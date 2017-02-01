Позвольте ВСЕЛЕННОЙ ответить на Ваш вопрос…

Закройте глаза и сосредоточьтесь на вопросе, ткните пальцем в белую таблицу на экране.

Значение чисел

1. Перед вами прямая дорога к заветной цели. Получится все, что вы задумали.

2. Нужные люди или счастливое и удачное стечение обстоятельств помогут вам добиться желаемого.

3. Препятствия, возникающие одно за другим, могут помешать выполнению ваших планов.

4. Реализация целей зависит от ваших усилий. Если у вас хватит терпения следовать тому, что вы наметили, — успех возможен.

5. Займитесь накоплением знаний, в данный момент это нужно вам больше всего.

6. Шаг за шагом вы приближаетесь к намеченной цели. «Тише едешь — дальше будешь» — в данном случае для вас.

7. Временные трудности и испытания. Сохраните достоинство и не теряйте из виду цель.

8. Обстоятельства сложатся удачно, добавьте смекалки или силы, чтобы убрать противостояние вашим планам.

9. Имейте терпение и добьетесь всего, что пожелаете. В данном случае поспешные действия неуместны.

10. Можете рассчитывать только на плоды своих усилий. Помощь со стороны может оказаться «медвежьей услугой».

11. Вы окажетесь в выигрыше. Это будет сюрпризом, так как может получиться не в то время, в какое вы предполагаете.

12. Проявите осторожность, можно по оплошности переоценить свои силы и возможности.

13. Возможны упадок сил и нервные перегрузки. Исполнение желаний откладывается.

14. Будьте спокойны — все придет в нужный момент. А пока занимайтесь бытовыми, повседневными делами.

15. Браться за осуществление планов пока бесполезно. Вынужденное одиночество, непонимание близких, отсутствие единомышленников.

16. Вы вольны делать все, что придет вам в голову. Подходящее время для спонтанных действий.

17. Погрузитесь в размышления и подумайте еще раз — вы действительно этого хотите?

18. Риск остаться в тупике. Спокойно переждите момент, и будет попутный ветер.

19. От вас самих зависит успех восхождения на новую ступень жизни. Жизнь дает шанс — главное, его не упустить.

20. Гармония в отношениях с людьми и миром. Посылайте добро в мир — и вы получите добро в ответ.

21. Жизнь перечеркнет ваши планы и предоставит вам совсем другие интересы и возможности.

22. Переступите через эгоизм и не замыкайтесь в себе. Сотрудничество — прежде всего, будьте дипломатичнее и терпимее.

23. Все исполнится так, как вы хотите. Это принесет пользу и вам, и тем, кто с вами рядом.

24. Идеи, существовавшие лишь в вашем воображении, получат реальный шанс на осуществление.

25. Может произойти разлад между вашими планами и их реализацией. Заново обдумайте намерения и наметьте более удачные пути для их осуществления.

26. Ваша жизнь на некоторое время замкнется на интересах семьи. Займитесь домашними делами и не считайте это время потерянным. Признание вашего авторитета семьей — это тоже важно.

27. Накапливайте опыт и знания для продвижения вперед. Самое подходящее время заняться самосовершенствованием.

28. «Свежий» оптимистический взгляд на вещи поможет устранить кое-какие просчеты.

29. Для успешных действий надо наладить постоянные контакты с другими людьми. Если не срабатывают старые связи, завязывайте новые. Учитесь создавать прочные деловые и дружественные связи.

30. Тактичный подход к людям обеспечит вам максимум успеха, который останется только закрепить.

31. Настал подходящий момент для реализации самых трудноисполнимых задач.

32. Придется срочно искать выход из кризиса и перестраивать свою жизнь. Со временем тревоги останутся позади.

33. Тормозом на данное время является недоверие к себе и окружающим. Период застоя.

34. Ваши мечты далеки до завершения. Ухудшение положения. Надо потратить больше усилий, чем вы предполагали.

35. Очень много противоречий. Если будете слишком рьяно добиваться желаемого, упустите достигнутое ранее.

36. Ваше удачное продвижение и успехи могут вызвать зависть. Дальше сплетен это не пойдет.

37. Все свои расходы возьмите под контроль, иначе будете жалеть о зря потраченных деньгах.

38. Добавьте к желанию инициативу, предприимчивость, самостоятельность — и у вас все обязательно получится.

39. Получите нужные известия.

40. Ваши планы будут исполняться прямо пропорционально затраченным времени и силам.

41. Надо применить обходные пути и постараться не торопить ход событий.

42. Период неопределенности. Наметьте конкретный план предполагаемых действий и старайтесь следовать ему.

43. Соблазн крупных трат денег. Следуйте своему инстинкту, а не чужим советам и уговорам.

44. В ближайшем будущем не будет особых волнений. Все дела ясны, все планы исполнимы.

45. Время радости.

46. Желание исполнится, если вы будете достаточно скромны в своих требованиях.

47. Поездка или путешествие внесут нужные коррективы в ваши планы. У вас появится возможность быстрого продвижения вверх по социальной лестнице.

48. Вы получите все благодаря усердию, трудолюбию, дисциплине и поддержке судьбы.

49. Доверьтесь жизни, плывите по течению, и река сама принесет вас к нужному месту.

50. То, что вызовет в вас неуверенность и опасение, в дальнейшем обернется благом.

51. События будут развиваться быстрее, чем вы ожидаете. Возможно, они застанут вас врасплох.

52. Ваше восприятие действительности несколько искажено. Пока вы не в состоянии увидеть скрытую сторону событий.

53. Полоса приятных неожиданностей, которые будут следовать одна за другой.

54. В вашу жизнь войдут новые люди, которые станут преданными друзьями или коллегами.

55. Вас ожидают стечение счастливых случайностей и рост материального благосостояния.

56. Ваши способности и трудолюбие будут оценены по достоинству. Возможность поощрения, карьерного роста и выгодного сотрудничества.

57. Столько будет забот и хлопот, что практически не остается времени на что-то другое.

58. В вашей душе царит хаос, который может стать причиной помех в делах и начинаниях.

59. Проявите выдержку и самообладание, так как старые противоречия внезапно вырвутся наружу.

60. Можете упустить шанс из-за собственного легкомыслия либо неверия в свои силы.

61. Исполнится желаемое или нет, зависит от вашей самодисциплины. Составьте план действий и следуйте графику.

62. Взгляните на свою жизнь как бы со стороны — благодаря этому вы обретете верный взгляд на многие вещи.

63. Измените себя, и изменится мир вокруг вас. У вас появится новый взгляд на жизнь.

64. Будете слишком зависимы в своих намерениях от других людей, особенно от тех, кто имеет власть.

65. Лишние тревоги и волнения из-за соблазнов, интриг, пустых разговоров и споров.

66. Положитесь на судьбу и уповайте на Бога. Доверьтесь естественному ходу жизни.

67. Вы тратите много энергии и сил впустую. Постарайтесь правильно распределять свою активность.

68. Ситуация сложится двояким образом. Попытайтесь правильно сориентироваться.

69. Есть повод задуматься о том, какие люди вас окружают. Будьте внимательны в делах и не рассказывайте никому о своих планах и успехах.

70. Не хитрите сами с собой: вы уверены, что то, что вы затеваете, действительно не причинит никому вреда? Если такой уверенности нет, ситуация обещает быть благополучной.

71. Хороший момент для укрепления вашего авторитета. Возможность получить поощрение или награду.

72. Вашим планам суждено сбыться, если вы не будете перекладывать свою ответственность на чужие плечи.

73. Возможность больших и маленьких побед. Вы будете довольны вкусом успеха.

74. Ваши затеи имеют мало шансов на исполнение, так как противоречат желанию других.

75. Ваши дела будут решаться легко и быстро, без больших усилий и затрат с вашей стороны.

76. Перемены неизбежно затронут, а может, и перевернут вашу жизнь. Грядущие события помогут начать новый этап жизни. Внутренние разногласия будут преодолены.

77. Ваши заботы не займут в жизни большого места. Появятся новые увлечения и новые знакомства.

78. Больше доверяйте своему сердцу и интуиции — они подскажут вам нужные пути к заветной цели.

79. Предстоит полоса потерь и испытаний. Соберите свою волю в кулак и переждите разрушительный ветер.

80. Перспективы у вас самые радужные. Вы чувствуете вдохновение — и к вам приходит успех.

81. Ситуация стабильна. Вы на правильном пути. Доведите свои планы до конца и беритесь за новые.

82. Если ваши ум и душа действуют в согласии друг с другом, вы добьетесь многого.

83. Судьба любит время от времени устраивать испытания тем, кому она покровительствует. Настало ваше время.

84. Сумеете извлечь и сиюминутную, и долгосрочную выгоду. Удача в материальных делах.

85. Держите себя в руках и не позволяйте эмоциям захлестнуть вас — это главное условие благополучного завершения планов.

86. Перед вами откроются новые перспективы и новые горизонты, прежде невидимые и недостижимые.

87. Вас ожидает успех, обретенный легко и без усилий. Результат вас удивит и порадует.

88. Действуйте упорно, уверенно, настойчиво, и все преимущества будут на вашей стороне.

89. Вы живете в мире иллюзий и строите воздушные замки, но у судьбы не хватит материала для их возведения.

90. Правильно соизмеряйте свои надежды и свои возможности, тогда вы будете на правильном пути.

91. Если вы говорите то одно, то другое, а думаете третье — толку от этого не будет.

92. Обстоятельства введут вас в заблуждение. Перенесите свое внимание на светлые стороны жизни достигнут совместными усилиями. Практикуйтесь в дипломатии и тактичности.

93. В вашу жизнь войдут новые люди, которые станут вам мудрыми советчиками.

94. Доверьтесь судьбе, плывите по течению, и вам улыбнется удача.

95. Надо применить ум и постараться не торопить ход событий, лучше продумать все до мелочей, а затем действовать.

96. Настал подходящий момент для того, чтобы подключить к делу проверенные связи и надежных друзей.

97. Будьте более уверенны в своих силах.

98. Успех может быть достигнут совместными усилиями. Практикуйтесь в дипломатии и тактичности.

99. Неожиданные события помешают в данный момент исполнению намеченных планов.

100. Судьба. Доля. Божья воля. По каким-то причинам для вас информация закрыта.

Источник: http://www.cluber.com.ua/