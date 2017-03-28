Продайте то, что ненавидите!

Есть ли у Вас качества, от которых Вы хотели бы избавиться? Те, которые Вы в себе ненавидите? Те, без которых, Вам кажется, что Вы были бы лучше?

Я предлагаю попробовать продать их мне. Или обменять. Пожалуй, я не готова платить деньгами, но возможно предложу Вам кое-что для обмена. Попробуем?

Я хочу продать Вам мою жадность. Она может оказаться очень полезной для Вас, если Вам непросто действовать.

Когда я уже заплатила за что-то, то моя жадность заставляет это использовать.

Жадность делает меня целеустремленной. Только благодаря жадности я уже больше года хожу на тренировки (ведь абонемент годовой), благодаря своей жадности я достаточно быстро развивалась в каждой из своей профессий, ведь мне было жаль времени, которое в случае моего бездействия оказалось бы потраченным впустую.

Жадность заставляет читать меня купленные книги, да и читать в принципе, ведь у меня есть электронная книга, которая тоже стоила денег.

Жадность заставляет меня экспериментировать в кулинарии после того, как я соблазнилась на очередной блестящий сотейник.

Я не могу сказать, что все это не приносит мне удовольствия, но я слишком ленива, чтобы действовать целенаправленно. Жадность уравновешивает мою лень.

Лень, впрочем, я тоже готова выставить для обмена. Мне кажется, каждому не помешает иметь толику лени.

Лень, с одной стороны, очень мотивирует меня. Я так люблю отдыхать, что часто уже в 6 утра приступаю к работе. А в 12 совершенно свободна!

А с другой стороны лень позволяет мне заботиться о себе, ведь в запале страсти я игнорирую свою усталость, или даже боль.

Лень не позволяет мне перетруждаться. Она нашептывает своим вкрадчивым голосом: «То, что может подождать неделю, вообще необязательно делать», и я часто уступаю ей, сберегая силы на что-то более важное для себя. Недаром, лень называют матушкой. Не каждая матушка способна так заботиться о человеке.

Думаю, что и моя вспыльчивость могла бы Вам пригодиться. Она позволяет потенциальным агрессорам держаться подальше. Например, торговым агентам и цыганкам. Или мягким манипуляторам. Они меня обходят стороной.

Еще я высоко оценю собственное любопытство. Мне оно мешает, так как все детство я слышала о Варваре, поплатившейся носом за свою любознательность. А также о сгубившей себя кошке.

Но, возможно, ваше детство не наполнено такими присказками, и Вы сможете использовать любопытство на полную катушку.

Это качество всегда сможет Вас прокормить. Вы сможете обладать информацией. А в современном мире информация – это все. Перед вами всегда будет полная картина, а не обрывочные сведения о мире. Вы сможете жить в объемном мире в то время, как многие другие живут в плоском. Главное, не терять своего любопытства ни в какой ситуации, и Вы всегда сможете быстро и правильно отреагировать в меняющихся условиях.

И наконец жемчужина среди предлагаемого мной – это упрямство. Никто и ничто не сдвинет Вас с Вашей позиции.

Упрямство для человека, обладающего жадностью, ленью, вспыльчивостью и любопытством – это воистину незаменимая вещь, ведь оно делает Ваше место особенным.

Когда другие будут стыдить Вас за все эти гадкие по их мнению качества, то Вы ни на секунду не усомнитесь в их полезности для себя, а значит никому их у Вас не отнять.

Упрямство не даст Вам сдастся там, где уже все повернули назад. Упрямство – Ваш самый надежный двигатель.

Попробуйте продать мне то, что ненавидите в себе. Быть может, так Вы сможете открыть ценность этого и для себя самого.

Источник econet.ru