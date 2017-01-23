Простой тест: ЧТО для вас ВАЖНО на самом деле

Отключите на время свою логику — вопросы направлены на игру с вашим подсознанием. Не давайте себе времени на раздумья. Записывайте первое, что приходит в голову.

1. Представьте, что вы идете с кем-то по лесу. Кто это мог бы быть?

2. Вы идете по лесу и видите недалеко от себя животное. Что это за зверь?

3. Что происходит после того, как вы встретились с ним глазами?