больницу в городе Ашаффенбург. 28 февраля девушку перевезли в Миттельберг. Ночью 3 июня вновь начался приступ. Новая электроэнцефалограмма снова показала ничего, вызывающее подозрение врачей, но д-р В. Галлер посоветовал лечение медикаментами. Свое решение он не отменил даже после получения третьей и четвёртой электроэнцефалограммы, которые показали такой же результат. В Миттельберге девушка впервые начала видеть лица демонов. По весне Михель стала слышать какое-то стучание. Доктор Фогт, совершив осмотр Аннелизе и не отыскав ничего подозрительного, отправил Аннелизе к отологу, который также ничего не обнаружил, а стучание, которое слышала Аннелизе, стали слышать и ее сёстры.