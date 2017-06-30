Предметы силы: какие вещи привлекут благополучие и достаток в ваш дом

Каждый предмет в доме уникален и способен влиять на биополе своего владельца. Именно по этой причине эзотерики рекомендуют незамедлительно выбрасывать порванные вещи, надколотую посуду и ненужные предметы.

Однако некоторые вещи влияют на энергетику дома и его хозяев только положительно. Приобретая такие предметы, вы повышаете потенциал своего финансового канала и усиливаете денежный поток.

Глиняная посуда.

Глина — сильнейший природный материал, символ зажиточности и достатка. Глиняный горшок, кувшин или кружка при регулярном использовании притягивают в дом деньги и сохраняют нажитое богатство от чужой зависти.

Изображение денег.

Панно, картины или инсталляции, в которых присутствует изображение денег, символизируют богатство и настраивают энергополе на нужную волну. Следует помнить, что ценности, деньги и их изображения нельзя размещать в спальне: соединение двух энергетических волн может негативно сказаться на вашем самочувствии.

Емкость с водой.

Домашний декоративный водопад, аквариум или водные часы являются мощнейшим магнитом для денег. Финансовая энергия имеет большое сходство с энергетикой воды. Размещая в доме водный источник, активируйте денежный поток, поместив в него или рядом с ним несколько монет.

Пшеничные колосья.

Зерно — древнейший символ достатка. Жизнь и благосостояние наших предков напрямую зависели от количества и качества урожая. В наше время зерно потеряло прямую связь с «сытой» жизнью и стало символом богатства. Чтобы деньги в доме не заканчивались, поставьте букет из созревших пшеничных колосьев на кухне или в столовой.

Золотое украшение.

Золото — самое яркое воплощение богатства и роскоши. Энергия этого металла способна восстановить финансовый поток и значительно усилить его. Чтобы привлечь богатство, положите золотое украшение вместе с домашними сбережениями и надевайте его, когда вам потребуется крупная сумма денег.

Привлечь богатство и достаток в свою жизнь можно с помощью денежных ритуалов. Мы желаем вам не испытывать нужды, процветать и быть счастливыми.

Источник — dailyhoro.ru