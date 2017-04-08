Разговоры с умершими. Возможен ли контакт после смерти?

Большинство религиозных и философских учений рассматривают существо человека, как физический сосуд (плоть), наполненный некой нематериальной субстанцией, энергией. Эта энергия, называемая душой, определяет сущность человека, его сознание, мышление, его личность. Земная жизнь для души – лишь короткий временной отрезок, данный ей свыше в качестве испытания. Проходя свой жизненный путь, человек совершает определенные поступки, определяющие природу его души.

Душа развивается и становится чистой от благих дел и мыслей, созидательной работы человека. Темными и тяжелыми души становятся от злости, ненависти, зависти и любых разрушающих действий. На протяжении всей жизни люди любят, ненавидят, встречаются с кем-то и расстаются, по кому-то скучают и кого-то ждут. У каждого есть мечты, желания, надежды, сомнения и страхи. Все эти чувства развивают душу и наполняют ее.

Когда земная жизнь подходит к концу, человек, умирая, освобождает свой дух, и тот, покидая материальный мир, переходит в иные пространства. Однако, так происходит не всегда. По каким-то причинам иногда душа не может оставить земной мир, пребывая среди людей. Почему же так происходит?

Душа не осознает физической смерти человека.

Суицид

Во всех существующих религиях самоубийство считается одним из самых тяжелых грехов. Жизнь дается людям свыше. Земной путь – это испытание, которое нужно пройти, и человек не вправе досрочно прерывать это испытание. Расставаясь с физическим телом раньше отведенного срока, душа в итоге не может найти выход из земного пространства.

Вне зависимости от причин, по которым душа не может отправиться в иные миры, живые люди могут чувствовать потустороннее присутствие рядом с собой. История знает немало случаев, когда родственники умершего чувствовали, что он находится рядом с ними и пытается наладить контакт. Это выражалось в прикосновениях, в телефонных звонках с номера усопшего, пропадали или меняли свое расположение любимые вещи покойного, умерший являлся к живым во сне и что-то рассказывал или просил исполнить. Многие полагают, что эти случаи просто выдумка суеверных людей, слишком увлеченных вопросами мистики и спиритизма, однако с развитием науки и техники, в мире ученых и религиоведов появляется больше вопросов, чем ответов.

Феномен психофонии и психофотографии

Современное общество достигло необыкновенного прогресса в науке и технике. В повседневный обиход людей вошли фотокамеры, магнитофоны, диктофоны, плейеры. Казалось бы, что в век, когда все можно записать, зафиксировать, измерить, получив точнейшие результаты, вопросы из области суеверий и мистики должны уйти в прошлое, но человек, по-прежнему, еще слишком мало осведомлен в вопросах нематериальной составляющей мира.

В конце пятидесятых годов 20 века в Эстонии абсолютно случайно была сделана первая запись голосов с того света. На магнитной ленте был отчетливо слышен голос покойной матери Фридриха Юргенсона, человека, которому принадлежит открытие этого феномена. Скептически настроенный ученый свет многократно повторял данный эксперимент в стенах лучших университетов Психологии, с целью записать на пленку голоса из потустороннего мира, и каждый раз научные светила, желающие разоблачить мошенничество, заходили в тупик, не зная, почему на записи, сделанной в абсолютной тишине, звучат голоса их умерших близких. Этот феномен не нашел объяснения и по сей день.

Другим явным доказательством присутствия души в земном мире является психофотография – явление, при котором на сделанном фото или видео появляется изображение не упокоенной души. С конца 19 века, как только фотоаппарат вошел в повседневную жизнь человека, появляются все новые фото, доказывающие присутствие загробного мира в мире живых. Иногда это лишь силуэты, но бывают и четкие изображения лиц, в которых люди узнают умерших родственников. Среди неимоверного количества постановочных и сфабрикованных ради сенсации фото, найдется несколько десятков фотографий, присутствие призраков в которых не может объяснить ни один фотоэксперт. Как и в случае с психофонией, данное явление до сих пор не объяснено современной наукой.

Не каждое присутствие не упокоенной души является паранормальным явлением

Случаи, когда умершие люди приходят к живым во снах с целью что-то рассказать или о чем-либо попросить, современные психологи склонны считать «запрограммированными сновидениями». Смерть близкого человека всегда является большим стрессом и бедой, которую сложно принять и осознать. Мозг человека ищет способы защититься от стресса, поэтому провоцирует сны, где умерший родственник жив, здоров и с ним все в порядке.

Бывает другой тип «запрограммированных сновидений», когда убитый горем родственник принимает факт смерти близкого человека, но его продолжают беспокоить мысли о том, где душа умершего сейчас, что с ней происходит, правильно ли все сделали при проводах в последний путь. Постоянно ища ответы на эти вопросы, человек находит их в виде диалога с покойным. Тот либо его успокаивает, либо просит исполнить какое-либо пожелание. Как правило, после выполнения просьбы усопшего, сновидения с его участием прекращаются.

Нематериальная составляющая Мирозданья – очень сложная для понимания и изучения тема. Развиваясь и открывая все новые области в науке, человек находит объяснения ранее непонятным вещам, в то же время появляются все новые неизученные феномены. Приходят умершие в мир живых или нет — этот вопрос, по-прежнему, остается открытым, а верить или не верить, пусть каждый решает сам.

Источник: tainy.net