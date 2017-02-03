Повторяющиеся события: надежный способ понять, что вы во власти своего жизненного сценария

Наиболее надежный способ «заподозрить», что вы во власти своего жизненного сценария – это повторяющиеся события. И в какой-то момент вы начинаете догадываться, что дело не в других, а в вашей «персональной программе».

Мы называем эту программу жизненным сценарием, в котором по всем законам театра есть свои персонажи, сцены, свое амплуа. На протяжении многих лет (а то и всей жизни) мы отыгрываем один и тот же спектакль с небольшими вариациями. Естественное желание – сменить пластинку.

Как? Для начала – распознать свой сценарий: каково ваше амплуа, что именно побуждает вас играть одну и ту же роль, как вы это делаете и где та точка, в которой вы «заходите на очередной круг»?

Приходит ко мне как-то женщина. На вид около 30. «Не могу,- говорит,- выйти замуж. Тщательно выбираю. Долго присматриваюсь. И когда, наконец, решаю, что это тот самый человек, с которым можно построить длительные отношения, он исчезает».

Глядя на эту женщину, невозможно поверить, что ей трудно найти партнера. Молодая. Красивая. Состоявшаяся. Самодостаточная. Финансовый директор компании. Обеспеченная. В общем, все при всем. И на тебе! Ну, давайте разбираться!

Что это за тип женщины, которую я описала? Это женщина с волевым характером. Она привыкла полагаться только на себя. Она ценит те достижения, которых добилась собственными руками. Конечно же, знает себе цену и способна за себя постоять. Кому попало свою судьбу не доверит. Сильная – что там говорить!

А знаете, о чем больше всего на свете мечтает сильная женщина? Конечно, расслабиться! Сбросить с себя груз ответственности, перестать, наконец, принимать решения, прижаться к надежному мужскому плечу… То есть ищет она опору в жизни. Внимательно ищет… Длительное время держит на дистанции, сохраняя фасад независимой и сильной натуры.

Какое впечатление она производит на мужчин? Львица! Грация и сила! И на охоту сходит, добычу принесет, и в дебрях жизни дорогу найдет, не заблудится. За ней – как за каменной стеной! Сильные мужчины таких побаиваются: соответствовать же надо! Уж лучше таких в друзьях иметь или в деловых партнерах! А семейную жизнь с такой женщиной будет стремиться построить тот мужчина, который сам нуждается в опоре и заботе.

И вот они познакомились. Общаются. Он, понятно, показывает себя с лучшей стороны. Она, как мы знаем, держит его на расстоянии, присматривается. До этого момента пасьянс сходится у обоих: она видит сильного мужчину (она же соблюдает дистанцию, близко не подходит и его не подпускает, следовательно, истинной сути-то разглядеть не может). Да и он вот уже на протяжении длительного времени видит самодостаточный фасад. Мечта обоих сбылась… до того момента, как она принимает решение: да, это он, тот, кому я могу, наконец, довериться и открыться!

Что она делает после этого? Падает ему на грудь. Нетрудно догадаться, что происходит с ним. Пугается и сбегает… Вот и встретились 2 одиночества…

Вы спросите, что произошло с моей клиенткой. Месяца через три-четыре вышла замуж. За того, за кого хотела. Иногда одного осознания достаточно, чтобы сценарий потерял власть над вами.

Я свою работу во многом сравниваю с работой домкрата. Помочь человеку подняться над наезженной колеей, чтобы он посмотрел, как она устроена, какой глубины, какого масштаба. Посмотрел, что вокруг, какие еще просторы (возможности) он может освоить. После этого – хочешь, катай свой маршрут и дальше, хочешь – вылезай и нарабатывай новые пути.

Иногда человеку приходится помогать осваивать новую территорию. Во-первых, страшно. Во-вторых, надо принимать решения (ведь в колее-то все задано, там и думать не надо). В-третьих, формировать новые жизненно важные ценности и навыки.

В том случае, который я только что описала, моей клиентке пришлось признать, что на слишком большом расстоянии плохо виден партнер, и пересмотреть миф о том, что единственный способ чувствовать себя в безопасности – это держаться на большой дистанции.

Ей пришлось осваивать новые способы заботы о себе, кроме как «держать себя в кулаке», равно как и новые способы выражения партнеру своих ожиданий, пожеланий, тревог. Никто из нас не свободен от сценария. Вопрос только в том, вы управляете им или он вами.

Источник econet.ru