Путешественник во времени Киану Ривз

Уфологи Соединенных Штатов Америки сделали невероятное открытие: актер Киану Ривз, оказывается, — бессмертный человек или, по меньшей мере, путешественник во времени (источник esoreiter.ru).

Исследователи нашли доказательства тому: сравнивая фотографии Ривза с портретами известных людей прошлых эпох, они пришли к выводу, что актеру, как минимум, полтысячи лет. Как же он смог сохраниться столько веков, не особо старея?

Возможно, предполагают уфологи США, что Ривз использует инопланетные знания в медицине, которые позволяют ему продлевать свой возраст – причем до бесконечности. В этом случае ему может быть даже не пятьсот, а тысячи лет. Согласно другой гипотезе, Киану Ривз просто путешественник во времени, использующий технологию будущего для перемещения по временной кривой. Впрочем, более подробно обо всем этом можно узнать, посмотрев предложенный ниже видеоматериал (на английском языке).

Киану Ривз является канадо-американским актером, а также кинорежиссером, кинопродюсером и даже музыкантом. Он снялся в таких знаменитых фильмах, как «Константин», «Матрица», «Адвокат дьявола» и многих других. Его многогранный талант, а также уникальная внешность, мало поддающаяся старению, возможно, и вызвали столь пристальный интерес исследователей паранормальных явлений. Заметим, что подобные аналогии делаются не первый раз в биографиях знаменитых людей: все яркие личности вызывают не только интерес общества, но и окружаются ореолом таинственности и мистицизма.