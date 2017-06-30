Призраки обитающие в туннелях

На нашей планете существуют места, где ткань реальности истончается настолько, что человеку становится возможным заглянуть за грань привычного мира и увидеть или ощутить нематериальные сущности, что населяют параллельные реальности. Подобные встречи опасны для людей, ведь не всегда жители иных миров относятся доброжелательно по отношению к человеку. Поэтому еще в древности подобные места получали нехорошую славу и люди старались их обходить стороной. С наступлением эры Просвещения и попыткой рационализации всего окружающего люди начали скептически относиться к предостережениям предков, считая подобное не чем иным, как суевериями и выдумками человека, неспособного объяснить природные явления.
Тайна зловещего туннеля
Туманный Альбион знаменит не только фанатичными футбольными болельщиками, чопорными традициями и любовью к чайным церемониям. Любители мистических явлений и загадок знают, что в Англии есть особый остров, где существует огромное количество мест, позволяющих человеку заглянуть в мир призраков.
В городе Белфаст, как и во многих других городах, существует метро. Казалось бы, ничего странного или загадочного, но между станциями «Дэвид Эйр» и «Эшби» очень часто происходят инциденты, не поддающиеся логическому объяснению. Туннель вырыт под развалинами католического монастыря, который в древности был разграблен. Все попытки восстановить обитель из руин оканчивались провалами. Ведь только монахи начали, на территории разрушенного монастыря, отстраивать здания и проводить богослужения, как сразу же в округе начинали происходить какие-то бедствие, эпидемия, неурожай, нападения разбойников. В конце концов, местный кардинал принял решение не трогать странные развалины.
Неподалеку от загадочного туннеля находится старинное заброшенное кладбище. В 18 веке в городе Белфаст свирепствовала холера, унесшая жизни тысяч горожан. Во время эпидемии городские власти были обеспокоены проблемой локализацией заболевания. Захоронения умерших людей происходили очень быстро. Несчастных умерших хоронили в братских могилах, без должного христианского погребения. С того времени, существуют легенды, что в особо темные ночи на кладбище можно услышать стоны и плач похороненных здесь людей, которые не могут обрести вечный покой и ожидают человека, который сможет провести должный христианский обряд погребения для всех них.
Во время рытья самого туннеля не обошлось без несчастных случаев. Несколько рабочих погибли при крайне странных обстоятельствах. Выжившие шахтеры рассказывают, что как только бедолаги отправились в боковой туннель, то словно за ним устремилась тень человека, после чего сразу произошел обвал, который похоронил шахтеров живьем. В процессе работ было обнаружено языческое погребение, сделанное в природной пещере. Могила, принадлежала местному военачальнику, ученные обнаружили доказательства человеческих жертвоприношений в этом захоронении. Сами археологи постоянно испытывали дискомфорт при изучении могилы, многие отказывались продолжать работы. Некоторые рассказывали, что во время работы их не покидало ощущение, присутствия еще кого – то в погребальной комнате, порой если удавалось резко развернуться человеку, то на границе зрения он успевал заметить некое колебание воздуха, словно какая-то тень стремилась перебраться за спину человеку.
Подземные страшилки
Один из рабочих по имени Билли Шекли, рассказал о событии, произошедшем с ним во время того, как он отстал от своей смены. Неспешно идя по выработке, он вдруг услышал негромкий звон множества, как ему показалось небольших колокольчиков. Заинтересованный этим он отправился на звон и когда повернул в небольшой туннель, то просто застыл от ужаса, свет фонаря выхватил из тьмы скелет, одетый в грязные истлевшие лохмотья, который шел по направлению к станции «Эшби». Свет фонаря потух, и Билли погрузился в непроглядную тьму, через несколько секунд фонарь заработал вновь, призрак исчез. История быстро разлетелась среди других рабочих, что привело к массовым увольнениям со строительства метро. Работодателям пришлось значительно повысить заработную плату, чтобы привлечь людей на работу.
Еще более ужасная история произошла с двумя молодыми людьми, решившими проверить достоверность слухов существования призраков в метро. Парни спустились под землю и начали свои исследования, согласно уговору между ними один из них шел впереди с фонарем, а второй следовал за ним. Как рассказывает один из участников этого жуткого исследования, как только они спустились под землю, и прошли около 100 метров, на них навалилась волна ужаса, стоило не малых усилий продолжить движение. Атмосфера была настольно жуткая, что друзья даже не разговаривали, только сопение и шаги товарища за спиной немного успокаивали впереди идущего парня. Под землей друзья находились около часа и когда подходили к выходу у впереди идущего человека возникло желание повернуться к товарищу и спросить того про его ощущения, но когда он обернулся то с ужасом обнаружил, что сзади никого нет. Разные мысли пронеслись в его голове, одна страшнее другой, что его приятель отстал и заблудился под землей без фонаря или получил травму.
Прежде чем обратиться в полицию молодой человек решил отправиться к родителям своего друга и рассказать о случившемся, но придя к тому, домой, он обнаружил своего товарища пьющим кофе. На все расспросы тот сознался, что испугался и практически сразу повернул назад прочь из туннелей метро. Его более смелый товарищ просто заледенел от страха, ведь он только что осознал, что все время, что он был под землей, с ним рядом находилось неизвестное существо.
Подобных историй много, некоторые из них правдивые, другие всего лишь выдумка человеческой фантазии. Одно можно достоверно утверждать, призраки часто посещают наш мир, проникая в него через аномальные разломы, подобные тому, который находится между станциями метро «Дэвид Эйр» и «Эшби» в городе Белфаст.
Источник: http://tainy.net/