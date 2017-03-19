Предательство на энергетическом уровне никогда не происходит вдруг и случайно

Человек может позволить себе прослыть пустословом, ханжой, агрессором и невеждой, но только не предателем. Нет ничего хуже предательства. Это низко, подло и недопустимо, но почему-то допускается другими по отношению к нам. А почему? Почему нас предают, но предатели с этим не соглашаются?

Они уверяют, что действовали в соответствии со своими убеждениями и чувствами, что они никому и ничего не должны, а вы, по их мнению, поступили плохо, за что и получили. Да вот только получили всё что угодно (гнев, отчуждение, урок и т.д.), но только не предательство. На тему предательства человечество наложило «вето».

Все знают, что прослыть предателем плохо, поэтому и мысли подсознанием блокируются сразу, даже для внутреннего монолога, не говоря уже о том, чтобы предательство признать вслух. Никто и никогда сознательно не признает себя предателем и не предстанет для себя в таком амплуа в чьих-то глазах. Мы все находим оправдания для таких своих поступков. И это вполне объяснимо с позиции личного Эго.

Под предательством кроется неверность кому-то или невыполнение своего долга перед кем-то. В принципе под это определение можно подогнать любую негативную ситуацию: в любовных отношениях, в семье, в коллективе, в группе по интересам, да хоть в религии или политике.

Обычно человек, который хочет выйти из тех или иных отношений, сразу нарекается предателем. Хотя, по сути, человек просто уже достиг своих целей в этих отношениях и решил уйти.

И те, кто видят перед собой предателя, просто не могут принять, что человек поставил свои интересы выше их желаний. Это весы, и на одной чаше личные потребности, а на второй — потребности «предателя».

Людям свойственно уничтожать свою склонность к предательству. Для этого они делают все что угодно, даже то, что им не приносит радость, и даже приносит боль, лишь бы его не считали в обществе предателем, эгоистом. И что из этого выходит? Человек принижает свое Эго.

По сути, человек может предать только самого себя. Исключительно! Предать свою любовь, интересы, желания, стремления, т.е. своё Эго. Предательство своего Эго приводит к внутреннему конфликту, следовательно, мозг блокирует эту тему даже для самообсуждения. Человек не может признать себя предателем, ему проще обвинить в этом кого-нибудь другого. Проще свалить всю вину на другого, чем признаться самому себе, что уже давно сам себя предал.

Как правило, человек предавший своё Эго, начинает глушить это чувство любыми способами, а для этого ему нужны другие люди. Для которых он нужен, он гуру, он молодец. Ведь должна же откуда-то идти похвала. Восхищение можно получить где угодно: в клубе по интересам, на работе, отдыхе и пр., главное чтобы людей было больше двух. Человеку нужна коллективная хвалебная речь.

В таких группах обычно лидером становится тот человек, который минимально предал свое Эго, т.е. он в ладу сам с собой. А вот на низшей ступени группы находятся те, кто поиздевался над своим Эго по полной. И низший слой нужен только для подпитки энергией лидеров группы. Так работают секты, к примеру.

Точно так же происходит и в семейных отношениях…

Ведущий в семье тот, кто меньше предал Эго, поэтому он больше ориентируется на свои желания и интересы. А вот ведомый имеет практически уничтоженное Эго и годен только для выполнения своих прямых обязанностей и играть роль хорошего мужа или жены. Да и то, только до тех пор, пока выполняет свои функции на «отлично», не получая ничего взамен. Но если вдруг, он что-то сделает не так, то сразу выгребет по полной программе. В таких отношениях ведомого держат исключительно как исполнителя некоторых функций, а не как самостоятельную личность. Каждый получает то, что заслужил. Так и тут — ведомый партнер сам обращается с собой подобным образом, следовательно, и отношение к нему ведущего соответствующее.

В дружбе аналогичная ситуация. Обычно одна сильная особь дружит с другой, которая подавила свое Эго, используя второго, как рабочую лошадку, жилетку для слез или грушу для битья. Ведомы в такой «дружбе» является источником энергии и выполняет роль жертвы.

Самое худшее, что может сделать человек с униженным Эго, это направить все силы и потенциал на достижение одной цели — стать самым лучшим, там где он вертится. Например, ведомая жена в семье стремится стать безупречной хозяйкой: готовит сто блюд на каждый прием пищи, вытирает каждую пылинку, наглаживает рубашечки и т.д. А в результате становится просто удобной и не получает даже похвалы. Ведущий муж уверен, что хвалить её не за что, она просто выполняет свои функции.

Желание стать самым-самым не приводит человека к счастью и восхищению со стороны, т.к. человек предает свою душу, а та отвечает соответственно. Вокруг такого человека не будут собираться группы и он не станет лидером. Он просто станет очень удобным для окружающих и доступным источником энергии для подпитки других. Вспомните школьные годы. В классе всегда был отличник-ботаник, которого шманали и вспоминали только во время экзаменов и контрольных. Отличник обязан был дать списать, подсказать и вытащить двоечника. А отъявленный неуспевающий брал подсказки без благодарностей, а если ботаник отказывался подсказать, то попадал в опалу от лидеров класса, ему могли даже объявить бойкот. Ситуация, как вы видите аналогичная. Т.е, человек с подавленным своим Эго, был именно тем «самым-самым», но в результате не становился лидером, а становился источником энергии и рабом. За то, отъявленный двоечник легко мог стать лидером, к которому весь класс стремился в верные оруженосцы.

Люди подсознательно чувствуют чужое Эго. И если оно подавлено, то будут только использовать такого человека. Если же человек живет в ладу сам с собой, то на некоторые недостатки просто закрываются глаза. Например, женщина может быть далеко не замечательной домохозяйкой, но писать стихи, петь, танцевать или просто быть интересным собеседником. И как, правило, она станет лидером, ведущим и за ней пойдут люди, а парни будут «падать штабелями». И всё верно — она не предала свое Эго, значит, является привлекательной в глазах других. Точно так же и при отборе кандидата на должность. Шанс получить работу больше у того, кто дружит со своим Эго, даже если тот не пунктуален и не знает все штаты в Америке. А вот интеллектуал, исполнительный, т.е. «отличник-ботаник» в душе, может остаться за бортом.

Так что же нам мешает «дружить» со своим Эго? Ведь именно такая дружба позволит человеку реально добиться успехов и быть счастливым.

А мешает всего один факт — когда-то человек уже предал свое Эго. А коль предал однажды, то будет и дважды и трижды… Человек предавал себя неоднократно, поэтому очень боится, что его разоблачат и он прослывет предателем. Таким образом, он надевает маску удобного человека и продолжает угождать другим. А если такой человек пытается стать лидером, то подбирает себе окружение с еще более забитым Эго. Подбирает не осознанно, а на подсознательном уровне. Просто так складываются обстоятельства, что в жизнь к такому человеку приходят люди с уничтоженным Эго.

Слабые тянутся к слабым, а сильные к сильным — закон природы. В результате человек вертится в кругу серой массы и никак не может понять, почему другим всё, а ему ничего. Он страстно жаждет поменять окружение: найти лучшую работу, встретить достойного партнера, обрести надежных друзей. Но всё тщетно. Такие люди могут бесконечно жаловаться на свое окружение, но поменять его, им не дает страх. Страх, осознание предательства своего Эго и вариант раскрытия другими этой тайны предательства.

Теперь разберем, почему нас предают другие?

Всё очень просто. Окружение работает в системе «зеркала». Вы предали себя — они это повторили, т.е. отзеркалили. Вспомните чудесных домохозяек. Они были великолепны: накрахмаленные рубашечки, штанишки со стрелочками, утка с яблоками. А он, взял и ушел к той, которая даже готовить не умеете. Почему так происходит? Такая женщина многократно предавал свое Эго, поэтому её и предали другие.

Вы сами даете вселенной указание — меня можно и нужно предавать. И человек, который рядом, как бы «вынужден» выполнить это указание. И он предает, собирает свои вещи и уходит. Виноват ли в этом партнер? Отчасти да. Основная часть вины ложится именно на плечи женщины. Это не партнер такой гад. Он всего-навсего «отзеркалил» отношение женщины к самой себе.

Предательство никогда не происходит вдруг и случайно. Эго не умеет «рубить с плеча» и на протяжении долгого времени упорно подавало человеку знаки, сигналы и предупреждения. Но, к сожалению, человек этого не слышал. И что должно сделать Эго, чтобы привести хозяина в правильные чувства, облагоразумить? Правильно — показать наглядный пример, продемонстрировать ему предательство других. И всё для того, чтобы человек наконец-то, понял, что самостоятельно завел свою жизнь в тупик и ему давно пора из него выбираться.

Тут главное не паниковать. Вас предали? Отлично! Теперь вы можете убедиться, что живете не правильно и не с теми.

Вас предали? Значит, вам помогли и подтолкнули к росту. А рост — это выздоровление Эго, что ведет к личностному росту. Вас предали? Принимайте это правильно. Предали — значит, помогли вам подняться на уровень выше.

Каждый человек воспринимает предательство очень болезненно. Он говорит об этом везде, носится с предательством и обсасывает в нем каждую «косточку». Но с какой целью? Да он просто ищет в своем окружении человека с еще более подавленным Эго, чтобы напиться его энергии. Боль от предательства происходит потому, что человек лишается опоры. Та же жена, от которой ушел муж. Она давно предала свое Эго и опиралась исключительно на Эго мужа. Жила его интересами, делала его жизнь удобной, а в результате полностью в нем растворилась. И без него — она никто. Опора ушла, а она ничего не умеете делать, как кроме обслуживать. Её Эго настолько зашугано, что опереться на него не возможно.

Что делать, чтобы вас не предавали? Не предавайте себя сами. Запомните, что на первом месте всегда должны стоять ваши собственные желания и интересы, а потребности и желания партнера, группы и т.д. — на втором. Слово «эгоизм» имеет корень Эго. И это не случайно. Но всё же эгоистом быть не хорошо, а вот включать эгоцентризм — очень даже полезно. Эгоизм — это навязывание другим своих желаний, а вот эгоцентризм это когда человек живет своими интересами, но никому не навязывает свой путь. И ничего нет страшного в том, что вы себя любите больше чем других. Даже более того — это правильный путь. Не следует бояться, что окружение вокруг вас резко разбежится, если вы «включите» эгоцентризм. Как это и не парадоксально, но к таким людям тянет словно магнитом. Вокруг «эгоиста» начинают собираться «поклонники» в надежде узнать его тайну, понять, как это у него получается и сделать так же.

Если вы ориентируетесь на свои желания, то быстро начинаете осознавать, что и другие имеют право жить своими интересами, отличными от ваших. В результате два и более свободных, сильных людей, с процветающим Эго живут в ладу друг с другом. И только в такой ситуации предательство вам не грозит. Вы не предали себя — вас не предал партнер, напарник и т.д.

И если даже мужчина и женщин с сильными Эго разойдутся, то у них не будет чувства предательства. Ни его, ни её никто не предавал, просто разошлись дорожки и каждый может строить свое новое счастье вдалеке друг от друга. Такие люди расходятся не жертвами, «брошенками» и предателями, а людьми, у которых интересы просто разошлись. И такой раскол отношений не будет драмой, все пройдет без эмоционального шока, хотя болеть и будет, но будет терпимо.

Эго — ваш покровитель, друг, внутреннее «Я». Ваше Эго — это вы сами, ваша душа, ваша личность. Не предавайте себя, тогда вас никто не предаст со стороны! Будьте счастливы!

Источник: http://www.cluber.com.ua/