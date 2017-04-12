Прощение. Методика освобождения от обид и долгов

Огромную роль в нашей жизни играет прощение. Наверняка вы сталкивались со множеством ситуаций, когда оставался неприятный осадок, повлекший долговременные, порой даже неосознанные обиды. Возможно, вы желаете понять, как простить человека, который предал, который бросил? Или просто сделать свою жизнь лучше, избавившись от скрытых обид. Ведь любые обиды, любые незавершенные дела, отношения, ситуации, вызвавшие ощущение, что нам остались должны, являются источниками, через которые мы теряем свою жизненную силу.

Почему так происходит? Все объясняется тем, что наше внимание направлено на этих людей, как на должников, не давших нам что-то, что нам хотелось. Это подсознательный аспект, и зачастую просто не осознается. А, как мы знаем, куда внимание, туда и энергия. Таким образом, получается, что те люди, которые нам должны, и не важно, что конкретно – деньги или какие-то моральные долги, для нас оказываются червоточинами, через которые мы теряем свою энергию. Несомненно, всё это будет отбирать у нас жизненность и силы.

С помощью прощения, простив человека, ситуацию, деньги, долги можно достичь очень больших успехов и решить множество наболевших вопросов. Но прежде необходимо понять, что же такое настоящее прощение.

Примирение – это не прощение

Очень часто люди путают примирение и прощение. Но на самом деле это разные вещи. И различие в том, что когда человек действительно прощает, у него из души уходит боль и все негативные эмоции. Они просто исчезают.

Вот, к примеру, поссорились два человека. Потом помирились. Если пройдет время и это человек повторит обиду, и тот снова обидеться – значит, прощения не было. Прощение подразумевает, что вы полностью принимаете человека и позволяете ему вести себя так, как он считает нужным. Т.е. если он опять повторит свою ошибку, то вы уже не обидитесь, а пропустите мимо себя, без реакции и негатива. И над этой ситуацией просто посмеетесь, пошутите.Но если вы снова среагировали и обиделись, то, значит, вы не простили, а подавили обиду, затаили ее в себе. И в этом ключевая разница. Если вы просто смиряетесь с ситуацией, это значит, что в вас живут и боль, и негатив, и при каждом новом случае это умножается, и эмоциональная реакция будет только расти.

Поэтому помните, что истинное прощение – это полное отпускание. Простить — вовсе не означает, что вы согласны с обвинениями или сложившимися негативными обстоятельствами. Прощая кого-то, вы как бы говорите, что смотрите глазами сердца и видите нечто более важное в глубине души этого человека, чем его обвинения. Прощение – это всегда обретение огромной силы.

Возврат долгов

Но как же научиться прощать и отпускать искренне, без осадка? Но вот тут-то как раз включается необходимость глубочайшей работы. Потому что очень редко прощение происходит естественным образом, в основном над этим нужно поработать, выполнить определенные психологические методики. Не изменив себя, не найдя в себе корни обид и не перерезав их, мы не придем к полному освобождению. Прощение – это обрыв связи, через который мы теряем энергию. Это своего рода запаивание канала, через который происходит отток к тем людям, которые нам чего-то, по нашему убеждению, должны.

Если долги материальные, и заемщик не торопится их возвращать, а вы не знаете, как этому процессу помочь осуществиться скорее, то можно высказать намерение, дав задачу нашему подсознанию. Например: «Пусть тот, кто мне должен, вернет долги в самые кратчайшие сроки с наивысшим благом для нас обоих». Теперь ваше подсознание получило задачу для разрешения, и оно непременно выстроит вашу жизнь таким образом, что все сложится наилучшим образом.

И если с материальными долгами все как-то более менее понятно, то что делать с долгами нефизическими? К примеру, если у вас в жизни были какие-то незавершенные отношения, болезненные разрывы, эмоциональные переживания по отношению к другому человеку, повлекшие обиды. Как правило, подобные моменты оставляют горький осадок, что вам что-то остались должны. Любая незавершенность – это источник потери нашей жизненной силы. В данном случае необходимо воспользоваться техниками отпускания и прощения.

Рассмотрим одну замечательную технику от Лиз Бурбо, называемую 7 шагов прощения.

Методика освобождения от обид. 7 шагов к прощению

Сформулируйте, в чем обвиняете, за что осуждаете человека? Определите, что именно вы чувствуете в этой ситуации? Запишите свои обвинения и переживания на листе бумаги.Шаг № 2. Возьмите на себя ответственность. Проявить ответственность – значит осознать, что у вас всегда есть выбор – реагировать с любовью или со страхом. Чего вы боитесь? Теперь осознайте, что вы, возможно, боитесь быть обвиненными в том же, в чем вините другого человека.

Шаг № 3. Поймите другого человека и снимите напряжение. Для того чтобы снять напряжение и понять другого человека, поставьте себя на его место и почувствуйте его намерения. Подумайте о том, что и он, возможно, винит и себя, и вас – в том же, в чем вы вините его. Он боится, так же как и вы.

Шаг № 4. Простите себя! Это самый важный этап прощения. Для того чтобы простить себя, дайте себе право бояться, проявлять слабость, заблуждаться, иметь недостатки, страдать и злиться. Примите себя такими, какие вы есть в настоящий момент, зная, что это временное состояние.

Шаг № 5. Почувствуйте желание попросить прощения. Представьте, что вы встречаетесь со своим обидчиком и просите у него прощения. Как вы себя при этом чувствуете? Если есть сомнения и страхи, значит, 2 и 3 шаги еще не пройдены. Дайте себе время на прощение и приятие. Чувство радости и свободы свидетельствует о том, что вы готовы к следующему этапу.

Шаг № 6. Встретьтесь с человеком, у которого хотите попросить прощения. Расскажите ему о своих переживаниях и попросите прощения за то, что осуждали, критиковали или ненавидели его. О том, что вы сами простили его, упоминайте только в том случае, если он об этом заговорит.

Если этот этап кажется трудным, значит идет сопротивление вашего эго. А оно всегда в разногласии с сердцем. Помните, что самое главное желание вашего сердца – это жить в мире и согласии с другими.

Не ожидайте какой-то определенной реакции со стороны другого человека, постарайтесь отнестись с пониманием к любым его проявлениям.

Шаг № 7. Установите связь или примите решение в отношении родителя. Проверьте, при каких обстоятельствах вы переживали аналогичные страхи и обвинения с родителем, дедушками, бабушками, учителями, авторитетными для вас личностями, того же пола, что и ваш обидчик. Для полного прощения стоит пройти все 6 этапов с ними!

Если эмоции, которые вы переживаете, направлены против вас самих, пройди этапы 1, 2, 4 и 7.

Дайте себе время на прохождение всех этапов. На какой-то может потребоваться день, а на какой-то год. Главное, что вы искренне решили пройти их все, а это высшая и замечательная цель.

Источник — alldiff.com