Працивилизации в мифах: исторические факты, предания, веды

Считается, что создание мифов первобытными народами, продиктовано желанием далёких предков современных людей понять, окружающие их, природные, космические и социальные явления. Древние стремились воссоздать для себя, хоть и примитивную, но законченную картину мира, чтобы охватить разумом реальность и иметь о ней своё представление.
У многочисленных народов, населяющих планету, разные предания и легенды. Они в чём-то похожи, но чем-то и отличаются друг от друга. Эти рассказы представляют собой, как правило, сказочные истории. Мировоззрения древних и их видение окружающей реальности сродни фантазиям ребёнка. Именно поэтому мифы так любят дети. Легенды предков наполнены образными сравнениями и красочными персонажами. Эти истории, полные своеобразной информации, обладают также моральной ценностью и способны многому научить, повествуя о настоящих героях и борьбе светлых чувств с мировым злом.
К примеру, в греческих мифах бесстрашный, добрый титан Прометей – создатель человечества, обучал смертных многим премудростям. И даже тайно похитил для людей с Олимпа великую драгоценность – огонь, за что и пострадал, изощрённо наказанный богами. Небожители приковали героя цепями к камню среди скал. А его бессмертную, вновь отрастающую до бесконечности печень, клевал орёл, причиняя титану страшные, нескончаемые мучения. Герои, приносящие жертвы за человечество, есть во многих мифологиях, а самым известным и почитаемым из них является Христос.
Согласно китайским верованиям, наша Вселенная имеет образ огромного яйца. Внутри него находится хаос – материальная основа. На заре мира некто Паньгу – прародитель всего сущего, образовавшись из содержимого скорлупы и сломав её, вырвался наружу и выпустил на свободу первооснову, превратившуюся в небо и землю. Сам он воплотился в равнины, горы, воду и растительность: всё, что находится вокруг. А людей из глины слепила Нюйва – женская сущность с телом человека и птичьими ногами, сзади имеющая змеиный хвост. Богиня – устроительница мира не расставалась с угольником для измерений, а в руках держала лунный диск.
Красивая легенда! Но сказка ли она на самом деле? Уж больно много в ней интересных и ярких подробностей. А простота истории не говорит ли о гениальности автора? Быть может мифы сочинялись не людьми, а для людей? Ведь если заменить некоторые образные сравнения научными формулировками, получится неплохая теория о происхождении жизни на Земле. А герои мифов вполне могли иметь реальных прототипов.
Краски древнего мира в индийских рукописях
Но существуют культуры, мифология которых представляет собой даже не сказки, а целые фантастические романы, в которых не меньше приключений, чем в книгах современных авторов. Герои таких историй совершают далёкие путешествия, перемещаясь на летательных аппаратах и космических кораблях, посещая самые отдалённые и затерянные уголки Вселенной. В этих легендах рассказывается о межпланетных сообщениях, войнах с инопланетянами, подземных и водных жителях, удивительных возможностях древней медицины и техники.
Одной из таковых источников является наследие индийской культуры. Древняя философия этой страны, её тайная доктрина, совсем несравнима с мистицизмом и религией, а стоит на более высоком уровне. Она повествует, что живые организмы возникли из воды и тепла, постепенно проходя все стадии от растений и червей до высших форм: зверей, скота и человека. Задолго до ядерных физиков, древние философы Индии цитировали атомическое учение, рассказывали об использовании электрических сил и создании ядерной бомбы. А время у них измерялось в единицах, напрямую зависящих от движения атомов.
В преданиях индийского народа рассказывается, что боги прибыли на нашу планету с Венеры. И указывается даже точная дата их пришествия. В пересчёте на современное летоисчисление, было это 180000 столетий назад. Упоминаются в легендах древних, известные современным людям из других источников, цивилизации Му и Атлантида. А предками арийцев называются пришельцы со звезды Сириус.
Виманы – грозные «летающие колесницы»
Вышеописанное только начало тайн, хранимых индийской культурой. В сборнике священных рукописей на санскрите, именуемых ведами, содержатся сведения об утраченных знаниях древних богов. Чрезвычайный интерес среди писаний может вызвать Виманика-шастра – трактат, повествующая о летательных аппаратах, собранных по уникальным, недоступным для современных людей, технологиям. Нет, это не легенды и сказки, а практическое пособие по строительству и эксплуатации удивительных устройств, сравнимых по техническим особенностям с современными НЛО. Написан научный труд за четыре века до наступления эры Христа, а обнаружен в 1875 году, то есть чуть более ста лет назад, в одном из индийских храмов.
Летательные аппараты назывались виманами. По всему можно заключить, что они представляли собой грозное оружие в борьбе с врагами. В преданиях древних они упоминаются, как «огненные самодвижущиеся небесные колесницы», поражающие всё живое смертоносным оружием и сжигающим всё вокруг.
Виманы изготавливались из материала, сжечь и сломать который не представлялось возможным. Устройства способны были менять собственные размеры, произвольно уменьшаться или увеличиваться, изменяя также форму. Возможности при полёте у них оказались выше, чем у всех, известных современным людям, летательных устройств. Свободно перемещаясь зигзагами или прыжками, крутясь вокруг собственной оси, они употреблялись для движения не только по воздуху, но и по воде, способные плавать и нырять на большую глубину. Могучие летательные аппараты, испуская особые лучи, со слов древних, делали невидимое видимым. А при необходимости могли поразить всё живое в определённом радиусе действия.
Может ли быть это вымыслом, порождением бурной фантазии примитивных людей? Да и кому из полудиких представителей рода человеческого (если считать их таковыми) могло бы прийти в голову подобное! В древней рукописи «Виманика-шастра» подробно указаны способы взлёта и приземления этих конструкций, даже упоминаются правила техники безопасности. Рассказано, как вести себя экипажу машины при непогоде и штормах, при столкновении аппаратов с другими летающими объектами и птицами. Подробно описаны способы содержания виман в специальных ангарах.
Летательные механизмы древних богов имели антигравитационные двигатели. В качестве топлива использовались некоторые соединения из ртути или, неизвестное науке, беловато-желтое вещество, но в особых случаях конструкции работали, употребляя энергию солнца. Подобно вертолётам, виманы обладали функцией вертикального взлёта и способны были зависать в воздухе. Имелись другие виды аналогичных конструкций, работающие наподобие современных ракет.
Можно ли этому верить?
Сам собой встаёт вопрос: если описания совершенных аппаратов с подробной инструкцией по их эксплуатации были найдены более ста лет назад, почему до сих пор не воплотились в реальность? Но ответы вполне очевидны.
Во-первых, наука современных жителей Земли просто пока на это не способна. Конструкции были сделаны из особого материала. Он представлял собой сплав чёрного цвета и обладал магнетическими свойствами. Современным учёным пока ничего подобного получить не удалось, как и понять точный состав описанных видов топлива. Существует мнение, что виманы управлялись также при помощи мантр – своеобразных заклинаний, производящих определённые энергетические вибрации. Но официальная наука имеет об этом мало представления.
Во-вторых, если быть до конца точными, попытки создания подобных аппаратов предпринимались в самой Индии и за её пределами. Собранные конструкции поднимались в воздух, но научиться в совершенстве управлять ими, тем более добиться безопасности полёта, не получилось. Наибольших успехов в освоении секретов виман достигла Германия во времена Третьего рейха. Там создавались не только летательные аппараты, но и морские суда, космические корабли, имеющие аналогичные принципы работы. Наиболее любопытными являются сведения о 4-ом конструкторском центре СС, достигшем неплохих результатов, но не успевшем завершить начатое. Особо засекреченной оказалась работа над компактным летательным аппаратом, получившим кодовое название «Хонебу-2». Но это уже другая история…
Источник: tainy.net