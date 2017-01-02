Предсказание Тамары Глобы на 2017 год

Прошедший 2016 год был трудным для России, впрочем, как и для всего мира, однако, как говорит известный астролог Тамара Глоба, это вполне естественно, поскольку он был символически и по сути своей разрушительным. Поэтому трудности были во всех сферах жизни, но особенно это просматривалось в мировой экономике и политике.

Однако для Россия, успокаивает астролог, это был год самой пиковой нижней точки, после которой начнется подъем. Да и весь мир в следующем году ждет глобальная перестройка, начало которой легко проследить уже сейчас. Для этого достаточно вспомнить победу в президентской гонке США Дональда Трампа, выход Великобритании из ЕС, стремление многих европейских стран более конструктивно решать внешнюю и внутреннюю политику в своих национальных интересах, отказавшись, например, от бессмысленных санкций против России, которые только укрепляют нашу страну, разрушая экономику европейских государств, ну и так далее.

Наступающий 2017 год, подчеркивает Тамара Глоба, принесет то долгожданное, что ждут почти все россияне – восстановление дружеских отношений между Россией и Украиной, между Россией и другими европейскими странами. Причем, уточняет астролог, условия этого примирения будут выгодны в первую очередь для России.

Наиболее кризисным, по мнению Глобы, будет начало 2017 года, мир в это время даже начнет бряцать оружием, но не стоит того бояться. Нужно принять любые события как начало изменений к лучшему, как должное, определенную ломку, без чего не может быть никакого обновления и подъема. И еще: пусть каждый россиянин постарается в душе прочувствовать это обновление, эти позитивные перемены, порадоваться им и наполнить свое сердце божественным светом и любовью. В этом случае то лучшее и светлое, чего мы все так ждем, наступит гораздо быстрее, а предстоящий год особенно порадует как раз тех, кто сумеет выполнить это, в общем-то, простое условие…