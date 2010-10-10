Психологический прием 10/10/10 поможет принять трудное решение

Не зря бабушки любят повторять: «Утро вечера мудренее.» Действительно, бытует такое мнение, что в любой сложной ситуации надо просто лечь спать. Однако о том, что делать, когда проснешься — умалчивается. Если вам необходимо принять непростое решение, а вы находитесь в неком затруднении, следуйте правилу 10/10/10.

Легко потерять всякую надежду, находясь перед неразрешимой на первой взгляд дилеммой. Разбирая ситуацию по кирпичикам, меняя свой настрой изо дня в день, можно довести себя до мучительной агонии.

Возможно, самым ужасным врагом в разрешении такого внутреннего конфликта является кратковременная эмоция. Она выступает в роли весьма ненадежного советника. Когда люди делятся сделанными в их жизни наихудшими решениями, они часто ссылаются на то, что выбор был сделан в приступе инстинктивных эмоций: гнева, страсти, страха, алчности. Наша жизнь была бы совсем другой, если бы в жизни действовало «Ctrl+Z», которое отменяло бы принятые решения.

Но мы — не рабы своего настроения. Инстинктивные эмоции имеют свойство притупляться или вовсе сходить на нет. Поэтому народная мудрость рекомендует в случае, когда надо принять важное решение, лучше отправляться спать. Хороший совет, кстати. Его не помешает взять на заметку! Хотя для многих решений одного сна недостаточно. Нужна особая стратегия.

Один из эффективных инструментов, который мы хотели бы вам предложить, стратегию достижения успеха на работе и в жизни от Сьюзи Уэлч (Suzy Welch) — бывшего главного редактора Harvard Business Review, популярного автора, телекомментатора и журналиста. Она называется 10/10/10 и подразумевает принятие решений сквозь призму трех разных временных рамок:

— Как вы будете относиться к этому спустя 10 минут?

— Что будете думать об этом решении спустя 10 месяцев?

— Какова будет ваша реакция на это через 10 лет?

Концентрируя свои внимание на этих сроках, мы дистанцируемся на некоторое расстояние от проблемы по принятию нами важного решения. А теперь рассмотрим действие этого правила на примере.

Ситуация: у Вероники есть парень Кирилл. Они встречаются уже 9 месяцев, но их отношения сложно назвать идеальными. Вероника утверждает, что Кирилл — замечательный человек, и во многих отношениях он именно тот, кого она искала в течение всей жизни. Однако она сильно переживает, что их отношения не продвигаются вперед. Ей 30, она хочет семью и детей. Бесконечного количества времени на то, чтобы развивать отношения с Кириллом, которому под 40, у нее нет. За эти 9 месяцев она так и не встретилась с дочерью Кирилла от первого брака, и в их паре так и не прозвучало заветного «Я люблю тебя» ни с той, ни с другой стороны.

Развод с женой был ужасным. После этого Кирилл решил избегать серьезных отношений. Кроме того, он держит дочь в стороне от своей личной жизни. Вероника понимает, что ему больно, но ей тоже обидно, что такая важная часть жизни ее любимого закрыта для нее.

Вероника знает, что Кирилл не любит спешить с принятием решений. Но должна ли она в таком случае сама сделать шаг и сказать «Я люблю тебя» первой?

Девушке посоветовали воспользоваться правилом 10/10/10, и вот что из этого вышло. Веронику попросили представить, будто прямо сейчас она должна решить — признается ли Кириллу в любви на выходных или нет.

Вопрос 1: Как вы отнесетесь к этому решению спустя 10 минут?

Ответ: «Я думаю, я бы переживала, но в то же время гордилась собой, что рискнула и сказала это первой.»

Вопрос 2: Что бы вы подумали о своем решении, если бы прошло 10 месяцев?

Ответ: «Я не думаю, что буду жалеть об этом спустя 10 месяцев. Нет, не буду. Я искренне хочу, чтобы все получилось. Кто не рискует, то не пьет шампанского!»

Вопрос 3: Как вы отнесетесь к своему решению спустя 10 лет?

Ответ: «Независимо от того, как отреагирует Кирилл, через 10 лет решение признаться в любви первой вряд ли будет иметь значение. К этому времени либо мы будем счастливы вместе, либо я буду состоять в отношениях с кем-то другим.»

Заметьте, правило 10/10/10 работает! В результате мы имеем довольно простое решение:

Вероника должна взять на себя инициативу. Она будет гордиться собой, если сделает это, и искренне верит, что не пожалеет о содеянном, даже если с Кириллом итоге ничего не получится. Но без сознательного анализа ситуации по правилу 10/10/10 принятие важного решения казалось ей крайне сложным. Краткосрочные эмоции — страх, нервозность и боязнь быть отвергнутой — были отвлекающими и сдерживающими факторами.

Что же случилось с Вероникой после, — вероятно, поинтересуетесь вы. Она все-таки сказала «Я люблю тебя» первой. Кроме того, она постаралась сделать все, чтобы изменить ситуацию, и перестать чувствовать себя в подвешенном состоянии. Кирилл не признался ей в любви. Но прогресс оказался на лицо: он стал ближе к Веронике. Девушка верит, что он любит ее, что просто ему требуется еще немного времени, чтобы преодолеть свой страх и признаться во взаимности чувств. По ее мнению, шансы, что они будут вместе, достигают 80%.

Правило 10/10/10 помогает вам одержать победу на эмоциональном поле игры. Чувства, которые вы испытываете сейчас, в эту минуту, кажутся насыщенными и резкими, а будущее — наоборот, расплывчатым. Поэтому эмоции, испытываемые в настоящем, всегда на первом плане. Стратегия 10/10/10 заставляет сменить угол своего зрения: рассмотреть момент в будущем (например, через 10 месяцев) с той же точки, что вы смотрите в настоящем.

Этот метод позволяет представить ваши краткосрочные эмоции в перспективе. Речь вовсе не о том, что вы должны игнорировать их. Зачастую они даже помогают получить то, что вы желаете в той или иной ситуации. Но вы не должны позволить эмоциям возобладать над вами.

Помнить о контрасте эмоций необходимо не только в жизни, но и на работе. Например, если вы намеренно избегаете серьезного разговора с боссом, вы позволяете эмоциям взять верх над вами. Если вы представите возможность проведения беседы, то через 10 минут вы так же будете нервничать, а спустя 10 месяцев — будете ли вы рады, что решились на этот разговор? Облегченно вздохнете? Или будете чувствовать гордость?

А что, если вы хотите поощрить работу отличного сотрудника и собираетесь предложить ему повышение: будете ли вы сомневаться в правильности своего решения через 10 минут, будете ли вы сожалеть о содеянном спустя 10 месяцев (вдруг другие сотрудники почувствуют себя обделенными), и будет ли это повышение иметь какое либо значение для вашего бизнеса спустя 10 лет?

Как видите, краткосрочные эмоции не всегда приносят вред. Правило 10/10/10 предполагает, что рассмотрение эмоций в длительной перспективе — не является единственно верным. Оно лишь доказывает, что переживаемые вами краткосрочные чувства не могут стоять во главе стола при принятии вами важных и ответственных решений.