Правило трех: как избавляться от плохих идей и находить хорошие

Тони Стабблбайн — предприниматель, коуч, рассказывает о простом лайфхаке, который поощряет в людях творческое мышление.

«Этот быстрый и простой прием занимает важное место в моем управленческом инструментарии. Я называю его «правило трех».

Одна идея — плохая идея

Очень часто люди говорят, что у них есть идея, и им так хочется начать над ней работать. Порой эта идея звучит совершенно по-идиотски. Но если вы начинаете искать в ней недостатки, то выглядите негодяем. И в итоге вам либо не удается убедить человека, что идея плохая — и тогда у вас (в вашем отделе, в вашей компании) по-прежнему есть лишь одна плохая идея — либо вы успешно переубеждаете человека, и идей у вас не остается вовсе.

Оба варианта не очень хороши.

Две идеи — это спор

Иногда два человека делятся друг с другом идеями и при этом ищут недостатки в идеях друг друга. Или, что случается еще чаще, если вам не нравится идея, вы предлагаете свою, альтернативную. Так начинается масса ссор.

Для человека, который изначально предложил идею, крайне трудно отказаться от нее, потому что ему кажется, что его идею не выслушали и не поняли. Поэтому он не станет прилагать усилия к тому, чтобы выслушать и понять вашу альтернативную идею.

И тогда возникает бесконечный спор, а не нормальная, здоровая дискуссия.

Три идеи — это мозговой штурм

Мой прием состоит в следующем. Вместо того, чтобы искать в идее недостатки, задайте вопрос: как она соотносится с другими идеями.

Я прямо говорю людям, что хочу услышать хотя бы три идеи. 90% времени они просто смотрят и хлопают глазами — им и в голову не приходит даже одна альтернативная идея. Когда так случается, я начинаю высказывать ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПЛОХИЕ ИДЕИ. Вот пара таких плохих идей, которые работают практически всегда: мы можем закрыть нашу компанию, мы можем отказаться от этой функции, мы можем не делать ничего.

По какой-то причине плохие идеи снимают ментальный блок. Я думаю, что люди блокируют свое творческое мышление, потому что пытаются отредактировать новые идеи таким образом, чтобы они идеально соответствовали их собственным представлениям или поставленным требованиям. Это естественно — люди хотят говорить умные вещи, а не глупости.

Но идейная цензура — это конец мозгового штурма. Поэтому плохие идеи запускают его.

Вот что происходит, когда у вас есть три идеи

Вскоре у вас появляются семь идей. Плохие идеи никого не устраивают, так что люди начинают предлагать хорошие. Более того, люди зачастую забывают свои собственные идеи. Некоторые идеи представляют собой комбинации других идей, и в этом случае все участники дискуссии к ним причастны.

Вскоре все понимают, что они просто не поняли изначальные требования. Лучший способ сформулировать требования — это предложить дурацкую идею, которая этим требованиям очевидно не соответствует.

Говорят, что надо начинать с правильно сформулированных требований, а не с того, как эти требования выполнять. Но на деле люди сразу начинают думать об исполнении, поэтому мозговой штурм помогает многим людям по-настоящему понять, что важно, а что нет.

А теперь сосредоточьтесь

Когда вы проводите мозговой штурм, чтобы решить проблему или сгенерировать идею, у этого процесса две стороны. Сначала нужно добиться вспышки — сгенерировать как можно больше идей. А потом сосредоточиться и выбрать тот путь, которым вы реально пойдете.

Пока что вы использовали «правило трех идей», чтобы сгенерировать идеи. Вы на полпути. Вам все еще нужно выбрать самую лучшую.

Но в отличие от массы мозговых штурмов, «правило трех идей» практически всегда приводит к такому выбору естественным образом. Это почти как магия.

Когда я проделываю это с разработчиками, мы обычно в итоге приходим к решению, которое оказывается внедрить быстрее, дешевле, и проще. Так что спорить не приходится — просто находится самый лучший вариант.

Если я применяю это правило, когда мы говорим о дизайне продукта, мы тоже практически всегда находим дизайн более простой или очевидно более подходящий в том или ином смысле.

Вот и весь прием. Скажите людям, с которыми вы работаете, что придерживаетесь «правила трех идей»: одна идея — плохая идея, две идеи — это спор, три идеи — мозговой штурм».

Источник: econet.ru