Путешествие в параллельные миры через сны

Астрал, иные измерения, альтернативные и параллельные миры – эти понятия в последние годы перешли из научно-фантастических произведений в нашу повседневную жизнь. Но существуют ли в действительности подобные миры либо это только красивая сказка? И если они все-таки существуют, то можно ли в них проникнуть?

…Этого человека мы условно назовем Сергеем Ивановым, так как он русский, но афишировать собственное имя не желает. По профессии Сергей инженер, психически он абсолютно здоров – так утверждают обследовавшие его (по его же просьбе) психиатры. Физическое здоровье мужчины тоже выше всяких похвал: он обладает «черным поясом» по карате и кэн-до (японское искусство фехтования на мечах). И несмотря на все это, однажды в жизни Сергей не на шутку испугался…

Он рассказывает, что впервые видеть странные сны начал лет в четырнадцать. Тогда это продолжалось недолго, не больше двух недель, и подросток не успел толком испугаться – лишь подивился интересному сюжету и яркости своих сновидений. Но десять лет тому назад Сергей пережил сильный стресс, который продолжался около трех месяцев. Тогда снова пошли сны – один интереснее и красочнее другого. В отличие от обычных сновидений, они отличались связностью и абсолютной логической завершенностью. Кроме того, Сергей отлично их помнил – как помнят вчерашний день. В каждом из снов он был, как говорится, «своим»: знал все о том месте, в котором оказывался, как будто родился там и прожил век. И так происходило почти что каждую ночь. Поскольку парапсихологией и фантастикой Сергей не увлекался, то решил, что у него шизофрения…

Врач, к которому обратился мужчина, заявил, что тот абсолютно здоров. Однако необычные сны не прекращались, и Сергей снова и снова шел за помощью к докторам. В целом его обследовали шесть различных психиатров и не выявили никакой патологии. Сергей признается, что, наверное, чувствовал бы себя легче, если бы у него нашли какую-нибудь вялотекущую шизофрению…

Параллельные миры как объективная реальность

Если перефразировать известное определение, то можно сказать, что параллельные миры есть объективная реальность, которая дается некоторым людям в ощущениях. Таково мнение Михаила Аверинцева – гипнотизера, экстрасенса, или, как сам он говорит, проводника (сообщает esoreiter.ru).

Аверинцев утверждает, что эти миры отнюдь не выдуманы, да и можно ли выдумать такое? Существует гипотеза (которая, кстати, вполне согласуется с теорией академика В.И.Вернадского о ноосфере), согласно которой все, что человек когда-либо и где-либо придумал, существовало либо существует сейчас. Таким образом, придумать ничего нельзя, однако можно считать – порою неосознанно – некие обрывки информации. Возможно, именно этим объясняется тот факт, что за последние десятилетия появилось множество литературных произведений, написанных в жанре фэнтези. Сейчас никого уже не удивляет, что писатель предугадывает всевозможные научные открытия, но тогда почему мы считаем вымышленным логически связное и весьма достоверное описание иного, отличного от нашего, мира – с существующей там религией, принятой философией и так далее? К слову, в последние годы резко увеличилось число людей, способных воспринимать астральные поля.

Но вернемся к нашему герою, которого мы условно нарекли Сергеем Ивановым. Со временем он привык к своей странной «ночной жизни», которая ему в принципе не мешала, а спустя год – и совсем понравилась. Впрочем, визиты в «параллельные миры» сделались более редкими – два-три раза в месяц.

Теперь Сергей точно знает, что во сне он всегда оказывается в одних и тех же трех мирах. В два его «заносит» постоянно, а в третий – не чаще одного-двух раз в год. При этом в первой реальности присутствуют электричество, машины, вертолеты, хотя очевидно, что и техника, и оружие – не наши. По климату этот мир напоминает Южную Сибирь.

Во втором из посещаемых Сергеем миров все иначе: там нет огнестрельного оружия, но есть луки, копья, мечи, лошади… По ландшафту это холмистая лесостепь.

Что касается третьего мира, то его трудно описать словами, настолько там все странно. Освоившись в нем, Сергей стал примечать разные мелочи: гербы, эмблемы, флажки… И оказалось, что ничего подобного на Земле не было и нет. А главное то, что там другое небо, другие созвездия!..

Параллельных миров-отражений бесконечно много

«Проводник» Михаил Аверинцев считает, что существует бесконечное множество параллельных (астральных) миров. Для человека наиболее доступны чуть больше сотни из них.

По мнению Аверинцева, картина мироздания достаточно полно описана Роджером Желязны в серии фэнтезийных романов под общим названием «Хроники Амбера». Тем, кто их не читал, поясним вкратце: есть Амбер, или порядок, и есть Хаос. Они представляют собой две крайности, как инь и янь, день и ночь, рай и ад. Между Амбером и Хаосом существует множество миров, и наш в том числе. Желязны очень точно называет эти миры отражениями. Но возможно ли перейти из одного такого отражения в другое? Безусловно, считает Михаил Аверинцев. Именно это и происходит с Сергеем Ивановым, хотя его случай довольно неоднозначный (но об этом чуть ниже).

Сны бывают трех типов: первый отражает реальные события дня, второй – страсти человека, то есть работу подсознания (по Фрейду), а вот третий – это как раз путешествие по параллельным мирам. И не нужно думать, говорит Аверинцев, что последний тип снов встречается реже двух первых, поэтому по мирам-отражениям во снах путешествует каждый из нас, другое дело, что происходит все это бессознательно, и обычный человек, как правило, практически мало что помнит из этих странствий.

Совсем другое дело – случай с Сергеем Ивановым. Он каждое такое путешествие переживает также реально, как наш физический мир. Причем все, что случается в этих параллельных мирах, вплоть до царапины, остается на теле и после пробуждения. Однажды в том мире, где он воин, его вообще чуть не убили, поскольку на него сразу налетели с полсотни человек. И хотя у Сергея «черный пояс» и огромный опыт в таких схватках, он решил, что благоразумнее будут проснуться. К счастью, он может легко уходить из параллельной действительности по своему желанию. Кстати, сколько бы дней и даже месяцев он ни пробыл в отражении, в нашем мире проходит лишь несколько часов сна…

Но вот что настораживает, продолжает свои рассуждения Михаил Аверинцев, сегодня осознанные сны привлекают многих, имеются даже целые доморощенные «школы» по осознанным сновидениям, которые нетрудно найти в Интернете. Однако уход в любое отражение сравним с клинической смертью и возвратиться оттуда удается не каждому, поскольку сознательное нахождение там может «привязать» человека намертво.

С Сергеем все иначе, и тут причина, скорее всего, в том, что он «родом из другой реальности» — далеко не землянин. Это подтверждает тот факт, что после того, как Сергею не помогли врачи, он обратился к экстрасенсам, но те наотрез отказались работать с ним – слишком сильный сенс-проводник, настоящий «чужак», энергия которого как током бьет по рукам любого, даже самого сильного экстрасенса.

Вот почему сознательных путешествий по отражениям стоит опасаться, ведь таких, как Сергей Иванов, думается, один человек на сто миллионов, а сами путешествия – это не приятная прогулка в лес, при этом параллельные миры также реальны, как и наш физический. Конечно, в бессознательных путешествиях по ним с помощью проводника-души нет никакой опасности – она убережет, она же и выведет назад, но когда прогулка подчиняется несовершенному разуму…