Профессии знаков зодиака — А ты на своем месте ?

Представителям разных знаков Зодиака свойственны характерные черты, в зависимости от которых можно говорить о наиболее подходящем виде деятельности. Проверьте на своем ли вы месте !

Овны – прирожденные лидеры и координаторы. Им важно, чтобы все было правильно, четко, структурированно. И при этом они обожают учиться и учить других. Они априори правы во всем и всегда, поэтому им лучше выбирать те сферы деятельности, в которых можно проявить свой кипучий характер, иметь возможность вести за собой ”трудовые массы” и постоянно получать новые навыки и свежую информацию. Многие Овны успешно реализуются через спорт, а также на политическом поприще. Им интересно там, где есть борьба, конкуренция, где можно показать себя и доказать, что они – лучшие. Овны решительны, не боятся действовать жестко и нестандартно, им чужды рефлексии и сомнения. Они без страха отсекают все лишнее – будь то пораженный болезнью орган или подчиненный, который тормозит развитие компании.

Предпочтительные профессии: администратор в гостиничном и туристическом секторе, инженер, адвокат, прокурор, правозащитник, хирург.

Основные сферы и направления: юриспруденция, военное дело, политика и политология, педагогика, машиностроение.

Кроме того, успешная карьера ждет Овнов-изобретателей, новаторов, начальников любого звена, предпринимателей.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Тельцы, как никакой другой знак Зодиака, притягивают к себе деньги, поэтому успешнее всего они реализуются в финансовых сферах и вообще везде, где можно быстро ”сколотить капитал”. Они упорны в своем движении к социальному и материальному успеху, не боятся рисковать, но только тогда, когда четко уверены, что их действия принесут им прибыль.

Но при этом ”ничто человеческое им не чуждо”, так что им легко покоряется и ”мир прекрасного”, правда, лишь те его области, которые делают жизнь окружающих красивее, богаче, вкуснее.

Можно сказать, что Тельцы с удовольствием работают на статус – производят украшения (а также часы, духи, дорогие ткани) или торгуют ими, открывают шикарные рестораны или косметические салоны, строят или продают элитное жилье.

Тельцам нравится иметь к роскоши хоть какое-то отношение. Интересно, что такой подход рано или поздно делает из них по-настоящему обеспеченных людей.

Предпочтительные профессии: финансист, геолог, ювелир, флорист, менеджер по продажам дорогих товаров.

Основные сферы и направления: коммерция, горнодобывающая промышленность, парфюмерная индустрия, ресторанный бизнес, агрономия, недвижимость.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Близнецы – виртуозы слова. Их красноречие способно творить чудеса, а их внутренняя убежденность в правдивости того, о чем они говорят, может превратить любое сомнительное высказывание чуть ли не в истину в последней инстанции. Представителям этого знака Зодиака верят, за ними идут, им поклоняются. Все, что Близнецы доносят до окружающих с помощью устной речи или печатного текста, очень хорошо продается.

Кроме того, они настолько многолики, что им нет равных на театральных подмостках, в качестве вербовщиков и агитаторов, переговорщиков, психологов и царедворцев. Близнецы способны перевоплотиться в того, кого в данный момент хочет видеть человек, для которого они разыгрывают свой маленький, но обязательно гениальный спектакль. А их мощнейшее обаяние помогает им найти общий язык практически с любым индивидуумом. Поэтому успешнее всего они реализуются там, где есть возможность прямого воздействия на ”клиента”.

Предпочтительные профессии: актер, писатель, оратор, лектор, психолог, продавец-консультант, проповедник, теолог, журналист (корреспондент), специалист по связям с общественностью (PR), пресс-секретарь, политик, ресторанный или театральный критик.

Основные сферы и направления: любая публичная деятельность, журналистика, искусство, словесность, психология и психоаналитика, обществоведение.

Рак (22 июня – 22 июля)

Раки достигают невероятных карьерных высот, если их профессия полностью совпадает с их мировосприятием и дает ощущение того, что они находятся на своем месте. К тому же представителям этого знака Зодиака очень важно быть полезными, помогать людям или нести им свет, знания, добро и радость.

Ракам нравится опекать слабых, поддерживать сильных и при этом иметь возможность проявлять фантазию, потакать своему воображению (особенно в первую половину жизни). Они великолепно справляются с теми обязанностями, которые позволяют создавать пусть и сиюминутный, но уют. А еще им часто импонируют специальности, которые не занимают все их время, а оставляют место для семьи и домашнего хозяйства.

Предпочтительные профессии: ученый, врач, писатель, зодчий, преподаватель, стюардесса, гувернантка, социальный работник, дизайнер по интерьеру.

Основные сферы и направления: медицина (все профессии, кроме хирургии), педагогика, история и археология, искусство (в самом широком смысле – поэзия и живопись, актерское мастерство и архитектура, литература и музыка).

Лев (23 июля – 22 августа)

Львам просто необходимо блистать и руководить. Если у них это получается, они счастливы и могут стать настоящими трудоголиками. Их завышенная самооценка требует постоянной похвалы, поэтому они способны ”перевернуть мир”, только бы их заметили и оценили.

Так что самые удачные для представителей этого знака профессии – это те, в которых есть ”аудитория”, то есть люди, которые все время будут видеть результаты Львиной деятельности и восхищаться ими. Поэтому не стоит выбирать специальности, которые предполагают работу ”в тени”. Без оваций и признания или хотя бы без повышенного внимания к своей персоне Львы чахнут, им кажется, что все их усилия напрасны. И тогда производительность их труда падает. А еще им обязательно должно быть интересно – это залог успешной карьеры.

Предпочтительные профессии: финансист, визажист, парикмахер, телеведущий, журналист развлекательного жанра, литературный деятель (малые формы).

Основные сферы и направления: шоу-бизнес, словесность, актерское мастерство, политика, дизайн, ювелирная промышленность (в качестве художников и продавцов).

Кроме того, Львы успешно реализуют себя на руководящих постах и на административных должностях.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Девы – педанты, им важны мелочи и детали, любой беспорядок им претит, а свобода в профессии, скорее, пугает, нежели радует. Представители этого знака Зодиака успешнее всего реализуют себя там, где не надо ничего выдумывать, а нужно следовать четкому распорядку, определенным формулам и правилам.

У Дев есть свои амбиции, но при этом они предпочитают играть роль ”серого кардинала”, то есть направлять окружающих, а не отвечать за последствия. Они с удовольствием предоставят другим право быть на виду, а сами углубятся в исполнение своих служебных обязанностей. И сделают это очень качественно, просто потому, что по-другому не умеют. Больше всего им подходят специальности, которые позволяют создать схему, докопаться до сути, вычленить главное, и при этом выполнить все красиво, аккуратно и точно в срок.

Предпочтительные профессии: социолог, следователь, финансовый аналитик, управляющий банком, дипломат, корректор, редактор, снабженец, медик и фармацевт.

Основные сферы и направления: любая научная и хозяйственная деятельность, филология, медицина, бухгалтерия, аналитика, банковский и финансовый сектор, издательское дело.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Весы невероятно разносторонни. Они с легкостью находят себя в самых далеких друг от друга сферах, причем порой это случается практически одновременно. Им все интересно, и многое удается. Однако при этом в них настолько развито чувство справедливости, что они никогда по собственной воле не станут нарушать закон или заниматься тем, что причиняет боль окружающим.

Весам неуютно там, где много страданий, так что им стоит держаться подальше от медицины. Не лучший выбор для представителей этого знака и финансовая сфера. С деньгами у них складываются сложные отношения, и чем больше они с ними ”общаются” по работе, тем меньше имеют в своем личном распоряжении.

Зато там, где надо договориться, Весам нет равных. Они всегда найдут устраивающий все стороны компромисс, успокоят недовольных, польстят самовлюбленным и поддержат сомневающихся. А еще они чутко чувствуют цвет, вкус и настроение; и вот на этом могут сделать приличный капитал и великолепную карьеру.

Предпочтительные профессии: дипломат, повар, актер, дизайнер (одежды, помещений, ювелирных украшений), художник, писатель, музыкант, косметолог, фотограф.

Основные сферы и направления: свадебная индустрия (от свахи до владельца салона для новобрачных), ресторанный бизнес, юриспруденция, все, что связано с красотой.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпионы – великие мистики. Причем они успешно и создают тайны, и раскрывают их. Им нравится знать о людях все – страхи, интимные секреты, мелкие и крупные грешки, движение мысли. Так что из представителей этого знака получаются непревзойденные психологи и психоаналитики (в том числе и владеющие гипнозом), сыщики, работники и агенты силовых и властных структур.

В связи с тем, что у Скорпионов нет большой любви к людям, им подходят профессии, в которых жалость – мешающий и ненужный фактор; например, хирургия, криминалистика, таможенная сфера. Успешно реализуются они и там, где можно наблюдать, делать выводы и использовать полученную информацию для собственного блага и обогащения.

Скорпионы не боятся рисковать, особенно тогда, когда им надо докопаться до сути какого-то явления или найти первопричину каких-либо событий. Поэтому они могут сделать великолепную карьеру на поприще естественных наук, аналитики, журналистики.

Предпочтительные профессии: работник отдела кадров, хирург, прокурор, страховой агент, криминальный журналист, естествоиспытатель, наемный солдат, писатель, творящий в мистическом или в детективном жанре.

Основные сферы и направления: частный сыск, психоаналитика, теология, астрология, философия.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Стрельцы отлично ладят с животными, поэтому им нет равных в любых сферах, имеющих отношение к зоологии. Кроме того, эти вечные непоседы превосходно чувствуют себя в дальних странах, среди людей чужих культур и языковых групп. Вообще, представителям этого знака Зодиака прекрасно дается изучение иностранных языков, иноземных обрядов, истории. Главное, чтобы им было интересно, тогда и карьера будет складываться успешно, и с финансами проблем не возникнет.

А еще Стрельцы любят риск. Чувство опасности становится для них тем самым допингом, который способен надолго привязать их к одному месту работы или к единственной на всю жизнь профессии. А вот оседлых и рутинных специальностей им лучше избегать. Скука мешает им делать карьеру, они подсознательно провоцируют какие-то будоражащие душу события и не задерживаются подолгу ни в одной организации.

Предпочтительные профессии: ветеринар, дрессировщик, жокей, спасатель, переводчик, журналист-международник, гид, промышленный альпинист, спортсмен, исследователь новых земель, берейтор, кинолог, посол, атташе.

Основные сферы и направления: дипломатия, миссионерство, издательский бизнес (словари, иностранная литература), туристический сектор, библиотекарское дело.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Козероги – заложники своего мировоззрения, они всегда стремятся иметь только самое лучшее, поэтому им априори стоит избегать профессий, в которых не предусмотрен карьерный рост и материальные поощрения. Невозможность достичь высокого социального статуса делает из представителей этого знака пассивных обывателей, которые ”опускают руки” и перестают бороться. Поэтому у них обязательно должен быть стимул в виде гарантии того, что своим трудом они рано или поздно добьются головокружительного успеха. И тогда Козероги в состоянии ”свернуть горы”.

Впрочем, как правило, они с самого раннего детства знают, чего хотят от жизни вообще, и от своей специальности в частности. И начинают свое восхождение к намеченным вершинам в том возрасте, когда их сверстники еще и не задумываются о том, где будут работать. Такая тактика, помноженная на упорство и честолюбие, приносит свои плоды и позволяет достигнуть успеха в любой выбранной сфере – а спектр их чрезвычайно широк.

Предпочтительные профессии: политик, режиссер, продюсер, литературный агент, издатель, менеджер по продажам, частный предприниматель, врач высшей категории.

Основные сферы и направления: властные структуры, наука, банковская сфера, промышленность и коммерция, медицина, спорт, а также все, что связано с камнями, золотом и другими природными материалами.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Водолеи многогранны и непредсказуемы в выборе профессии. Они могут все детство усиленно и успешно заниматься музыкой, быть лауреатами всевозможных юношеских премий, а после школы отправиться в экономический институт или уехать волонтером на какую-нибудь войну. Внутренние убеждения представителей этого знака Зодиака порой сильнее здравого смысла, а настроение и своеобразное упрямство часто провоцируют ”выбор вопреки”.

И в то же время в Водолеях настолько сильно чувство долга, что они могут при необходимости пойти против мечты ”всей своей жизни” и предпочесть профессию, которую им навязывают родители, или работу, на которой платят столько, сколько надо, чтобы прокормить семью. И при этом они обожают все новое, им интересно в тех отраслях, которые постоянно развиваются, так как это дает возможность личностного совершенствования. А еще их манит красота.

Предпочтительные профессии: антиквар, изобретатель, психолог, социолог, кинооператор, фотохудожник, экономист, бухгалтер.

Основные сферы и направления: инновации, философия и общественные науки, сфера культуры и искусства, дизайн (в том числе и автомобильный).

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Рыбы – творцы поневоле. Они просто не в состоянии жить с ощущением дисгармонии, поэтому стремятся к успеху даже в тех отраслях, которые им неинтересны и в которые они попали практически случайно. Часто в детстве за них делают выбор родители, и представители этого знака Зодиака соглашаются, чтобы не огорчать близких людей, а потом жестоко от этого страдают. Но при этом они все равно стараются добиться совершенства в том, чем им приходится заниматься.

Тем не менее, им все же лучше самостоятельно искать свой жизненный путь, так как именно в этом случае они способны достичь невероятных успехов на выбранном поприще и обеспечить себе крепкую материальную базу.

Рыбы отлично умеют считать деньги, а если учесть, что они при этом еще и скуповаты, то им нет цены там, где надо ”сохранить и приумножить”. А еще Рыбы – натуры креативные, поэтому им хорошо в тех профессиях, где можно проявить свой творческий потенциал и свою потрясающую интуицию.

Предпочтительные профессии: аудитор, финансист, логистик, психоаналитик, частный сыщик, певец, профессиональный путешественник, артист, художник.

Основные сферы и направления: банковское дело, гостиничный и ресторанный сектор (в качестве работника среднего звена), педагогика, любая отрасль, связанная с водой.

Источник: greatpicture