Психогеометрический тест. Насколько вы уверены в себе на данный момент?

Одной из популярных проективных методик исследования личности – является проведение психогеометрических тестов. Их точность определяется тем, что человек выбирает первый понравившийся вариант, не задумываясь о количестве баллов.

Вам предстоит вглядеться в 16 символов, которые Вы видите перед собой. В каждой группе выберите наиболее импонирующую Вам фигуру.

Затем, сосчитайте полученные баллы и прочтите результат:

8 – 13 баллов

Сейчас Вы ведете себя так, как требует окружающее Вас общество. Вы чересчур зависимы от общественного мнения, неуверенны в себе и своих силах, это доставляет Вам много расстройств. На данном этапе Вы не сдерживаете данных себе обещаний, а малейшая неудача способна вывести Вас из равновесия. Вам очень тяжело заниматься тем, что Вам не нравится, но делать это нужно.

14 – 20 баллов

Вы не пытаетесь что-то в корне менять в своей жизни, а действуете, соответственно обстоятельствам. Если окружающие пытаются каким-то образом изменить Ваше мнение или перестроить Ваши поступки, то Вы не сильно поддаетесь влияниям, а точно знаете, чего хотите сами. В поисках верного пути Вам следует прислушаться к себе, и верное решение придет само собой. Если чувствуете, что путь неверный – откажитесь, пока не поздно.

21 – 27 баллов

Вы почему – то считаете, что в любой спорной ситуации Ваша позиция правильная и выигрышная. При этом, у Вас есть в окружении пара человек, мнение которых для Вас гораздо авторитетнее собственного. И перед их мнением Вы сдаете позиции. Выручает Вас то, что в критический момент Вы способны подключить логическое мышление и интуицию, благодаря которым почти всегда выбираете верное направление.

28 – 34 балла

Чем больше Вы понимаете, что Вы совершили ошибку и двигались в неверном направлении, тем больше Вы пытаетесь оспорить этот факт. И те, кто пытаются навязать Вам свои взгляды и убеждения, часто встречают сопротивление с Вашей стороны, причем, чем мощнее их напор, тем больше Вы отстаиваете свои позиции. Вероятно, дело не столько в Вашем упорстве, сколько в боязни и нежелании лезть на рожон и обострять ситуацию, из которой Вы выйдете в некрасивом свете.

35 – 40 баллов

Вы относитесь к категории людей, которые четко и прагматично идут к намеченной цели, не оборачиваясь назад. Порой, Вы жалеете о сожженных мостах позади себя, но отступать, к сожалению, бывает поздно. Постарайтесь развить в себе побольше дипломатичности и смирите свою несгибаемую волю, это принесет пользу Вашему общению с близкими людьми.

Источник — brainum.ru