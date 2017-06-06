Працивилизации в мифах: исторические факты, предания, веды

Считается, что создание мифов первобытными народами, продиктовано желанием далёких предков современных людей понять, окружающие их, природные, космические и социальные явления. Древние стремились воссоздать для себя, хоть и примитивную, но законченную картину мира, чтобы охватить разумом реальность и иметь о ней своё представление.

У многочисленных народов, населяющих планету, разные предания и легенды. Они в чём-то похожи, но чем-то и отличаются друг от друга. Эти рассказы представляют собой, как правило, сказочные истории. Мировоззрения древних и их видение окружающей реальности сродни фантазиям ребёнка. Именно поэтому мифы так любят дети. Легенды предков наполнены образными сравнениями и красочными персонажами. Эти истории, полные своеобразной информации, обладают также моральной ценностью и способны многому научить, повествуя о настоящих героях и борьбе светлых чувств с мировым злом.

К примеру, в греческих мифах бесстрашный, добрый титан Прометей – создатель человечества, обучал смертных многим премудростям. И даже тайно похитил для людей с Олимпа великую драгоценность – огонь, за что и пострадал, изощрённо наказанный богами. Небожители приковали героя цепями к камню среди скал. А его бессмертную, вновь отрастающую до бесконечности печень, клевал орёл, причиняя титану страшные, нескончаемые мучения. Герои, приносящие жертвы за человечество, есть во многих мифологиях, а самым известным и почитаемым из них является Христос.

Согласно китайским верованиям, наша Вселенная имеет образ огромного яйца. Внутри него находится хаос – материальная основа. На заре мира некто Паньгу – прародитель всего сущего, образовавшись из содержимого скорлупы и сломав её, вырвался наружу и выпустил на свободу первооснову, превратившуюся в небо и землю. Сам он воплотился в равнины, горы, воду и растительность: всё, что находится вокруг. А людей из глины слепила Нюйва – женская сущность с телом человека и птичьими ногами, сзади имеющая змеиный хвост. Богиня – устроительница мира не расставалась с угольником для измерений, а в руках держала лунный диск.

Красивая легенда! Но сказка ли она на самом деле? Уж больно много в ней интересных и ярких подробностей. А простота истории не говорит ли о гениальности автора? Быть может мифы сочинялись не людьми, а для людей? Ведь если заменить некоторые образные сравнения научными формулировками, получится неплохая теория о происхождении жизни на Земле. А герои мифов вполне могли иметь реальных прототипов.