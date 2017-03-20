Признаки того, что вами пытаются манипулировать

Люди, которые манипулируют другими – эгоисты и лжецы. Делают они это исключительно ради собственных интересов, их жертвами становятся невинные люди. Методы манипуляции можно охарактеризовать как эксплуататорские, оскорбительные, обманчивые, коварные.

Следует учесть, что при всей вредоносности действий манипуляторы отличные психологи, которые используют особенности поведения людей в своих интересах. Зачастую очень трудно определить, что рядом находится не добрый друг, знакомый, товарищ, а подлый и корыстный манипулятор.

Гарриет Брейкер так характеризует манипуляцию, как способ влияния, призванный изменить поведение людей с помощью обмана, подлога, искажения фактов, давления сарказма.

Доктор Джорд К. Саймон – всемирноизвестный психолог, специалист по манипуляторам с психическими нарушениями и их жертвам, выделяет 3 важных фактора необходимых для удачной манипуляции:

• Нужно скрывать агрессивное поведение и настоящие намерения;

• Нужно знать слабые места в психологии жертвы, чтобы выбрать наиболее эффективный метод для манипуляции;

• Нетипичная степень беспощадности – отсутствие понимания, что манипулятор наносит своими действиями вред.

В большинстве случаев жертва ощущает, что они находятся под давлением, но понять в чем дело не может.

Семь признаков того, что вы стали жертвой манипулятора

1.Желание рассказать свою историю или завязать разговор первым.

Манипулятор всегда стремится раньше жертвы начать разговор и рассказать какую-либо историю из своей жизни. Она зачастую наполнена эмоциями, что направлено на выявление реакции собеседника. В результате манипулятор определяет слабые стороны жертвы и выбирает соответствующую тактику действий, которая направлена на достижение результата – подчинение собеседника.

Признаком такого воздействия является дискомфорт, появляющийся во время беседы. В таком случае, необходимо под любым предлогом прекращать общение и уходить.

2.Информационный натиск с целью запутать собеседника

Манипуляторы часто забрасывают собеседника цифрами, фактами, статистическими данными. При этом акцент делается на тех сферах, в которых жертва плохо разбирается. Это может быть бизнес, психология, фондовый рынок. Таким же методом пользуются агитаторы и продавцы. Манипуляторы используют его исключительно для достижения собственных целей.

Поток информации, специфической лексики ориентирован на создание ареола всезнающего эксперта. Он должен расположить жертву к манипулятору. В том случае лучшими контрмерами будет уход от длительного общения или подавление потока информации встречными фактами и цифрами.

3.Отрицательные эмоции

С помощью повышенного голоса, активной, агрессивной жестикуляции манипулятор пытается подчинить себе жертву. Такие действия направлены на приведение психики собеседника под свой контроль. Тут лучшим решением будет спокойствие или тактичный уход от беседы.

4.Попытка создания дискомфорта, неуверенности

Манипулятор пытается подвести собеседника к мысли, что он беззащитен перед жизненными обстоятельствами, а иногда и неполноценен. Личные слабости жертвы искусно используются для подчинения воле манипулятора. Формирование комплекса неполноценности и чувства неуверенности создается с помощью высмеивания привычек, повадок, одежды, особенностей речи и других моментов на личном уровне.

Существует 3 варианта противодействия таким попыткам манипуляции:

• Жесткий и уверенный отпор;

• Уверенное пресечение подобных разговоров, необходимо объяснить собеседнику, что такой стиль общения не приемлем;

• Просто уйти и не продолжать общение.

5.Демонстративное молчание

Подобно ребенку, который объявляет родителям бойкот, когда не хочет что-то делать, манипуляторы также применяют этот прием для давления на жертву. Эта тактика применяется, если необходимо уйти от обязательств или что-либо скрыть. Чтобы избежать такого давления, нужно открыто заявить о бесперспективности такого поведения и, что нет необходимости пытаться что-либо доказать или заставить сделать.

6.Искажение фактов

Манипуляторы в большинстве случаев являются импульсивными, патологическими лжецами. Поэтому они без труда могут обвинять невиновных, искажать факты, недоговаривать важную информацию, преувеличивать значение деталей. Слабостью манипулятора является стремление исказить в своих целях любую информацию.

В отличие от лжецов, обычный человек понимает пагубность подобного поведения. Поэтому не стоит терпеть, когда обрушивается поток манипуляторной лжи, необходимо пресекать это сразу, не ждать, когда эта ситуация войдет в бесконтрольную стадию.

7.Оказание беспрецедентного, неоправданного давления

Манипуляторы оказывают на своих жертв серьезное давление, которое создается для того, чтобы заставить принимать решения выгодные коварному «товарищу». Зачастую для скорейшего разрешения ситуации создается ложный ажиотаж вокруг события или дела. Это делается для подавления воли жертвы, с целью подчинения и дальнейшей манипуляции. При таком поведении, необходимо уходить от человека в противоположном направлении, не ввязываться в эту игру.

Вместо заключения

Во время общения с людьми следует всегда анализировать их поведение. Это нужно для выявления попыток подчинения. Зачастую приемы искусно завуалированы, но их можно выявить, достаточно непредвзято оценить собеседника, особенно если есть чувство дискомфорта во время разговора с ним.

Источник Клубер