Призраки обитающие в туннелях

На нашей планете существуют места, где ткань реальности истончается настолько, что человеку становится возможным заглянуть за грань привычного мира и увидеть или ощутить нематериальные сущности, что населяют параллельные реальности. Подобные встречи опасны для людей, ведь не всегда жители иных миров относятся доброжелательно по отношению к человеку. Поэтому еще в древности подобные места получали нехорошую славу и люди старались их обходить стороной. С наступлением эры Просвещения и попыткой рационализации всего окружающего люди начали скептически относиться к предостережениям предков, считая подобное не чем иным, как суевериями и выдумками человека, неспособного объяснить природные явления.

Тайна зловещего туннеля

Туманный Альбион знаменит не только фанатичными футбольными болельщиками, чопорными традициями и любовью к чайным церемониям. Любители мистических явлений и загадок знают, что в Англии есть особый остров, где существует огромное количество мест, позволяющих человеку заглянуть в мир призраков.

В городе Белфаст, как и во многих других городах, существует метро. Казалось бы, ничего странного или загадочного, но между станциями «Дэвид Эйр» и «Эшби» очень часто происходят инциденты, не поддающиеся логическому объяснению. Туннель вырыт под развалинами католического монастыря, который в древности был разграблен. Все попытки восстановить обитель из руин оканчивались провалами. Ведь только монахи начали, на территории разрушенного монастыря, отстраивать здания и проводить богослужения, как сразу же в округе начинали происходить какие-то бедствие, эпидемия, неурожай, нападения разбойников. В конце концов, местный кардинал принял решение не трогать странные развалины.