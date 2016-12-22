Раса инопланетян давно ведет войну с Россией в море

Уфологи уверены, что целая раса инопланетян скрывается в подводных глубинах и уже десятилетия ведет войну с Россией.

Еще во времена Советского Союза капитаны российских подводных лодок сталкивались с необъяснимыми подводными явлениями. Документы с информацией о встречах с, так называемыми, неопознанными подводными объектами и сейчас находятся под грифом «секретно».

Но некоторые детали встреч с глубоководными созданиями и необъяснимыми огромными объектами все же просочились в СМИ. Полученная информация раскрывает шокирующую информацию о том, что происходит в глубине.

Уфологи Пол Стоунхилл и Филип Мантл раскрывают историю засекреченного конфликта в своей новой книге. Исследователи считают, что Российское правительство пыталось скрыть правду, выдавая за глупые фантазии показания тех, кто пытается рассказать о том, что на самом деле происходит глубоко под водой.

Стоунхилл и Мантл утверждают, что люди уже сталкивались как с новыми формами жизни, так и с целыми неопознанными кораблями, брошенными в море.

Филип Мантл утверждает, что еще во времена СССР многие Русские моряки были свидетелями появления НПО (неопознанных подводных объектов). Однако как только эти люди пытались рассказать общественности об увиденном, они сразу же становились мишенью для разного рода шуток и насмешек. Неизвестные создания, которых еще называют «Пловцами», пожалуй, самые удивительные. Эти существа представляют собой гуманоидов около 3 метров ростом. Они проживают на глубине 50 метров, в ледяных водах океанов и морей близ Сибири.

По словам Стоунхилла и Мантла, один из капитанов российского подводного флота, генерал майор Демьяненко, предупреждал свой экипаж о возможных встречах с невероятными созданиями, ведь такое уже случалось в 1982 году.

Есть сведения и о том, что советские военные водолазы пытались поймать одно из существ, которое, якобы, было одето в серебристый костюм и шлем. Однако операцию не удалось завершить: как только члены экспедиции достали сети, чтобы поймать неизвестное науке создание, вся команда из семи человек была выброшена на поверхность какой-то невероятной силой.

Известны и другие случаи столкновения с неопознанными объектами. Так, в 1965 году через Красное море команда советского парохода «Радуга», пересекавшего в тот момент Красное море, стала свидетелем огромного огненного шара, появившегося из океана и зависшего в воздухе на высоте около 150 метров. Впрочем, сказать, что шар просто парил в воздухе сложно, ведь он находился как бы внутри водяного столба. Через некоторое время шар снова погрузился в воду.

Но и на этом истории не заканчиваются.

Российский адмирал В. А. Домисловский, начальник службы тихоокеанской разведки, утверждает, что видел некий объект, который парил над водами Тихого океана. Объект был около 900 метров в длину. В какой-то момент от него начали отделяться небольшие части, которые, погрузившись в океан, вскоре вновь вернулись на свои места. После этого объект исчез из поля зрения команды.

Контр адмирал и командир атомной подводной лодки Юрий Бекетов утверждает, что не раз был свидетелем необъяснимой активности в водах бермудского треугольника. Радары его подлодки не раз фиксировали неизвестные объекты, которые перемещались под водой со скоростью 250 миль в час.

Стоунхил и Мантл собрали все свидетельства очевидцев в своей книге «НПО: что скрывает Россия?»

В своей беседе с британским изданием “The Mirror” Мантл заявил, что Советское правительство намеренно скрывало информацию о встречах с неопознанными водоплавающими объектами. Мантл полагает, что все советские офицеры, которые встречались с такими объектами, были просто вынуждены молчать, в противном случае на них бы обрушился поток высмеиваний со стороны общественности и прессы.

«Но, несмотря на все старания государственных органов, информация о НПО все-таки просочилась в СМИ»,– утверждает Мантл. «Как ни старались советские спецслужбы, неизвестные нам объекты так никуда и не исчезли. Наши знания о глубинах морей, океанов и даже озер крайне ограничены – как говориться, мы знаем больше о поверхности луны, чем о глубоководной жизни нашей собственной планеты».ф