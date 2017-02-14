Правила путешествий от Пауло Коэльо

Известный писатель и путешественник Пауло Коэльо предлагает свой подход к путешествиям, который помогает «прожить» и прочувствовать то место, в которое вы приехали.

Затронуть струнки своей души, а не просто поставить очередную галочку в списке посещенных достопримечательностей.

1. Избегай музеев. Совет может показаться абсурдным, но давайте подумаем: когда ты находишься в чужом городе, не интереснее было бы узнать его настоящее, чем его прошлое? Люди чувствуют себя обязанными ходить по музеям, потому что им с детства прививали этот способ соприкосновения с культурой.

Конечно, важно ходить в музеи, но но ты должен знать, что ты хочешь увидеть, иначе ты будешь покидать их с чувством, что ты увидел пару очень важных вещей для своей жизни, но сам не знаешь каких.

2. Ходи в бары. Именно там можно увидеть жизнь города. Я не имею ввиду дискотеки, а те места, где встречаются местные, пьют, говорят о Боге и вселенной и всегда открыты для беседы.

Просто купи себе газету, сиди с ней и наблюдай за приходящими и уходящими.

Если кто-то затевает разговор, вступай в него, если даже тема покажется не интересной. Ты не увидишь красоту дороги, если будешь смотреть на неё через приоткрытую дверь.

3. Будь открыт. Лучшими гидами являются местные. Они всё знают, гордятся своим городом, но не работают на агентство.

Просто выходи на улицу, выбирай человека, задавай ему вопрос типа: как пройти?

Если это не удастся с первым, получится со вторым, и тогда, я уверяю, ты найдёшь замечательное сопровождение на целый день.

4. Путешествуй один или, если ты замужем или женат, с партнёром. Только так можно по-настоящему покинуть свою страну. Если ты путешествуешь группой, ты только симулируешь путешествие в другую страну, при этом продолжаешь говорить на своём языке, следуещь указаниям гида и больше думаешь о болтовне в группе, чем о том месте, в которое ты приехал.

5. Не сравнивай. Ничего не сравнивай: ни цены, ни чистоту, ни качество жизни, ни транспорт. Ничего! Ты путешествуешь не для того, чтобы доказать, что ты живёшь лучше. Знакомься с жизнью других и находи то, чему ты можешь у них научиться.

6. Осознай, что тебя все понимают. Если ты даже не говоришь на языке этой страны, не бойся: я бывал во многих странах, где не мог изъясняться при помощи слов, но всё равно везде находил помощь, получал важные советы и даже находил друзей.

Некоторые боятся просто заблудиться во время путешествий, если будут одни. Достаточно просто иметь в кармане визитки отеля и в крайнем случае воспользоваться такси, и сунув визитку под нос водителю.

7. Не делай слишком много покупок. Трать деньги на такие вещи, которые тебе не придётся носить: билеты в театр, посещение ресторанов, экскурсии. В наше время глобального рынка и интернета можно купить всё и не оплачивать при этом перевес.

8. Не пытайся проехать мир за один месяц. Лучше остаться четыре или пять дней в одном городе, чем посетить пять городов за неделю.

Город можно сравнить с капризной женщиной, которой требуется время, чтобы показать себя со всех сторон и дать себя соблазнить.

9. Путешествие — это приключение. Генри Миллер сказал: лучше открыть для себя незнакомую церковь, о которой раньше никто не слышал, чем отправиться в Рим и чувствовать себя обязанным посетить Сикстинскую капеллу. Сходи и туда, но поблуждай по переулкам, почувствуй свободу и найди то, о чём ты сам ещё ничего не знаешь и что, может быть, изменит твою жизнь.

Источник — i100k.ru