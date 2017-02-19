Разговоры с умершими и духами во сне: что они хотят сказать нам?

Существует сравнительно небольшая группа людей, способных, по их утверждению, видеть и общаться с мертвыми, духами и прочими потусторонними сущностями, существование которых не доказано официальной наукой. При этом свидетельства и утверждения, полученные от этих субъектов, для непосвященного среднестатистического человека звучат достаточно убедительно. Если поверить во все эти, кажущиеся сверхъестественными, вещи, сразу возникает огромное множество самых разных вопросов. Для чего они приходят в наш мир? Что они хотят сказать или, возможно, предупредить о чем-то нас? И существует ли человеческая душа?

Встречи с умершими и призраками во снах

Не стоит сразу же пугаться или начинать перелистывать различного рода эзотерическую литературу, если во сне вам вдруг приснился человек, давно умерший. Для начала попробуем разобраться, в чем же причина такого явления, что мертвые пытаются нам сказать этим поступком. Также, в зависимости от особенностей сна, можно попробовать определить, как чувствует себя душа конкретного человека в потустороннем мире.

Так, почему же нам снятся люди, с которыми мы водили знакомство при жизни или даже состояли в родственных отношениях? Следует понять, что взаимоотношения с каждым конкретным человеком не обязательно заканчиваются сразу же после его смерти. Мы ведь не перестаем испытывать какие-то чувства и эмоции по отношению к умершему, процесс забывания растягивается на долгие годы, а некоторые воспоминания остаются с нами на всю жизнь. Отношения не заканчиваются, даже после кончины остается некая духовная связь, позволяющая ощущать и представлять себе до боли знакомые черты. Именно эта связь, незавершенные дела, невыполненные обязательства – все это держит душу мертвого в нашем мире, позволяя отложить процесс окончательного прощания.

Так зачем же они приходят к нам? Намного проще объяснить это по отношению к женщинам, так как они всегда были хранителями рода и домашнего очага, а значит, имели наиболее тесную связь с прошлыми поколениями. В данном случае души мертвых могут приходить к вам для определенной энергетической подпитки либо же просто в поиске помощи, например, предоставлении какой-то очень значимой для них информации.

Почему же именно во сне? В обычном состоянии человек слишком занят повседневными делами и заботами и не слишком восприимчив к различного рода душевным колебаниям. Во сне же все основные мыслительные и жизненные процессы замедляется, мы погружаемся в малоподвижное состояние, очень похожее на смерть, и соответственно мертвым становится гораздо легче выходить на контакт и передавать свои послания.

Чаще всего души приходят во сны к своим самым близким родственникам, к которым были сильно привязаны при жизни. Наиболее вероятен контакт в первые несколько месяцев после смерти, когда ушедший человек все еще остается привязан к своему телу, жилищу, любимым местам и сохраняет свои особенные привычки.

Как говорилось выше, мертвые приходят в основном для того, чтобы попросить у нас о помощи. В первое время после смерти душа все еще испытывает некоторые потребности, например, ей ведомо чувства голода и жажды, эмоции, привязанность к определенным вещам и любимым занятиям. Но так как физического тела больше не существует, сама она удовлетворить все это не в состоянии, и именно вы, возможно, сможете помочь ей в этом. Если во сне умерший просит вас покормить его, почитать любимую книгу или же согреть, не стоит пугаться. При пробуждении обязательно проговорите это, давая понять, что пожелание было услышано, и проделайте все необходимые действия для того, чтобы максимально выполнить его. Это позволит душе успокоиться и обрести долгожданный покой.

Как определять состояние души мертвого человека?

Умершие могут представать во снах перед нами в совершенно разных состояниях и обличиях, которые способны поведать нам о многом при достаточном внимании к деталям. На что стоит обращать его в первую очередь?

Прежде всего, приглядитесь, как и во что одет умерший, хорошая и опрятная одежда свидетельствует о благоприятном положении души.

Также определите, в каком конкретном возрасте находится приснившийся человек. Молодость и красота являются хорошими знаками, тогда как дряхлость и болезненный вид свидетельствуют о каких-то серьезных проблемах.

Попытайтесь ощутить запах, исходящий от умершего человека. Если он достаточно приятный, то это значит, что душа скорее всего находится в приятном месте, тогда как серные испарения и смрад явно означают страдания и боль, а возможно и адские муки.

Отметим, что также можно сделать определенные выводы на основании того, о чем и каким образом с вами беседует душа. Например, мертвый может достаточно прозрачно намекать на определенные испытываемые неудобства и негативные ощущения.

Очень важным является ваше общее эмоциональное состояние после пробуждения. Если остаются только положительные ощущения, значит, мертвый доволен и чувствует себя достаточно хорошо в загробном мире. При обратной ситуации стоит задумываться, чем можно облегчить его участь и помочь обрести вечный покой.

Как правильно помочь умершему обрести покой

Чтобы помочь душе близкого или хорошо знакомого человека упокоиться, необходимо следовать нескольким простым рекомендациям. Для начала, следует помнить, что самым важным временем, способным обеспечить отход души в счастливый и спокойный мир, являются первые 40 дней после смерти. В этот период необходимо собрать как можно больше пожеланий и благословляющих слов от самых близких людей.

Очень важная роль отводится используемой на поминках пище, лучше всего готовить из продуктов органического происхождения и ограничить потребление алкоголя. Не стоит первым пробовать основные блюда – право дегустации принадлежит отнюдь не вам.

Для того, чтобы мертвый смог оценить приготовленную ему трапезу, необходимо положить совсем небольшое количество пищи и поставить перед алтарем или образом вместе со столовыми приборами. Нелишним будет и произнести поминальную молитву, если в вашей религии такие молитвы существуют…

Все описанное выше должно было прояснить некоторые моменты, связанные с приходом умерших в ваши сны. Если запомнить для себя некоторые рекомендации, то они позволят лучше понимать причины и природу ваших снов и появления в них душ умерших людей.

Источник: http://tainy.net/