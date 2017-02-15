Признаки ведьмы в женщине. Вот как понять, настоящая ли ведьма перед вами!

Распознать ведьму в вашем окружении помогут несколько верных признаков, указывающих на наличие сверхъестественных способностей.

Многие люди верят, что ведьмы существуют в реальной жизни. Одни обращались к ним за помощью и получали ее, а другие утверждают, что становились жертвами ведьминской работы — проклятий и сглазов. Распознать ведьму в вашем окружении помогут несколько верных признаков, указывающих на наличие сверхъестественных способностей.

В Средневековье ведьмы считались «невестами дьявола» и служительницами темных сил. Им приписывали множество способностей, больше похожих на сюжет фантастического фильма, нежели на реальность, боялись и внимательно присматривались к каждой необычной женщине, пытаясь распознать в ней ведьму.

В наше время отношение к ведьмам сильно поменялось в лучшую сторону: многие признаются, что хотя бы раз в жизни обращались к экстрасенсам и гадалкам. Понять, настоящая ли ведьма перед вами, можно с помощью нескольких признаков, указывающих на наличие дара.

Признаки ведьмы

Необычная внешность. Современная ведьма может не соответствовать общеизвестным стереотипам: у нее не обязательно должны быть рыжие волосы, зеленые глаза или хромота на левую ногу. Однако самый яркий признак ведьмы в женщине — внешность, привлекающая всеобщее внимание.

Выражение глаз, особенная улыбка, неповторимая плавность жестов — или напротив, жесткий, «колючий» образ, который не замаскировать никакими ухищрениями — ведьма может быть разной, но она всегда производит неизгладимое впечатление и запоминается с первой минуты знакомства.

Внимательное отношение к своим и чужим словам. Практики любой традиции знают цену слова, и никогда не станут лгать без необходимости, бросаться пустыми обещаниями или строить козни. То, что ведьма действительно желает, она все равно получит, поэтому во лжи и манипуляциях нет никакой нужды.

Любовь к животным и природе. Многие из нас заботятся о природе и любят животных, но несомненным признаком ведьмы в женщине является абсолютное слияние дома и матери-природы. Современная ведьма одинаково отреагирует на мусор, брошенный у порога ее жилища или в глубине леса: с огромным возмущением.

Выказывать свое недовольство такая женщина будет в зависимости от темперамента, но мусор уберет в любом случае, так как считает Природу своим первым и настоящим домом.

Необычная одежда или украшения. Некоторые женщины, обладающие способностями, могут намеренно не раскрывать своей сути, тщательно подбирая одежду, аксессуары и прическу, которые не позволят заподозрить ее в интересе к оккультным наукам. Однако такие случаи редки: чаще всего современные ведьмы не боятся вызвать подозрения и носят то, что им нравится, к примеру, одежду необычного покроя преимущественно темных цветов, странные на первый взгляд украшения из камней, глины или серебра, а так же неизвестные символы и узоры.

Стремление к одиночеству. Еще одним признаком ведьмы является стремление женщины к одиночеству, уединенным дальним прогулкам и некоторая отстраненность в общении. Это вовсе не значит, что ваша компания не соответствует ее интересам — просто ведьма видит, слышит и чувствует гораздо больше, чем все остальные, и ей нужно восстанавливать свое энергетическое поле в общении с природой.

Вещие сны и умение предсказывать будущее прямо указывают на наличие способностей к ведовству. Этот признак ведьмы сложнее всего скрыть: сказанного не воротишь, и после короткого знакомства с женщиной, наделенной даром, вы заметите, что ее предсказания всегда попадают в цель, а случайно брошенная фраза точь-в-точь обрисовала какую-либо ситуацию.

Иногда женщина может даже не подозревать, что она обладает неким даром. Определить ведьму также можно по расположению родинок на теле, указывающих на наличие определенных способностей. Мы желаем вам не подвергаться негативному воздействию и испытывать только положительные эмоции.

Источник — dailyhoro.ru