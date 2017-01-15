Привычки, которые убивают вашу удачу!

Вы хотите поймать удачу? Тогда узнайте о 10 привычках, которые ни в коем случае нельзя приобретать, если вы действительно хотите быть удачливым человеком. Вот они:

1. Привычка делать поспешные выводы.

Очень часто нам кажется, что мы уже наперед знаем, что и как произойдет, и начинаем действовать согласно своим ошибочным представлениям о будущем. На самом деле, жизнь любит подкидывать такие сюрпризы, о которых даже сложно предположить, поэтому не стоит полагаться на ваши поспешные выводы. Ошибочно также думать, что мы знаем причины поступков людей и их последующие действия. Это абсолютно неверно, и очень часто приводит к возникновению конфликтов и недоразумений в отношениях.

2. Привычка драматизировать события.

Не стоит преувеличивать мелкие неудачи, расстраиваться из-за мелочей. При таком поведении у нас возникает тревога, которая не дает быть удачливым в жизни.

3. Привычка создавать стереотипы и ярлыки.

Когда мы пытаемся один раз и навсегда определить сущность вещей, мы можем очень сильно заблуждаться. На самом деле, в мире все гораздо интереснее, чем может показаться на первый взгляд, поэтому не стоит пытаться загнать все в определенные рамки.

4. Привычка делить все на «черное и белое».

На самом деле, в цветовой палитре жизни существуют тысячи вариантов, и желание получить «все или ничего» приводит к тому, что мы их просто не замечаем. Не бывает идеальной работы, друзей, отношений. Великое искусство — радоваться тому, что ты имеешь.

5. Привычка обобщать.

Часто мы пытаемся найти тенденцию в череде наших успехов и провалов. На самом деле, несколько повторившихся ситуаций еще ни о чем не свидетельствуют. Относитесь к каждому событию как к самоценному.

6. Привычка принимать всё близко к сердцу.

Не стоит переживать из-за плохих новостей по телевизору, рассказов о болезнях вашей соседки или о неудаче, постигшей вашего коллегу. Сочувствуйте, помогайте, но не переживайте из-за чужих проблем.

7. Привычка доверять нахлынувшим эмоциям.

Ваши ощущения показывают ваше субъективное восприятие мира, которое не всегда бывает верным.

8. Привычка быть апатичным.

Чтобы быть удачливым, надо быть оптимистом. Ждите, ищите и верьте в хорошее — и вы это получите! Люди с негативным настроем часто даже не замечают возможностей, которые могли бы принести им удачу.

9. Привычка делать все по правилам.

Часто мы сами устанавливаем себе определенные рамки, которые не приносят ничего, кроме сложностей и нервозности. Не стоит создавать ненужные препятствия там, где их нет.

10. Привычка ворошить прошлое.

Намного лучше оставить прошлое в покое, простить все обиды себе и другим, и с чистым сердцем жить дальше. Не стоит держать в сердце прошлые неудачи и разочарования. Живите дальше, веря в удачу и надеясь на лучшее!