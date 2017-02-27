Радиоактивный взрыв в Европе, который замалчивается

Прогрессивные исследователи утверждают, что приблизительно в середине января текущего года в Европе произошел взрыв (или подобный инцидент) в результате которого в «северных» странах зафиксирован резко повышенный фон радиоактивного йода-131. При этом сведения об этом каким-то образом не просочились в СМИ, что очень даже странно (сообщает esoreiter.ru).
Первыми забили тревогу ученые Норвегии, однако и они объявили об этом только тогда, когда следы радиации дошли уже до Франции, и данный факт нашел отражение в отчете французского института IRSN.
О серьезности данного инцидента говорит даже то, что единственный самолет-лаборатория по изучению ядерных аномалий, заражений и взрывов (Boeing WC-135 Constant Phoenix из США) на днях вылетел в Великобританию.
И даже нынешний президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что в Швеции произошел некий серьезный теракт. И хотя его словам никто не придал особого значения, а журналисты даже осмеяли их, дыма, как говорится, без огня не бывает. Тем более «этот дым» уже более чем заметен в Европе. Просто определенным силам (и силам могущественным, судя по всему) отчего-то очень хочется скрыть данный ядерный инцидент от широкой общественности. Спрашивается – почему!..