Рай на земле! Это город, в котором нет ни политики, ни религии, ни национальных различий…

Представь себе город, в котором все равны. Это кажется чем-то нереальным, утопией, которой не место в нашем мире…
Город, развивающийся под эгидой ЮНЕСКО, был основан в 1968 году.
Сотни представителей разных стран приехали в Ауровиль, захватив горсть родной земли, которую вскоре закопали в Матримандире (храме Матери). Теперь этот храм считается центром сбора жителей и символизирует образ жизни, который призван избавить людей от их ограничений: политических, финансовых и социальных.
Изначально здесь находился ашрам, которым управляли индиец Шри Ауробиндо и француженка Мирра Альфасса, теперь он превратился в город, где все жители занимаются интенсивными духовными практиками. Здесь каждый занят своим делом.
Город старается обеспечивать себя сам: есть поля, заводы, пекарни, столовая, работающая на солнечных батареях, школы, кинотеатры, музыкальная школа и даже редакция местной газеты.
Сейчас в городе проживают 2 333 жителя из 45 стран мира, но планируется, что число жителей возрастет до 50 тысяч человек.
«Где-то на земле должно быть место, на которое ни одна нация не могла бы заявить права. Где все люди, обладающие искренним устремлением, могли бы жить свободно, как граждане мира, следуя лишь одному руководству: руководству Высшей Истины».
Большинство жителей Ауровиля приехали из Индии, но есть жители Франции, Германии, Израиля, Америки, России и многих других стран. Они живут в домах, расположенных по спирали, которая разворачивается от Матримандира.
Создается впечатление, что Ауровиль — это рай на земле. Не знаю, как ты, а я лично желаю если не жить там, то хотя бы посетить этот замечательный город!
Источник: http://worldi.ru/