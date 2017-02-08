Предсказания на ближайшее будущее

Итак, что человечество ждет в ближайшее будущее, скажем, в предстоящий год и чуть далее? Заглядывать глубоко в будущее, наверное, даже не стоит: слишком в этом мире все изменчиво и не постоянно, даже прогнозы, даже от самых авторитетных оракулов.

Кто такой Драгунов? Писатель, общественный деятель, а также провидец, которому будущее открывается во время сна. На основании своего писательского видения предстоящих событий и хорошей интуиции Артем очень точно предсказывает будущее, в основном через вещие сны. Кстати, этим грешили многие писатели, особенно фантасты.

Нынешний год интуит видит в довольно мрачных тонах, если можно так выразиться. Это касается и стихийных бедствий, которых станет в мире больше, чем обычно, и политических событий, и даже коснется жизни каждого отдельного человека в социуме. Например, мощные цунами могут уже вскоре потрясти Венецию и Санкт-Петербург. Отношения между Россией и Украиной не только не наладятся, а войдут в пик противоречий. Опасность для РФ может вполне прийти со стороны стран Средней Азии. А гражданам России следует в этот году быть крайне осторожными со своими финансами. И стоит помнить, что успех в любом деле будет зависеть от личных усилий, а не от мудрых решений правительства.

Турки будут прикладывать максимум усилий, дабы разорвать дружбу с Россией, особенно если на президентское кресло сядет нынешний премьер-министр, что вполне возможно. Помогать в этом процессе разрыва отношений больше всего будет Великобритания. Правда, Россию ждет укрепление позиций с Китаем и другими восточными странами.

Но самое главное, что видит Драгунов, мир в ближайшем будущем ждет образование принципиально нового содружества государств, в которое войдут арабские и африканские страны. Не случайно их представители сегодня усиленно скупают новые технологии и различные патенты. Именно за этим, а не за золотом, — будущее!

Предсказания о правителях мира

Известная гадалка и ясновидящая из Гонконга Присцила Лам по просьбе журналистов рассказала, что ждет главных мировых лидеров. Например, Трампа подстерегают большие проблемы, скажем, массовые протесты и даже покушения на физическое устранение. Естественно, все это отрицательно скажется не только на политической, но и на экономической жизни страны. И как будто нарочно, к этому добавятся природные катаклизмы, которые потрясут Америку в ближайшем будущем.

А вот для лидера России Владимира Путина год Огненного Петуха будет весьма удачным. И даже экономику страны, которой он руководит, ждет стабилизация с дальнейшим процветанием.

К слову заметим, что есть такой таинственный провидец, который анонимно публикует свои прогнозы и предсказания на блоге. И вот он называет имя преемника Путина. Загадочный оракул пишет, что слова Ванги в свое время не совсем точно истолкованы. Она говорила о «золотом веке» для России при правлении «Владимира Славы», а это нужно понимать так: имя духовного лидера России в тот «золотой век» будет — Владислав.

Предсказания о конце света

А как же с концом света? Неужели никто его в ближайшем будущем уже не видит? Как бы ни так! В этот раз отличился астроном, российский профессор Дамир Демин, который назвал дату очередного Апокалипсиса – 16 февраля 2017 года, то есть жить всем нам осталось — две недели.

В этот злополучный февральский день в Землю врежется довольно крупное небесное тело под кодомым названием 2016 WF9. Его размеры в поперечнике составляют не менее пятисот метров, а потому столкновение этого астероида с нашей планетой вызовет на ней мегацунами, способной смыть целые города. О приближении этой опасности мирового масштаба NASA узнало еще в прошлом году, однако американские астрономы утверждают, что астероид пройдет на сравнительно большом расстоянии от Земли – порядка пятидесяти миллионов километров, а потому особой угрозы для нас не представляет.

Дамир Демин заявляет, что сотрудники НАСА лукавят, просто боятся посеять панику среди населения своей страны (до остальных им нет никакого дела), на самом деле вероятность столкновения 2016 WF9 с Землей весьма велика, хотя и не стопроцентная…

Поэтому будем надеяться, что и в этот раз нас Бог милует от такой напасти, как конец света или даже катастрофа планетарного масштаба.

Источник: esoreiter.ru