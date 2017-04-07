Проклятые сокровища

Элегантные подвески, роскошные колье, изящные кольца и браслеты… Ювелирные украшения всегда приковывали к себе восхищенные взгляды людей. И в глубокой древности, и в Средние Века, и современном мире они представляют собой особую ценность для человека, завораживая и гипнотизируя, заставляют его совершать безумные поступки и толкают на преступления.

Иногда, желая сделать кому-то очень оригинальный и особенный подарок, люди покупают старинные ювелирные украшения, найденные на прилавках антикварных магазинов. Красота, изысканность и загадочность, принесенные из другой эпохи, способны очаровать любого человека. Однако мало кто задумывается над тем, что ношение старинных украшений, история и предыдущие владельцы которых неизвестны, может быть опасным и, даже, губительным.

История знает немало загадочных историй, связанных с ювелирными драгоценностями и несчастливой судьбой их владельцев.

Пожалуй, самым знаменитым несчастливым украшением является печально известный бриллиант «Надежда», несмотря на свое красивое имя, ничего хорошего это украшение не несет. Предположительно, этот камень оказался во Франции нечестным образом, существует мнение, что драгоценность была украдена со священной индуистской статуи и нелегально завезена в Европу. Несчастья и неудачи преследовали каждого нового хозяина данного украшения. Первым владельцем был Жан Батист Тавернье, которого после приобретения бриллианта загрызли собаки, затем хозяйкой ювелирного украшения была печально известная королева Франции Мария Антуанетта, которую в 1793 году несправедливо приговорили к смертной казни через отсечение головы; следующим владельцем драгоценности был Жак Коле, по непонятным причинам покончивший жизнь самоубийством. После него украшением обладала богатая женщина по имени Сурбайа, жизнь которой оборвал любовник, заколовший ее ножом, далее бриллиант попал в руки Симона Монтариде, чья жизнь оборвалась в результате страшной аварии на дороге. В 1911 году владелицей подвески стала миссис Эвалин Маклин, которая не побоялась нехорошего прошлого бриллианта, и всячески демонстрировала его безопасность, устраивая многочисленные веселые вечеринки, в которых гости играли с камнем. Однако судьба этой женщины подтвердила убийственную энергетику драгоценности: сын Эвалин погибает в аварии, ее дочь умирает от передозировки наркотиков, муж уходит к любовнице, а в конце жизни умирает в ночлежке для бездомных.

Не менее загадочной является история обнаружения лидийских сокровищ. Лидия – это древнее государство, которое находилось на территории современной Турции. Эта страна была очень богатой и развитой, она оставила после себя большое количество предметов декоративно-прикладного искусства. Однажды, в 1965 году при раскопках было обнаружено древнее захоронение лидийской принцессы, относящееся примерно к 540 гг. до нашей эры. Могилу разграбили, и найденные посуда, драгоценности и золото осели в частных коллекциях. Прошло всего несколько лет, как всех новых обладателей сокровищ настигли смерти, несчастья и болезни.

Почему же старинные украшения так безжалостны к своим новым хозяевам?

Эзотерики говорят о том, что любой металл обладает энергетическими вибрациями, которые совпадают или не совпадают с биовибрациями человека, именно поэтому одни виды металлов привлекают людей, а другие, наоборот, отталкивают. Однако серебро и золото имеют особое положение среди металлов. Дело в том, что они не только обладают собственными вибрациями, но и способны запоминать энергетические вибрации человека, настраиваясь под них и работая в унисон. Кроме того, эти металлы способны настроить на энергочастоту человека и камни, которые являются частью украшения. Когда ювелирное изделие долгое время пребывает на теле первого обладателя, оно запоминает его энергетику, поэтому, оказавшись на теле другого человека, продолжает излучать энергетические вибрации первого хозяина. Диссонанс, возникающий между двумя разными энергетиками, может в значительной степени сказаться на здоровье нового владельца, а также его жизненных делах и успехах.

Однако серебро и золото имеют некоторое различие в своих свойствах. Серебро запоминает энергетику первого владельца, однако изделие из этого металла можно энергетически очистить и настроить его на свою энергетику. Специалисты утверждают, что наиболее действенными способами являются манипуляции с горящей свечой и текущей чистой водой. В некоторых случаях перенастроить энергетику ювелирного изделия можно, отнеся его на церковную службу.

Золото запоминает самую сильную энергетику, это значит, что если первый владелец передал металлу свои сильные энергетические вибрации, то простая энергетическая очистка не поможет. Очистить золото от памяти о прошлом владельце сможет только переплавка металла и изготовление нового украшения.

Маги и экстрасенсы часто пользуются необычными свойствами золота и серебра, причем как для хороших целей, так и злонамеренно. Опытный специалист, работающий с тонкими энергиями, способен изменить частоту вибраций металлов и настроить их так, чтобы они помогали своему владельцу. Заговоренные амулеты и медальоны могут быть очень действенным и сильным оберегом. С другой стороны, колдуны могут настроить металл на опасные вибрации, сила которых не угасает со временем, именно поэтому история знает так много случаев, когда одно и то же украшение несло смерти и болезни своим владельцам на протяжении целых столетий.

Взгляд современной науки на сверхъестественную силу ювелирных украшений

Несмотря на многочисленные факты несчастных судеб владельцев украшений с дурной славой, ученые и медики не видят прямой связи между драгоценностью и смертью ее владельца.

Так, например, смерть владельцев драгоценностей может быть вызвана не порчей и дурной энергетикой металла, а тем, что украшение красиво, и оно очень дорого стоит, это не может не привлекать завистливых и алчных людей. Многие хозяева украшений погибали именно от рук другого человека, а не от загадочной мистической силы.

Неудачи и несчастья, притягиваемые злополучным украшением, также можно объяснить логически. Человек, приобретая украшение и знакомясь с его недоброй славой, волей или неволей начинает беспокоиться, а не случится ли с ним то же самое, что и с предыдущим владельцем? Связывая любую неудачу с драгоценностью, человек начинает ее бояться и ненавидеть. На фоне постоянного стресса он теряет здоровье, друзей, интерес к жизни.

Можно бесконечно спорить о том, опасны или нет ювелирные украшения с историей. Кто-то верит в их магическую силу, кто-то предпочитает доверять современной науке и слушать голос разума. Так или иначе, людям, не доверяющим старинным украшениям, лучше обходить антикварные лавки стороной, покупая только новые драгоценности. А тем, кто хочет обрести что-то красивое и с историей, не помешает лишний раз проверить и почитать историю ювелирного изделия.

Источник: http://tainy.net/