Рай на земле! Это город, в котором нет ни политики, ни религии, ни национальных различий…

Представь себе город, в котором все равны. Это кажется чем-то нереальным, утопией, которой не место в нашем мире…

Город, развивающийся под эгидой ЮНЕСКО, был основан в 1968 году.

Однако на юге Индии есть город Ауровиль, который, по словам его основателей, должен стать интернациональным обществом вне политики и религии.

Сотни представителей разных стран приехали в Ауровиль, захватив горсть родной земли, которую вскоре закопали в Матримандире (храме Матери). Теперь этот храм считается центром сбора жителей и символизирует образ жизни, который призван избавить людей от их ограничений: политических, финансовых и социальных.