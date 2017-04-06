Путь Магнита: уметь притягивать то, что хочется

Большая часть населения начинает об этом задумываться, когда вляпывается, как муха в такое липучее дерьмо, что при попытке взлета отрываются крылья.

Женщины задумываются о своем «неправильном магнетизме», нарвавшись на отношения с «не тем мужчиной», к мужчинам приходят мысли: «что-то здесь не так», когда не удается заработать, и от всех больных в часы страдания уходят молитвы «Боже, чем я это заслужил».

Итак, все что-то притягивают. Далеко не всегда то, что приятно сейчас. Но если посмотреть в глубину, то притягивают либо жизнь, либо через смерть новую жизнь.То есть либо созидают своё Я прямо здесь и сейчас, либо разрушают то, что сейчас мешает новому Я.

Хотим мы или не хотим, мы служим Жизни. Возможно, даже не своей. Например, жизни червей.

Мораль очевидна: люди — притягивающие существа. И чтобы уметь притягивать не только негатив, но и то, что хочется умом им нужно знать несколько правил:

1. Мы притягиваем события не мыслями, а излучаемыми в мир эмоциональными состояниями.

Например, излучая радость, мы притягиваем на нее других людей, которые бессознательно воспринимают ее, как избыток энергии. Испытывая нужду в любом проявлении (безденежье, одиночество, болезнь), мы демонстрируем окружающим намерение подпитаться их энергией, от чего они бессознательно выбирают отдалиться от дополнительной утечки энергии.

2. События в ответ на нашу эмоциональную реакцию притягиваются не сразу, а с задержкой.

Между задуманным и воплощением в реальности есть срок — задержка в 40 дней. С нами случается то, что мы посеяли в себе (испытывали чувство) 40 дней назад. Поэтому часто мы не видим связь между причиной и следствием. Но связь, тем не менее, есть. Важно помнить: всё, что посеяно, всё прорастет. Отсюда следует третье правило.

3. Чтобы находиться в позитивном состоянии и излучать его наружу, необходимо перепрограммировать свое прошлое.

Причем более раннее прошлое влияет на последующие события. Например, негативный опыт школьных лет уже запрограммирован эмоциями, испытанными в грудном периоде. А грудной ребенок формируется эмоциями его родителей.

Перепрограммирование прошлого меняет нейронные связи в мозге и гормональный фон человека.

Существует много практик для перепрограммирования прошлого, а одной из самых сильных я считаю технику Индивидуальной Расстановки, где отсутствует любое искажение со стороны группы или ведущего.

Цель перепрограммирования прошлого — создать устойчивое восприятие такого опыта жизни, в которой индивид чувствует себя (то есть генерирует в мир) любимым, желанным, сильным и значимым. Постоянное излучение такого самоощущения является гарантией постоянного притяжения благоприятных событий.

4. Пауза в виде ожидания между чувствованием (генерированием) и наступлением желаемого события должна отсутствовать.

Ожидание — это тоже эмоциональное состояние, означающее страдание в скрытой форме. Ожидание означает, что в данный момент человек несчастлив. Он закладывает прямо сейчас семена страдания, которые прорастут через 40 дней. Поэтому говорят, что ожидание результата губит результат. В таком случае необходимо вскрыть истинную причину, скрытую в прошлом.

5. Отпускание ожиданий и наслаждение текущим моментом является главной способностью людей с Победительским сценарием жизни, где человек ставит цели, но идет к ним не для получения счастья, а из состояний счастья и МОГУщества.

Отпускание ожиданий возможно лишь при условии, что человек живет не из состояния «ХОЧУ ПОЛУЧИТЬ», а из «ХОЧУ ОТДАТЬ». Отдающему гарантированно получение.

6. Отдавание должно быть уместным.

Нельзя давать то, о чем не просят и насильно. Желающий отдать сначала выясняет, в чем нуждается другой, и лишь затем помогает ему самостоятельно дойти до его целей.

Уважение к пути другого, несмотря на трудности идущего, возвращает уважение дающему.

7. Заполнив время отдачей, некогда будет ожидать и страдать.

Через 40 дней, отданное начнет возвращаться и подкреплять правильно заложенный путь — Путь Победителя — магнетической личности.

Источник: http://www.cluber.com.ua/