Притча о душах, собравшихся на Землю

Как-то собрались души на совещание перед воплощением на Землю. И вот Бог спрашивает одну из них:

— Зачем ты идешь на Землю?

— Я хочу научиться прощать.

— Кого же ты собираешься прощать? Посмотри, какие души все чистые, светлые, любящие. Они настолько любят тебя, что ничего не могут сделать такого, за что их нужно прощать.

Посмотрела Душа на своих сестричек, действительно, она их любит безусловно и они ее так же любят! Пригорюнилась Душа и говорит:

— А мне так хочется научиться прощать!

Тут подходит к ней другая Душа и говорит:

— Не горюй, я тебя так сильно люблю, что готова быть рядом с тобой на Земле и помочь тебе испытать прощение. Я стану твоим мужем и буду тебе изменять, пить, а ты будешь учиться меня прощать.

Вторая Душа подходит и говорит:

— Я тебя тоже очень люблю и пойду с тобой: буду твоей мамой, наказывать тебя, всячески вмешиваться в твою жизнь и мешать жить счастливо, а ты будешь учиться меня прощать.

Третья Душа говорит:

— А я буду твоей лучшей подругой и в самый неподходящий момент предам тебя, а ты будешь учиться прощать.

Еще одна Душа подходит и говорит:

— А я стану твоим начальником и из-за любви к тебе, буду относиться к тебе жестко и несправедливо, чтобы ты могла испытать прощение.

Еще одна Душа вызвалась быть злой и несправедливой свекровью… Таким образом, собралась группа любящих друг друга душ, придумали сценарий своей жизни на Земле для проживания опыта прощения и воплотились. Но оказалось, что на Земле вспомнить Себя и о своем договоре очень сложно. Большинство приняли всерьез эту жизнь, стали обижаться и гневаться друг на друга, забыв о том, что они сами составили этот сценарий жизни, а главное что все ЛЮБЯТ друг друга!

Источник: http://www.cluber.com.ua/