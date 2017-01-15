Призывая партнера уровнем выше — будьте готовы к последствиям

Если вы призываете в свою жизнь человека с сознанием намного выше, чем у вас — будьте готовы отбросить все сомнения, страхи, привычки, стереотипы мышления и поведения.

Потому что, человек, который до встречи с вами двигался вперед с большой наработанной скоростью, не остановится ради вас. Он может замедлиться на небольшой промежуток времени. Но он не снизит свою скорость, чтобы вы начали чувствовать себя комфортнее со всем своим мусором в голове.

Будьте готовы испытывать чувство несоответствия.

Потому что, двигаясь со скоростью 12 км в час, вы встретили человека, который выжимает 70 км в час. И если вы не готовы быстрее и эффективнее двигаться вперед, отбрасывая весь мусор, чтобы догнать своего партнера — не ждите, что он снизит свою скорость до вашего уровня.

Потому что отношения это в первую очередь полное взаимопроникновение и со-творчество, а не школа для подтягивания двоечников.

И когда один из партнеров не ускоряется — тому, кто все это время двигался со скоростью 70 км в час, придется двигаться дальше. И он оторвется и улетит. А партнер, который выбрал свои привычки и стереотипы — упустит шанс достичь того, о чем он мечтал, когда призывал себе высокоразвитого партнера.

Будьте готовы разворотить свои мозги, выбросить оттуда весь мусор.

И делать это круглосуточно. Потому что человек с высокой скоростью развития на автомате постоянно обнаруживает и выбрасывает мусор из себя, не задумываясь о том, что это может быть сложно. Потому что для этого человека смысл жизни и игры в эффективном развитии и самопознании.

Ведь, чем быстрее развитие – тем сильнее и глубже возможность выразить Источник Единого.

И в данном случае на весах такого человека будет стоять движение вперед к цели либо замедление, чтобы посмотреть не проснулись ли ваши мозги.

Осознание ответственности того, кто отстает, заключается в подсознательной просьбе «Быстрого» замедляться постоянно.

— Я такой, какой я есть. Мне сложно. Я привык так жить. Развивайся сам, а я буду своим путем развиваться. У меня не получается. Я не знаю почему. Просто не выходит. Я забываю. Это все привычки. И тд.

Ответ:

— А для чего ты тогда призывал к себе высокоразвитого партнера?

Если вы НЕ ГОТОВЫ отбросить все и двигаться дальше – отпустите того, кто ради вас готов замедлиться. Но если вы ГОТОВЫ навсегда и безвозвратно изменить свою жизнь и себя — делайте это, а не думайте об этом!

И если это происходит год, два, три.. человек быстрой скорости замедляется и становится не таким быстрым. Когда вы просите своего партнера замедлиться ради вас, осознавайте, что чем дольше вы медлите, чем дольше думаете, тем быстрее гаснет Искра в Быстром, который ради любви и веры в ваши силы решил замедлиться. И скоро вы не увидите в нем всего того, ради чего призвали его в вашу жизнь.

На весах у Быстрого такая же доля ответственности, потому что ему приходится выбирать между Внутренним желанием Двигаться вперед к Источнику, быстрее и легче — и Вами, который думает. и ждет когда же в вас проснется желание Развиваться?

Вот, подожди, оно проснется, и я точно смогу тебя догнать, повторяет «Медленный». «Быстрый» лишь вздыхает и чувствует, как тает Искра. Он знает, что наступит предел, после которого ему придется покинуть «медленного», потому что тяга к Источнику это все что у него есть на самом деле.

Любовь партнера – временная, материальные ценности — временные, а Тяга к Источнику – вечная.

И «Быстрый» выберет Источник -то что он делал всегда. Он оставит «Медленного» и будет двигаться дальше. Потому что на своем пути он уже встречает множество «Медленных» и «Недвигающихся». Это не повод останавливаться.

Не манипулируйте «Быстрым» через фразы: Какой же ты Высокоразвитый, если не можешь замедлиться для меня. Как ты можешь уходишь, когда я тебя люблю!»

Не манипулируйте фразами о Любви, когда сами не в силах отбросить стереотипы и привычки, чтобы начать двигаться быстрее, выбирая Любовь, а не Страх. Потому что человек Высокого сознания и Раскрытого Сердца, может пожертвовать ради вас годами своей жизни. Веруя, что вы однажды проснетесь.

И когда Вы проснетесь, вы можете увидеть, что Искра в нем погасла. Все чтобы было в нем, он отдал вам. И тогда вы меняетесь местами. Осознавайте что делаете каждое мгновение своей жизни. Будьте собой. Выбирая Себя — Выбирайте Любовь.