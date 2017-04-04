Простая формула Благополучия

Начнем с осмысления слов, которые мы часто используем, ведя речь о финансовом благополучии:

Бедный – это человек, который беды творит в своей жизни, бедовый человека.

Богатый – это человек, который жизнь свою Богом наполняет, во всём, что он делает.

Нищий— это человек, который не считает деньги, не умеет обращаться с деньгами вообще.

Денежный –это человек, у которого много денег.

Благополучный – это человек, которые получает различные блага в своей жизни.

Итак, как же стать благополучным?

Ответ в самом слове. Благо есть энергия Любви.

Фундаментом благополучия является благосостояние – умение пребывать в состоянии любви к себе и к миру. Это состояние гармонии, счастья, Это умение делать в своей жизни всё качественно: честно, чисто и красиво. Это Мастерство во всё, что делает человек, и посему в нём нет места страхам. Он четко знает, какая бы ситуация не возникла в его реальности, он разрешит её красиво. У человека в благосостоянии нет зависимости от материального мира, его состояние внутренней гармонии не зависит от наличия или отсутствия материальных благ. Возможно, у него нет, всего того, что он хотел бы, но он хочет всё то, что у него есть — он умеет быть благодарным за имеющееся.

Благодарность – умение благо дарить, бескорыстно – без ожидания чего-либо взамен.

То есть благосостояние позволяет человеку быть благодарным.

Научившись, благо дарить, человек становится благополучным, то есть готовым блага получать от внешнего мира. Чем выше уровень благодарности, тем выше уровень благополучия.!

Итак формула: благосостояние – благодарность — благополучие.

Всяческих вам благополучений!

Источник: econet.ru