Потерявшийся в джунглях или в параллельном измерении?

Чилиец Майкул Коросео Акунья в феврале текущего года, при посещении национального парка Мадиди, что находится в Боливии, странным образом потерялся и его девять дней не могли найти (источник esoreiter.ru).

Перед тем как отправиться в джунгли, боливийские проводники проводят специальную церемонию почитания Матери Природы, благодаря чему экскурсии в лес становятся безопасными. Вот и в тот раз все туристы были приглашены в специальную лесную хижину, дабы задобрить «духи природы», испросить у них разрешение на посещение их владений.

Однако Майкул Акунья отчего-то последовать со всеми в хижину отказался, а когда группа уже совсем было собралась двинуться по выбранному маршруту, гид вдруг заметил, что двадцатипятилетнего парня нет среди них. Причем его видели буквально каких-то пять минут назад, но ни крики, ни последующие поиски не помогли туристам найти своего товарища.

В конечном счете, недалеко от хижины был найден грязный носок Майкула, который в дальнейшем использовался местными шаманами, дабы соединиться с душой парня и спросить его, что же с ним произошло. Местные колдуны были уверены, что парень провалился в другой мир (параллельный нашему), а потому они проделали несколько магических ритуалов, дабы вытащить его оттуда.

Глава туристической фирмы Max Adventures, которая устраивает туры по джунглям Боливии, Фейзар Нава был уверен, что Майкул наказан за свое непочтительное отношение к Матери Природы, злой дух дуэнде в этом случае нападает на человека и уносит его в другое измерение. Вот почему парень мгновенно пропал, и от него не осталось практически никаких следов. А носок, скорее всего, был милостиво «подброшен» в виде бонуса за то, что все остальные члены группы прошли церемонию поклонения Матери Природы.

На девятый день поисков, в которых приняли участие лучшие рейнджеры национального парка, они услышали из джунглей голос о помощи. В милях от лагеря поисковая группа обнаружила Майкула, который был на грани физического и морального истощения, а также весь исцарапан и искусан насекомыми. Ноги его опухли и потому он еле передвигался.

Когда парень на вторые сутки пришел в себя, он ничего толком не мог объяснить, как и почему пропал. Майкул помнил только то, что он в одиночестве бродил по лесу в поисках своего лагеря, помнил, как зачем-то выбросил фонарик и мобильник, потом снял сандалии и носки, вспоминал, что старался идти за обезьянами, которые бросали ему фрукты с деревьев и указывали путь к воде. Потом он совсем потерял всякую надежду и только молился Богу…

Возможно, это и спасло парня, духи сжалились и отпустили его. Заметим, что последний раз в данном национальном парке терялся турист в 1981 году. Это был израильтянин, который выбирался к людям еще более долго – три недели. О его похождениях в джунглях позднее был даже снят фильм — Back from Tuichi.