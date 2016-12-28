Призрак перевернул рождественскую ель в английском пабе

Владельцы паба «The White Hart Inn» в английском городе Бодмине графства Корнуолл утверждают, что в их питейном заведении водится настоящий фантом.

Невидимый гость с того света имеет привычку еле слышно звенеть пустыми бокалами, разбрасывать по барной стойке кухонные принадлежности и двигать по залу стулья. Однако на днях привидение выкинуло совсем неожиданный, хоть и безобидный фокус, который заставил сотрудников паба раскрыть от удивления рты.

В понедельник, 19 декабря, хозяева заведения с гордостью выложили в социальную сеть «Facebook» фотографию рождественской елки, установленной в тот день в баре. Англичане нарядили лесную красавицу серебряными и золотыми шарами, а также привлекательной мишурой. Увенчали праздничное дерево пятиконечной красной звездой. Тем не менее, утром 20 числа пришедший на работу персонал оказался поражен тем, что кто-то умудрился за ночь перевернуть ель. Какие-либо следы взлома помещения отсутствовали, при этом из паба ничего не пропало, поэтому британцы резонно посчитали, что это проделка призрака, и не стали вызывать полицию.

Узнав об этом, владельцы «The White Hart Inn» выложили во Всемирную паутину новый снимок рождественской елки, снабдив его комментарием: «Посмотрите, что наш дружелюбный призрак выкинул в этот раз! По крайней мере, у него есть чувство юмора».

Ричард Джаго, работающий здесь официантом, поделился с журналистами своими впечатлениями от проделки призрака: «Мы нарядили в понедельник вечером рождественскую ель и ушли по домам, а когда вернулись утром, то заметили, что она перевернута вверх тормашками. Ключи есть только у сотрудников, а следов взлома мы не нашли. Это очень странно. Даже те из нас, кто не верят в привидения, не могут отрицать очевидного. Ель перевернулась либо сама по себе, либо при помощи каких-то сверхъестественных сил».

Оказалось, что призрачный проказник надежно закрепил дерево между полом и потолком. Даже елочные украшения не попадали вниз. В баре после непродолжительного совещания решили не возвращать елку на зимние праздники в прежний вид, чтобы не огорчать шаловливого фантома. Тем паче, что так она выглядит даже более оригинально и привлекательно для посетителей питейного заведения…