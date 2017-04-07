Проделки старого лешего. Стоит ли верить славянской мифологии?

Жизнь современного человека подчинена строгим правилам и распорядкам. В круговороте важных дел и забот день за днем пролетают годы, и жизнь становится похожа на отлаженный механизм с заранее продуманным алгоритмом действий и событий. Но порой в жизни людей случается что-то, заставляющее их приостановить свой бег и немного задуматься о том, действительно ли они понимают тот мир, в котором живут.

Так, например, покинув пыльный и шумный мегаполис и оказавшись в тихой лесной глуши, человек, сам того не ожидая, иногда становится свидетелем явлений, не имеющих логического рационального объяснения, но которые подробно описываются в народном эпосе, ведь наверняка каждый помнит, что лес – это территория славянского божества Лешего.

Могли ли события, описываемые в славянском фольклоре, происходить на самом деле? А что, если сказки никогда не были сказками?

Славянская культура зародилась несколько тысяч лет назад, это одна из самых древних и мистических культур, по сей день хранящая множество тайн и секретов. Славяне всегда были очень развитым и мудрым народом, имеющим свои собственные представления о мироустройстве, люди поклонялись языческим богам и силам природы. Находясь в гармонии с окружающим миром, они знали свое истинное место и предназначение.

Каждое божество в славянской мифологии отвечало за свою стихию, оно имело свой собственный характер, привычки и слабости. Каждый славянин с первых лет жизни и до глубокой старости знал, как общаться с богами и духами, живя с ними в мире и согласии. Однако в конце Х века произошли события, полностью изменившие привычный уклад жизни людей.

Князь Владимир, правивший Русью в тот период, руководствуясь политическими и экономическими соображениями, решил искоренить языческую веру, заменив ее на более удобное и цивилизованное православие. Однако, несмотря на то, что с 988 года Русь официально значилась христианским государством, борьба с «многобожием» продолжалась на протяжении нескольких столетий. По всей Руси уничтожались славянские идолы и капища, а самих язычников принуждали молиться одному единственному Богу, пришедшему на землю ради Спасения людей.

Новая религия принималась с трудом, и славяне, не желая забывать свою истинную веру, старались сохранить и передать знания следующим поколениям доступными им способами: в сказаниях и легендах, в песнях, в орнаментах на одежде и деревянном зодчестве, в игрушках. Однако с течением времени, знания стали утрачиваться, а образы богов утрировались до глуповатых персонажей из сказок. Прошло много столетий, и теперь потомки великих славян воспринимают Велеса, Банника, Макошь, Домового, Лешего, как забавную выдумку для детей.

Люди утратили веру в своих богов, но, возможно, те, пусть и несправедливо забытые, не прекратили своего существования и время от времени напоминают человеку о том, что он все еще в их власти и на их территории.

История знает немало загадочных случаев, произошедших с человеком в лесу. Наиболее частыми бывают явления, когда опытный путешественник, оказавшись в хорошо знакомой ему лесной чаще, внезапно не может найти из нее выход. Сколько бы несчастный ни вставал на верную тропинку, она неизменно приводит его в то же самое место. Такое наваждение может продолжаться от нескольких часов до нескольких дней, после чего изможденный и обезумевший путник, наконец, находит дорогу.

Бывают и другие события в лесу, которые невозможно объяснить логически. Например, известны случаи, когда во время сильнейшей грозы, в человека, оказавшегося в лесной чащобе, попадает разряд молнии мощностью в десятки тысяч вольт. По всем законам физики и биологии, такой разряд является убийственным для любого живого существа. Однако, неизвестно по каким причинам, путник остается целым и невредимым.

Жители сибирских деревень рассказывают истории, как маленькие дети, ушедшие в лес без ведома родителей, сбивались с пути и в течение нескольких дней бродили без воды и еды по тайге, наполненной диким зверьем, и в итоге выходили на дорогу целыми и невредимыми.

Люди, почитающие славянских божеств, уверены, что все эти необъяснимые явления, происходящие с человеком в лесной глуши, являются деятельностью Лешего. Этот дух отвечает за порядок и гармонию в лесу, бережет деревья, землю и животных. Он не любит людей, разоряющих его владения, поэтому иногда играет злые шутки с теми, кто жжет костры в чащах, ломает деревья, берет больше грибов и ягод, чем это необходимо. В этом случае, человек может быть наказан долгим блужданием и голодом, испуган страхом смерти. Однако, Леший в понимании русичей никогда не являлся злобным и агрессивным божеством, поэтому в некоторых случаях он способен помочь людям, оказавшимся в беде на его территории: уклонить от удара молнии или спасти от голода и зубов хищников.

Скептики, не признающие существование духов и божеств, стараются объяснить необычные происшествия с логической точки зрения. Так, например, долгое блуждание по лесу может быть вызвано дезориентацией в пространстве, вызванной жарой, жаждой, приступом паники и клаустрофобии. Разряд молнии, оставивший человека в живых, может быть счастливой случайностью, когда ток прошел лишь по мокрой поверхности тела (одежде и коже) и его заряд ушел в землю. Чудом выжившие в тайге малыши – это результат активизации внутренних ресурсов организма, когда в стрессовой ситуации человек обретает силу и выносливость, не свойственную ему при обычных обстоятельствах.

Каждый день в мире происходят таинственные события, истолковать которые можно по-разному. Кто-то предпочитает верить современным точным наукам, кто-то доверяет опыту и мудрости своих предков. Какую сторону выбрать, люди решают для себя сами, однако лучше всего найти в этом мире гармонию, используя современные знания и технологии, прислушиваться к опыту мудрых славянских пращуров.

Источник: http://tainy.net/