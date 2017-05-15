Примите этот вызов! И через 30 дней вы себя не узнаете

Мы предлагаем вам принять этот вызов, созданный специально для того, чтобы помочь вам создать лучшую версию себя.

Тут есть три уровня сложности. Если вы хотите воспользоваться всеми преимуществами комплекса, последовательно пройдите все этапы — от легкого к сложному. На каждый эта отведите по 30 дней. Уже по прохождении первого уровня, вы заметите, что ваша жизнь стала намного лучше. Ну а дальше вас будет не остановить!

Создайте белое пространство в своем календаре на 30 дней.

Многие думают, что должны поместить как можно больше дел себе в календарь, а если в нем есть пустое пространство, то его нужно срочно заполнить. Но на самом деле, очень хорошо каждый день иметь немного свободного времени. Если ваша жизнь слишком организована списками дел, появляется чувство тревоги. Выделите себе какое-то время, чтобы просто «остановиться» и расслабиться.

Введите правило «без ожиданий» на 30 дней.

Вас удивит то, сколько гнева и разочарования возникает в нас от того, что люди и события не соответствуют нашим ожиданиям.

Поэтому, постарайтесь открыть свое сознание для новых возможностей. Не планируйте поездку за границу так детально, отложите свой список «идеальный партнер» и т.д. Кроме того, задайте себе вопрос, какие у вас ожидания от себя? Хорошо иметь мечты и цели, но не прыгайте выше головы.

Будьте добры к себе, вы делаете все возможное, поэтому перестаньте зацикливаться на своих ошибках.

Каждый день гуляйте по 20 минут.

Прогулки очень полезны для вашего здоровья. Ходьба поможет вам сбросить лишний вес, даст больше энергии и прояснит мысли.

Так что, если вы большую часть времени стоите в пробках, найдите время на короткую прогулку. Пусть даже во время обеденного перерыва.

Каждый день делайте кому-то комплимент.

Мы недооцениваем силу случайных ежедневных комплиментов. Этот маленький акт доброты может сделать чей-то день. Это еще один повод улыбнуться, хотя бы на секунду. Кроме того, это отличный способ завоевать доверие и завязать разговор с незнакомыми людьми.

Делайте одну фотографию в день.

Создайте небольшой 30-дневный фото дневник. Сохраняйте фотографии в папку на телефоне или на компьютере. Но правило таково, что в день нужно делать только 1 фото. Мы уже привыкли публиковать столько малозначительных вещей в соцсетях, что будет очень полезно попробовать выбрать только один момент за день, достойный фото.

С другой стороны, иногда нам кажется, что в жизни вообще не происходит ничего хорошего и интересного. Эта задача заставит вас обратить внимание на маленькие счастливые моменты. Взгляните на свою коллекцию фото через 30 дней, и вы увидите, насколько удивительна ваша жизнь.

Запишите 3 вещи, за которые вы благодарны каждый день.

Начните вести дневник благодарностей. Каждый вечер перед сном записывайте 3 вещи, за которые вы благодарны. Это могут быть даже такие мелочи, как хорошая погода или комплимент от кого-то.

Избегайте токсичных людей в течение 30 дней.

Конечно, иногда вы просто должны сталкиваться с негативными людьми и никуда не можете от этого деться. Но идея состоит в том, чтобы сознательно избегать их. Старайтесь также держаться подальше от споров и конфликтов.

Старайтесь избегать негативных аффирмаций в течение 30 дней.

Опять же, цель этого вызова — выработать привычку использовать меньше негативных слов. Попробуйте изменить предложения и сосредоточиться на позитиве, а не на негативе. Например, вместо того чтобы сказать: «Я, вероятно, не смогу сделать это», скажите: «Я буду стараться изо всех сил, чтобы сделать это». Это научит ваш мозг искать возможности и видеть хорошее в любой ситуации.

Улыбайтесь в ответ детям, которые улыбаются вам.

Вы когда-нибудь замечали, что когда маленькие дети улыбаются вам, вы чувствуете себя неуютно и отворачиваетесь? Они просто делятся позитивной энергией, которой взрослым так часто не хватает. Так что не хмурьтесь и не отворачивайтесь, а улыбайтесь в ответ.

И вообще, попробуйте сами больше улыбаться. Это может изменить мир.

Слушайте музыку желаемого настроения, а не настроения, которое у вас уже есть.

Интересно, что мы обычно слушаем грустные песни, когда нам грустно, хотя, если слушать что-то позитивное, можно поднять себе настроение. Составьте плейлист веселых песен и слушайте их всякий раз, когда возникает чувство грусти или одиночества. Важно поймать плохое настроение как можно раньше, и убедиться, что состояние не ухудшается.

Уровень 2.

Каждый день выбрасывайте одну (новую) вещь .

Это полезно и для физического пространства вокруг вас, и для ментального пространства в вашей голове. Начните с мелочей, откровенного мусора, например кухонного мусора или старых чеков в карманах.

Затем перейдите к вещам, которые вы не могли заставить себя выбросить, таких как старые документы и дубликаты фотографий. Затем рассортируйте одежду, которую вы не носили в течение последних 5 лет и, вероятно, никогда больше не наденете. Конечно, попробуйте пожертвовать ее на благотворительные цели, а не просто выбросить. И, наконец, найдите в себе силы выбросить маленькие сувениры, которые связывают вас с негативными вещами из вашего прошлого и не дают двигаться вперед.

Каждый день в течение 10 минут делайте записи в своем дневнике.

Купите блокнот и пишите в нем о вашем дне. И не думайте, что этим занимаются только девочки-подростки: на самом деле, ведение дневника чрезвычайно развивает осознанность. Запись своих мыслей и чувств на бумаге поможет вам наладить связь со своим внутренним миром, уменьшить стресс и более эффективно решать проблемы.

Кроме того, вы сможете следить за своим личностным ростом. Перечитайте свой журнал через 30 дней, чтобы увидеть, чего вы достигли.

Прочитайте хорошую книгу за 30 дней.

Это не так просто, как кажется. Сколько книг вы начинали читать, но не закончили? Или закончили через полгода? Или купили и вообще их не открывали. Чтобы избежать этого, поставьте себе цель прочитать книгу за 30 дней. Читайте в своем темпе. Это может быть либо 10 минут каждый день перед сном, либо пару часов в дождливый выходной.

Выберите книгу, которая поможет в вашем личном росте — что-нибудь мотивирующее и вдохновляющее.

10 минут каждый день практикуйте заботу о себе.

Мы все настолько увязли в повседневных делах, что у нас не остается времени на заботу о себе. Так что в течение следующих 30 дней постарайтесь больше заниматься тем, что делает вас счастливым. Для начала, определите все виды деятельности, которые вам нравятся.

Затем поместите их в свой календарь и выполняйте каждый день. Не забудьте регулярно себя проверять, чтобы убедиться, что вы действительно делаете то, от чего вам становится лучше.

Медитируйте 5-15 минут ежедневно.

Если вы чувствуете, что не можете успокоить свои мысли, и из-за этого постоянно возникает стресс, попробуйте медитацию. Это не так уж трудно, и вам совсем не обязательно сидеть в неудобной позе лотоса. Расслабьтесь, вы можете сидеть на стуле, лежать на кровати или даже ходить.

Ложитесь спать каждый день в одно и то же время (и просыпайтесь в то же время).

Хороший ночной сон очень важен. Но, к сожалению, у многих людей нет режима сна, поэтому у них есть постоянное чувство усталости и стресса. Подумайте о том, в какое время вам нужно проснуться, чтобы ваше утро было спокойным и свободным. Отсчитайте 7-9 часов назад (в зависимости от того, сколько сна вам нужно). Это и будет то время, когда вам лучше всего ложиться спать. Начните готовиться ко сну за 20 минут, выключив компьютер и приняв горячий душ.

Делайте по одному доброму делу каждый день.

Это проще, чем вы думаете. Есть сотни маленьких вещей, которые вы можете делать каждый день. Хороший способ — комплименты и пожертвования.

А вот еще идеи, для начала:

— Подружитесь с одиноким человеком в вашей компании или группе друзей.

— Пропустите вперед человека, который спешит.

— Больше говорите «спасибо»: водителю автобуса, баристе, кассиру продуктового магазина и т.д. Все работают, и всем очень хочется услышать, что вы цените их труд.

— Помогите своему другу переехать.

— Помогите тому, у кого сломался автомобиль.

Каждый день прилагайте усилия, чтобы поддерживать контакт или возобновлять дружбу со старыми друзьями.

Подумайте обо всех друзьях, от которых вы отдалились. Отправьте им сообщение и, возможно, предложите встретиться. Прилагайте усилия, чтобы поддерживать связь с теми людьми, которые важны для вас.

Кроме того, здоровайтесь со своими соседями, а не просто делайте вид, что слушаете музыку. Может быть, даже спросите их, как у них дела и немного поболтайте. В конце концов, вы же живете вместе.

Каждое воскресенье готовьте еду на неделю вперед.

Не только из-за очевидных преимуществ для здоровья, но и потому, что это сэкономит вам много времени. У вас не будет стресса из-за нехватки времени на приготовление пищи по вечерам. Попробуйте, ваша жизнь, несомненно, станет легче и организованней.

Каждый день добавляйте новую деталь к своей мечте.

Секрет эффективной визуализации — делать ее как можно сильнее, ярче и подробней. Выберите одну большую цель, а затем углубляйтесь в детализацию. Каждый день добавляйте штрихи к своей мечте, чтобы сделать окончательный результат как можно более конкретным.

Уровень 3.

Каждый день разговаривайте с одним незнакомцем.

Да, мы переходим к самым трудным заданиям. И многим разговор с незнакомыми людьми, вероятно, кажется невыполнимой задачей. Даже если у вас нет социальной тревожности, разговаривать с кем-то новым всегда нелегко.

Но это один из самых простых способов знакомиться с новыми людьми, заводить отношения, и просто открывать себя новым возможностям.

Так что в течение следующих 30 дней заставьте себя пообщаться с одним незнакомцем в день. Разговор может быть буквально следующим: «Здраствуйте. Возле вас занято?», «Нет, свободно», «Отлично, спасибо». А может это все закончится длинной, интересной беседой с этим человеком? Кто знает? Только будьте дружелюбны.

Переоцените хотя бы одно давнее убеждение.

Переоценка своих убеждений — отличный способ избавиться от мышления, которое не дает вам развиваться. Самое трудное, вероятно, признаться себе, какие убеждения вас ограничивают.

Это может быть что-то простое, например, не пробовать новый вид спорта, потому что вы думаете, что вам не понравится. Но вы же могли бы полюбить этот спорт, присоединиться к местной команде, завести много новых друзей и, возможно, даже встретить свою вторую половинку.

Попробуйте новое хобби на 30 дней.

Исходя из предыдущего пункта о новизне, почему бы вам не подобрать новое хобби и не позаниматься им в течение 30 дней.

Это особенно подойдет тем, кому наскучила рутина. Это внесет немного разнообразия в ваш обычный день. Кроме того, новые увлечения выведут вас из зоны комфорта, а, как мы все знаем, именно вне этой зоны кроются возможности для роста. Но речь идет не только о новых навыках. Речь идет и о том, чтобы познакомиться с новыми людьми. А они могут, в конечном итоге, сыграть огромную роль в вашей жизни.

Откажитесь от медиа на 30 дней.

Совсем не смотрите телевизор, когда приходите домой с работы, и не тратьте время на Facebook. Ограничьте себя только телефоном и предметами первой необходимости.

Остановите информационную перегрузку и попробуйте жить проще. Вы будете поражены тем, сколько у вас останется свободного времени! Это свободное время вы можете потратить гораздо более продуктивно. И вы также заметите улучшение настроения, потому что многое из того, что мы наблюдаем по телевизору или читаем в ленте новостей, просто раздражает или расстраивает нас.

Избавьтесь от одной своей плохой привычки.

Никто не знает вас лучше, чем вы сами. Поэтому именно вы должны решить, какая плохая привычка разрушает вашу жизнь, а затем попытаться избавиться от нее. Это может быть ругань, пьянство, нездоровая пища и так далее. Пора решать эту проблему, что бы это ни было. Дело в том, что вы всегда можете изменить свою жизнь.

Чаще говорите «Да».

Конечно, вам не стоит впадать в те же крайности, что и герой Джима Кэрри в фильме, но попробуйте чаще говорить «да», особенно, если вы чувствуете, что это пойдет вам на пользу.

Ваш друг предложил куда-то пойти в выходной, но вы чувствуете себя ленивым? Скажите «да» и идите. Вы, скорее всего, отлично проведете время и встретите кого-нибудь интересного.

«Да» способно реально увеличить ваш потенциал.

Прислушайтесь к себе в течение следующих 30 дней и обратите внимание, когда вы говорите «нет» свежим идеям или шансам. Вместо этого скажите «да».

Попробуйте новую пищу, разную музыку, пойдите в кино на то, чего вы обычно избегали. Или даже какое-то время одевайтесь и ведите себя по-другому.

Повысьте профессиональную квалификацию.

Если вы чувствуете, что ваша карьера не развивается, это может быть большой проблемой. Всегда есть возможность обучаться, даже вне работы. Пройдите краткий профессиональный курс обучения, связанный с вашей профессией. Вы должны взять на себя ответственность за свою карьеру и ее дальнейшее развитие.

Не лгите в течение 30 дней.

Это довольно сложно, поскольку вы также должны перестать лгать себе. Но это поможет вам лучше узнать себя и облегчит вашу жизнь.

Каждый день делайте то, что вас пугает.

Это поможет вам раздвинуть свои границы, сделает вас более продуктивным и подготовит к новым возможностям. В течение следующих 30 дней ищите возможности выхода из зоны комфорта. Записывайте свои маленькие достижения, чтобы видеть, как вы развиваетесь.

Не жалуйтесь ни на что в течение 30 дней.

Отличный способ жить позитивно — устранить негативные высказывания. Вы станете более осознанным, более внимательным и счастливым человеком.

Начните отслеживать, как часто и на что вы жалуетесь.

Вы можете делать это, даже не замечая. И, скорее всего, вы жалуетесь на одни и те же вещи и на одних и тех же людей. Для начала, вы просто должны признать это. Второй шаг: заставьте себя остановиться, как только вы начинаете жаловаться. Или еще лучше, вообще не позволяйте себе произносить отрицательные слова. Если же происходит что-то серьезное, превратите жалобу в поиск решения. Не просто говорите, в чем проблема, а обсуждайте с коллегами, как можно ее решить.

Источник — mirror-venus.ru