Профессор Нажип Валитов: Я доказал существование Бога

Профессор Башкирского университета Нажип Валитов прежде был весьма далек от богословия. Он химик с мировым именем, всю жизнь занимался проблемами исключительно науки. И не предполагал, что его открытиями заинтересуются духовные лидеры.

Монография профессора Валитова «Вакуумные колебания при химическом возбуждении атомов, молекул и хаотичность силовых линий электромагнитного и гравитационного поля» произвела шок в научных кругах. С февраля 1998 года находится в 45 научных библиотеках 12 стран мира, в том числе 7 ведущих университетов США, 2-х ведущих университетов Англии, 2-х ведущих университетов Франции, Токийском Университете, 15-ти ведущих университетов и институтов Москвы и т. д.

В этой монографии научно однозначно доказаны: 9 новых свойств искривленного пространства, 16 новых данных о строении атома, 16 новых уравнений единой теории электромагнитного и гравитационного поля, 16 новых законов, 14 новых свойств гравитационных сил в астрономии.

Строгим языком формул Валитов доказал, что любые объекты во Вселенной взаимодействуют друг с другом мгновенно, независимо от расстояния между ними. Прежде считалось, что никакое взаимодействие не может совершаться со скоростью, превышающей скорость света, — рассказывает о своем открытии профессор Валитов. — Это 300 тыс. км/сек. Но оказалось, что электромагнитные и гравитационные поля взаимодействуют мгновенно. Это было обосновано теоретически и подтверждено экспериментально.

А ведь это говорит о существовании во Вселенной какой-то единой Высшей силы! Ведь, по сути, все связано во всем.

Профессор Валитов, неожиданно для себя, получил письмо из Ватикана от самого Папы Римского, в котором говорится, что Его Святейшество посвящает Нажипу Валитову свои молитвы и очень ценит те чувства, которые сподвигли ученого написать эту монографию. Причем — заметьте! — «только после тщательного исследования и солидной экспертизы мы решили прислать Вам нашу благодарность» (конец цитаты).

Профессор перечитал Коран, Библию и Тору, и удивился, насколько они сходны, он выразил восхищение, насколько точно в текстах божественного Откровения обозначена суть его научного открытия. Мысль материальна, уверен ученый, и ее можно мгновенно засечь из любой точки Вселенной.

— В священных книгах основных мировых религий, — говорит профессор Валитов, — написано, что Бог всевидящий и всеслышащий. Прежде некоторые ученые-атеисты часто критиковали именно это определение. Их логика была, на первый взгляд, железной: поскольку скорость света имеет предел, то Господь Бог, если Он есть, не может мгновенно услышать и увидеть содеянное человеком.

Однако оказалось, что мысль каждого из нас материальна. Атомы в молекулах, из которых состоят нейроны мозга, совершают поступательные, колебательные и вращательные движения. И процесс мышления обязательно сопровождается испусканием и поглощением силовых линий электромагнитного и гравитационного полей. Этот процесс можно мгновенно засечь из любой точки Вселенной.

Значит Бог знает каждую нашу мысль? Да. Есть сила, которой подчинено все. Мы можем называть ее Господом, Аллахом, Мировым разумом. Суть не меняется. И взаимодействие в мире мгновенно, где бы ни находились объекты.

Коллеги подсчитали: теория Валитова опровергает 12 законов термодинамики, 20 разделов химии, 28 разделов физики, 40 разделов механики. Чего только стоит одно утверждение профессора о том, что «в равновесных обратимых процессах время может превращаться в массу и энергию, а затем претерпевать обратный процесс«. Значит воскрешение мертвых, на что указывают все священные писания, возможно!

Профессор предложил проверить свои выводы научным оппонентам. И они не смогли их опровергнуть. Академик РАН Андрей Трофимук прислал восторженный отклик на монографию коллеги… Посыпались отклики на его труды от религиозных и государственных деятелей.

Сейчас профессор Валитов считает себя верующим человеком: «Сначала я доказал бытие Бога формулами. А потом открыл его в своем сердце.»

Источник: http://www.cluber.com.ua/