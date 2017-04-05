Психологическая диета: удивительно работающая техника!

Одной из мощнейших и удивительно работающих техник, основанных на прощении есть техника психологических диет, которая разработана итальянскими психотерапевтами. Сама идея работы с прощением взята из Библии:

О том, как работает прощение, вы можете прочитать в книгах различных авторов, в частности Лууле Вилмы, Луизы Хей и других. Иногда симптомы болезни уходят моментально, стоит только точно узнать ее причину и простить себя за нее, кардинально меняется жизненная ситуация, разрешаются конфликты, открываются новые пути…

Одной из мощнейших и удивительно работающих техник, основанных на прощении есть техника психологических диет, которая разработана итальянскими психотерапевтами. Сама идея работы с прощением взята из Библии:

«Тогда Петр приступил к Нему и сказал: Господи! сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? до семи ли раз?Иисус говорит ему: не говорю тебе: «до семи», но до седмижды семидесяти раз.»

Евангелие от Матфея, 18, 21-22.

Цели психологических диет:

Очистить мешающие негативные ментальные программы

Вскрыть и отпустить эмоциональные блоки и травмы.

«Отцепить» напрягающие вас связи с людьми, по которым вы теряете энергию.

Изменить отношения с людьми, вывести себя из устоявшейся матрицы отношений в новые отношения, уйти от «образа человека» с которым вы общаетесь, к реальному человеку в моменте здесь и сейчас.

Решить насущные жизненные проблемы

Очистить ментальное и астральное тела от «мусора», накопленного за годы жизни.

Диеты пишутся на следующих людей (даже если они уже умерли) или институты власти: себя, мать, отца, братьев и сестер, бабушек, дедушек и других родственников с которыми вы жили до 16 лет своей жизни, детей, государство, коммунистическую партию (или церковь).

То, что в них выписывается приводится по тексту ниже, после техники написания.

Техника написания диеты:

Диету выполняют по строгой форме. Их пишут по очереди – нельзя писать две диеты параллельно. Диету пишут 7 дней подряд, по 70 предложений в день. Предложения нумеруют от 1 до 70, не перечитывают и не показывают никому. Если вы пропустили один день, диету начинают заново (снова 7 дней). Диету нельзя писать на компьютере, она должна быть написана рукой. Это обеспечивает глубокую проработку на уровне подсознания, так как подключается еще кинестетический путь восприятия.

Все предложения начинаются по одной формуле:

Я, [полное взрослое имя (не Любочка, а Любовь)], прощаю [на кого пишется диета] за [то за что прощается].

Например:

«1. Я, Николай, прощаю маму за то, что она в детстве ставила меня в угол.

Я, Николай, прощаю маму за то, что у нее повышенное давление. Я, Николай, прощаю маму за то, что она жалуется на жизнь…»

Начало предложения, (Я, Н., прощаю…) тоже переписывают полностью, нельзя ставить значки типа «-“-».

То, о чем писать на конкретного человека, приведено ниже.

После написания 70 предложений листки бумаги с диетой сжигаются, а пепел спускается в унитаз. Желательно сжигать диету в день написания. Если возможности сжечь нет, листки можно порвать, а затем спустить в унитаз. В момент сжигания диеты на место очищенного негатива следует поставить позитивные утверждения. В таких случаях обычно думают о том, как вы любите этого человека, как вы к нему хорошо относитесь.

О чем писать в конкретной диете.

В диете на маму следует выписать все проблемы и травмы, которые были в ваших отношениях до настоящего времени, все ваши обиды на нее и все ее обиды на вас, все обстоятельства вашей жизни, которые вас сейчас не устраивают: все проблемы со здоровьем, с отношениями с миром и другими людьми, все ее болезни, все ваши болезни, трудности с детством мамы, все негативы в своей (и ее) семейной жизни, в своих сексуальных отношениях, все проблемные отношения с женщинами, проблемные отношения с детьми (что не слушаются, что болеют…). Простите всю ее жизнь, которую вы не хотите повторить, не хотите взять в свою жизнь (например, ее отношение к деньгам – собирание на черный день, страх потратить на себя, ее отношения к людям, недоверие, ее отношение к работе). Через маму можно выписывать практически любые проблемы в вашей жизни.

В диете на отца следует выписать все проблемы, обиды, негативы, которые были в ваших отношениях до сегодняшнего дня, все проблемы с мужчинами в вашей жизни, сексуальные отношения, болезни и все проблемы аналогично описанию диеты на маму.

В диетах на братьев и сестер, бабушек и дедушек и других родственников, с которыми вы жили долгое время в возрасте до 16 лет, прощают проблемные отношения, связанные с ними.

В диете на себя можно прощать все негативные и не устраивающие вас стороны и события вашей жизни и вашего характера.

Некоторые практические советы.

Во время написания диеты ваше тело и события в вашей жизни будут подсказывать вам темы для написания. Вы можете чувствовать боль в теле, недомогание, обострение хронических заболеваний. Все это надо сразу же выписывать в диету.

70 предложений должны быть написаны за 24 часа. Если вы установите для себя рубеж суток в 2 часа ночи или в 8 утра, вам буде легче работать с диетой. Например, вы можете написать ее ночью, если задержались в гостях, или днем в обеденный перерыв.

Как показывает опыт, для написания 70 предложений необходимо около 40-50 минут. Вы можете писать диету за одни раз или разбив ее на несколько частей по 20-30 предложений.

Начинайте не обязательно из прошлого, а начинайте с тех чувств, которые есть сегодня. Все то, что было в детстве – весь этот «мусор» есть в вашей жизни сейчас. Ваша задача в диете достать все негативные чувства, все негативные программы и оставить позитив.

Прощение необходимо делать в обе стороны – за обиды человека на меня и за мои обиды на человека.

Свои страхи, боль, обиды, все, что поднималось в процессах дыхания — выписывайте в диете на себя.

Если вы не можете ничего вспомнить и придумать за что надо прощать, начинайте писать и этого: «Я прощаю себя за то, что у меня не получается написать диету». и т.д.

Если нечего писать – наблюдайте – вам будут идти знаки: может быть по телевизору, газеты, кто-то позвонить, смотрите также на тело, оно может болеть, это все темы для выписывания в текущую диету.

Если совсем нечего писать, напишите: «я прощаю маму за то, что мне совсем нечего писать».

Все диеты кроме диеты на себя пишутся не более двух раз в жизни с интервалом не менее полугода. Диету на себя можно писать столько раз, сколько вам необходимо.

По материалам – econet.ru