Путешествия сквозь время и пространство. Существуют ли астральные миры?

Согласно различным эзотерическим и религиозным представлениям тело человека состоит из семи различных оболочек. Видимая внешняя оболочка – это материальное тело, состоящее из плоти и крови. Самая сильная и высокоорганизованная оболочка – это энергия, которую принято называть душой. Душа и физическое тело связаны между собой всеми остальными энергетическими слоями (эфирным, астральным, ментальным, казуальным).

Эфирное тело играет роль связующего звена между физическим телом и нематериальными оболочками. Ментальное тело – это рациональное понимание окружающего мира. Именно эта оболочка отвечает за интеллект, мышление, логику, все обдуманные и взвешенные поступки. Казуальное тело – это энергия, в которой содержится предыдущий опыт и ошибки души человека, полученные в предыдущих ее воплощениях. Эта энергия в определенном смысле предопределяет жизнь человека, заставляя его развиваться в энергетическом плане через определенные трудности и испытания, которые являются последствиями ошибок прошлых жизней. Во многих религиозных и философских учениях казуальную оболочку называют кармой.

Особое место среди всех энергетических слоев человека занимает его астральное тело. Астральная оболочка – это мысли и эмоции человека, его чувства, переживания, психоэмоциональный настрой. Положительные или негативные эмоции и мысли человека формируют определенное пространство, называемое астральным планом. Это пространство, согласно утверждениям мистиков и эзотериков, является своеобразным параллельным миром, местом без времени и пространства. Находясь в этом мире, человек может увидеть произошедшие или происходящие события под иным углом зрения, там же находятся образы из сновидений, не упокоенные души, с которыми можно вступить в контакт, различные энергетические сущности, сформированные человеческими мыслями и эмоциями.

Считается, что во время сновидений человек совершает путешествия по этим параллельным мирам, но делая это бессознательно, он редко запоминает или верно истолковывает сюжеты, увиденные им во сне. Однако войти в астральный план можно и осознанно с помощью своего астрального тела. Контролируемое путешествие в параллельные миры возможно только лишь при условии сильной концентрации, которая достигается путем медитаций, различных духовных практик и работы по развитию астрального тела.

В совершенстве владея своим астральным телом, человек может входить в недоступные окружающим реальности, видеть информацию, скрытую от других. Он может общаться с умершими, находить ответы на заданные вопросы, видеть события прошлого или будущего. При необходимости некоторые люди и вовсе могут отделять свое астральное тело от физического, создавая астрального двойника, таким образом, получая возможность находиться в двух местах одновременно.

Выход в астральный план. Это возможно или нет?

Несмотря на то, что официальная наука настроена довольно скептически, не желая признавать факт существования астрального плана, в мире, все-таки существуют загадочные события и явления, указывающие на то, что пребывание человека в нескольких параллельных мирах возможно. Так, например, известны исследования доктора Дина Шейлса, который подверг тщательному изучению больше тысячи случаев выхода людей в астральное пространство. Среди тех, кому удалось испытать опыт вне телесного пребывания, были представители абсолютно разных культур и религий, говорившие на разных языках. Но все они, с поразительным сходством деталей описывали свои ощущения от пережитого явления. Этот факт позволяет говорить о том, что, возможно, медитативные практики, позволяющие осознанно выходить в астрал, имеют место быть.

Нашлось доказательство и тому, что некоторые люди действительно способны создавать свой астральный двойник и с его помощью совершать путешествия во времени. Например, в музее «Bralorne Pioner Museum», расположенном в Канаде, имеется одно очень загадочное фото. На съемке, сделанном в 1941 году, очень заметно выделяется юноша, одетый по моде 2000х годов (пуловер, хлопковая футболка с напечатанным акриловым изображением, современные солнечные очки и модная прическа). Кроме того, на груди у парня находится портативная камера «Кодак», не существовавшая в 40-е годы прошлого века. Фотографию тщательно изучали лучшие профессионалы своего дела, но не нашли никакого обмана. Снимок подлинный и не подвергался фото коррекции. Объяснить, как современный молодой человек оказался на снимке семидесятилетней давности, современная наука не в силах.

Однако, стоит отметить, что человечество, продолжает поиски рационального объяснения случаев пребывания людей в параллельных реальностях. Современная наука подобралась очень близко к разгадке большинства явлений астральных путешествий. Так, в 2002 году было сделано открытие, перевернувшее сознание эзотериков. Ученые одного из медицинских университетов выяснили, что в мозге человека есть определенная область, отвечающая за собирание в общий образ всей информации, поступающей в мозг от разных органов чувств, именно благодаря этому участку мозга люди слышат, видят, чувствуют, думают, анализируют одновременно. Если этот центр обработки информации работает верно, люди осознают и ощущают себя в режиме реального времени и от первого лица. Если по каким-либо причинам этот участок мозга собирает и обрабатывает информацию неверно, происходит разлад между различными видами информации, поступающими в мозг, в этом случае человек может потерять чувство времени, или ощущать себя вне тела, слышать свой голос со стороны. Это расстройство в работе мозга создает ощущение пребывания в другой реальности.

Как показывает практика, большинство мистических и загадочных явлений, происходящих в жизни, имеют логическое рациональное объяснение. Однако этот факт не исключает возможности существования тех сил и законов Вселенной, о которых человеку ничего не известно. Существует ли астрал на самом деле или нет, делать выводы слишком рано, возможно, в будущем человечество найдет точный ответ на этот вопрос, а пока, человеку стоит жить в рациональном мире, прислушиваясь к подсказкам подсознания.

Источник: tainy.net