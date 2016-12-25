Предсказания на предстоящий 2017 год

Подходящий к концу год стал нелегким испытанием для многих жителей Земли. Многочисленные войны, террористические атаки и стихийные бедствия заставили человечество умерить свой оптимизм. Кроме того, 2016 год подарил нам небывалый экономический кризис и унес жизни многих талантливых людей. Один словом, это были не самые приятные для нас двенадцать месяцев. Может, следующий год будет лучше?

Плохой 2017 год предсказывает Ватикан

К сожалению, священнослужители Ватикана предрекают, что он будет таким же тяжелым для землян, если еще не тяжелее. Дело в том, что на прошедшей 17 декабря религиозной церемонии в Неаполе в этот раз не произошло традиционного чуда святого Януария, широко почитаемого в католическом мире. И это, если верить окружению Папы римского, предвещает значительные невзгоды на следующий год.

Согласно преданию, трижды в год на мощах святого Януария должна разжижаться его засохшая кровь. Чудо происходит, если извлечь запекшуюся кровь святого из закрытого сосуда и поместить ее вблизи реликвария в непальском Соборе Успения Святой Марии. Разжижение крови многократно фиксировалось документально, в том числе на видео, и ученые до сих пор не могут объяснить этот феномен рационально.

Считается, что если в день памяти святого Януария чуда не происходит, то мир должен ожидать потрясений. Например, в 1939 году, перед началом Второй мировой войны, кровь осталась сухой, что заставило католических священников опасаться за судьбу человечества. И человечество на самом деле скатилось тогда к мировой бойне, унесшей десятки миллионов людей…

«Гид пессимиста» о 2017 годе

Издание Bloomberg, которое предсказало в 2016 году выход Великобритании из Евросоюза и победу Трампа на президентских гонках в США, опубликовало «Гид пессимиста» — талмуд с прогнозом на следующий год.

Мы приводим лишь отдельные, самые интересные выдержки из этого документа. Конечно, это не предвидение великих пророков, таких как Кейси или Мессинг, даже не предсказания Павла Глобы, который больше ошибается, чем попадает в яблочко, тем не менее «Гид пессимиста» заслуживает определенного внимания, тем более, что он верно расставляет акценты, которые понятны сегодня каждому, кто следит за политикой мировых держав и ведущих стран Европы.

Соединенные Штаты Америки в 2017 году

Страну продолжат сотрясать протесты против Трампа. Калифорния всеми силами будет стремиться выйти из состава США, и это ей удастся. Олигархи Америки во главе с Илоном Маском объединятся против нового президента страны. Все это будет походить на агонию перед смертью, то есть перед полным крахом и развалом Соединенных Штатов.

Евросоюз в 2017 году

Во Франции президентом станет Марин Ле Пен, после чего страна тут же выйдет из ЕС, что станет началом полного развала Евросоюза. Меркель проиграет выборы, но перед тем, как их профукать, сделает решительный шаг, чтобы стабилизировать ситуацию в Западной Европе. А потому она предложит России разделить сферы влияния как в Восточной Европе, так и на Ближнем Востоке. Запад откажется от Сирии и Украины, свершится нечто, что можно будет назвать «Ялтой-2». Европа все более станет тяготеть к защите национальных интересов, к жесткому контролю за миграционными процессами. А потому Шенгенская зона уже вскоре прикажет долго жить…

Россия в 2017 году

Россия полностью восстановит некогда утраченное ею лидерство на мировой арене, санкции против нее будут отменены, экономика страны стабилизируется, рубль в плане укрепления резко пойдет в гору. Путин в следующем году объявит, что не намерен баллотироваться в президенты на новый срок.

Прочие страны в 2017 году

Китай скатится в глубочайшую рецессию. Куба решит вернуть России военную базу, а КНДР серьезно напугает Соединенные Штаты, доказав, что способна разрушить западное побережье Северной Америки в мгновение ока. Саудиты так и не смогут выбраться из созданного ими же нефтяного кризиса, а террористическая организация ИГИЛ, запрещенная в РФ, сумеет воспользоваться ослаблением США и постарается распространить свое влияние не только на Афганистан, но и на прочие страны Центральной Азии.