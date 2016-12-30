Пожар в джунглях или Прекрасная Дама? Сексуальный гороскоп

ОВЕН

Не ждите, что Овен будет скрывать от мужчины свои намерения. Секс она любит и готова им заняться буквально везде – от салона автомобиля до кабинки на колесе обозрения. Кавалер может даже не понять, что происходит, как окажется поверженным навзничь. Ну а чего время тянуть? Впрочем, жаловаться никто не будет, но только в случае, если мужчина удовлетворяет аппетиты Овна. Если он слаб, то красотку только и видели, или же она найдет утешение в связях на стороне. Это один из самых темпераментных и горячих знаков зодиака.

ТЕЛЕЦ

Готовьтесь к долгой, красивой, романтической связи. Но не одной романтикой жив Телец, ей нужна страсть. И еда. И меха. И красивое соблазнение. И секс. Много секса. Вряд ли мужчина после ночи с Тельцом будет способен на подвиги, но счастливая улыбка кота, наевшегося сметаны, будет блуждать у него на губах стопроцентно. Не стоит заводить роман с этой дамой, если вы предпочитаете стремительные многочисленные интрижки. В гневе и ревности Тельцы страшны. Убить не убьет, но встряску неверный возлюбленный запомнит навсегда.

БЛИЗНЕЦЫ

Вы мечтали о гареме? Зачем целый гарем, если есть одна женщина, рожденная под знаком Близнецов? С одной из ипостасей Близнеца мужчина будет вести долгие разговоры, сгорая от страсти смотреть, как она поигрывает ножкой бокала вина. Со второй – проведет восхитительную ночь , а утром обнаружит только отпечаток губной помады на подушке. С третьей … Да кто знает, что еще ей взбредет в голову? Ведь в Близнецах всегда умещается несколько личностей!

РАК

Она застенчива и даже где-то пуглива. Рассчитывать на стремительный отклик не стоит, женщина Рак будет присматриваться к мужчине, совершенно не собираясь отдаваться ему на первом же свидании. Ее нужно слушать, понимать, окружать заботой и лаской, только тогда она сможет ответить ухажеру. Комплименты и неторопливость – вот главные атрибуты грядущей ночи с Раком. И тогда мужчина не пожалеет, Рак откроет все глубины своего темперамента.

ЛЕВ

Она уверена в том, что осчастливит любого. Ее уверенность базируется на собственном убеждении в том, что Львица – настоящее украшение в жизни мужчины. Женщина Лев – ленива, сладострастна и сексуальна. Ей не нужен простой секс, ей нужно восхищение и покорность. Если этого не случится, Львица выпустит коготки и обольет кавалера таким презрением, что тот еще долго будет приходить в себя. Мир – театр, так почему бы не устроить представление, совмещенное с сексом?

ДЕВА

Вот кому трудно приходится, так это Девам. Ведь вокруг так мало мужчин, которые отвечают строгим требованиям этих женщин! Это беспроигрышный вариант Прекрасной Дамы, которую надо завоевывать и покорять – безупречным внешним видом, галантными поступками, сдержанностью и даже сентиментальностью. Если все пойдет так, как надо, то мужчину, ухаживающего за Девой, ждет чудесная ночь, на крахмальных простынях, с фоновой симфонической музыкой и идеальным сексом.

ВЕСЫ

Не спешите. Вы не поняли? НЕ СПЕШИТЕ!!! Женщине Весам нужна театральность и спецэффекты. Соблазнение, по ее мнению, это не кавалерийская атака, а роман в трех томах. Ее тело создано для восхищения и обожания, ночь должна быть длинна и полна неожиданностей. Чего, чего, а сексуальных сюрпризов Весы полным-полны.

СКОРПИОН

Приготовьтесь к тому, что ночь будет долгой. Возможно, она начнется прямо с утра, когда Скорпион позвонит вам и невинным голосом наговорит такого, от чего ваши уши будут пламенеть весь день. Она мастер в любви, любит эксперименты, эмоциональна и чувствительна. Даже если мужчина уверен, что ничто его уже удивить не может, то в постели с женщиной Скорпионом он поймет, что просто несведущий мальчишка. Скорпионша – вызов для мужчины, поэтому ему стоит десять раз подумать, сможет ли он справиться с этим вулканом страсти.

СТРЕЛЕЦ

Мужчина может привлечь даму Стрельца легко и просто – достаточно одного какого то качества, которое привлечет ее внимание. И оп-па, вы уже в постели. Но не радуйтесь. Стрелец уйдет так же легко, как пришла, как только найдет очередного привлекательного партнера. При этом все ее бывшие остаются с ней в прекрасных отношениях. Секс это ведь приключение. Правда? Поэтому Стрельцы отправляются в походы с палаткой, берут плед на прогулку и едут с партнером в горы, совмещая полезное с приятным. Ее трудно будет забыть, поверьте.

КОЗЕРОГ

Под холодной и даже несколько отстраненной внешностью скрывается настоящий пожар в джунглях. Однако до него еще надо докопаться. Женщина Козерог не обратит внимания на Эйнштейна, который пишет перед ней формулы, клоун Вася тоже будет выделывать трюки в стороне. Она сама выбирает себе партнера, а потом делает с ним все, что захочет.

ВОДОЛЕЙ

Эта та женщина, с которой мужчине будет не скучно, потому что никто не любит эксперименты так, как женщина Водолей. Темперамент ее, как правило, не слишком высок, но это компенсируется живым умом и изобретательностью. Нет ничего такого, что показалось бы ей запретным или чрезмерным. Еще один впечатляющий мужчин факт – Стрельцы обычно ставят удовольствие партнера выше своего, так что обиженным из спальни вы вряд ли выйдете.

РЫБЫ

Рыбка артистична и эмоциональна, плюс ко всему у нее отличная интуиция. Она заранее знает, как создать нужную мужчине атмосферу в спальне – будь то ароматические свечи и романтическая музыка, или же меха и брутальный секс. Но следует помнить, что у женщин этого знака зодиака повышенная эмоциональность и они могут разрыдаться в любой момент. Да, даже в самый неподходящий.