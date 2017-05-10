Понять других без слов: три спорные практики

Кроме того, выраженность различных зон нашего лица якобы отражает подход, который мы предпочитаем: лоб и глаза соответствуют рациональности, скулы и нос – интуиции, челюсть и рот – конкретности.

Эти гипотезы не стоит принимать как бесспорную истину. Даже сообщества специалистов, практикующих данный метод, не используют его, к примеру, для подбора кадров.

Этот метод, о котором любит писать популярная пресса, основан на представлении, что в клетках запечатлена наша личная история, и пока ее след остается неосознанным, она порождает повторяющиеся и болезненные схемы поведения. В этом случае терапевт должен «спуститься в тело», то есть двигаться, отталкиваясь от поведения пациента, к информации, которая содержится в клетках: анализируя пульс пациента, проводя рукой по его телу, чтобы «перепрограммировать» их – например, с помощью звуков или растений.

Если даже согласиться с тем, что клеточная память существует, возможно ли в самом деле расшифровать ее? Насколько отличается эффект, который якобы дают энергетические методы, от эффекта плацебо? Каково реальное влияние терапевта? Эти и многие другие вопросы остаются без ответа.

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