Понять других без слов: три спорные практики

Глаза человека могут рассказать о его рациональности, а нос – об интуиции? В клетках запечатлена наша личная история? По жестам можно распознать обман? Попробуем разобраться, насколько эти практики убедительны с точки зрения строгой науки и можно ли им доверять.
Читать по лицу: морфопсихология
Физиогномика – учение о соответствии между чертами лица и личностью человека – существует со времен Античности. На нее влияли предрассудки разных эпох, ее обвиняли в том, что она создает предпосылки для дискриминации.
В 1937 году психиатр Луи Корман дал физиогномике новую теоретическую основу. По его мнению, хотя черты лица предопределены генетически, на их формирование влияет наше отношение к окружающему миру. Выведенный им «закон расширения-сужения» гласит, что широкие и округлые формы выражают наш инстинкт экспансии в среде, которую мы воспринимаем как благоприятную. Узкие же формы – результат инстинкта самосохранения, который включается, когда мы действуем во враждебной среде.
Выраженность различных зон нашего лица якобы отражает подход, который мы предпочитаем
Кроме того, выраженность различных зон нашего лица якобы отражает подход, который мы предпочитаем: лоб и глаза соответствуют рациональности, скулы и нос – интуиции, челюсть и рот – конкретности.
Эти гипотезы не стоит принимать как бесспорную истину. Даже сообщества специалистов, практикующих данный метод, не используют его, к примеру, для подбора кадров.
Читать в клетках: клеточная память
Этот метод, о котором любит писать популярная пресса, основан на представлении, что в клетках запечатлена наша личная история, и пока ее след остается неосознанным, она порождает повторяющиеся и болезненные схемы поведения. В этом случае терапевт должен «спуститься в тело», то есть двигаться, отталкиваясь от поведения пациента, к информации, которая содержится в клетках: анализируя пульс пациента, проводя рукой по его телу, чтобы «перепрограммировать» их – например, с помощью звуков или растений.
Если даже согласиться с тем, что клеточная память существует, возможно ли в самом деле расшифровать ее? Насколько отличается эффект, который якобы дают энергетические методы, от эффекта плацебо? Каково реальное влияние терапевта? Эти и многие другие вопросы остаются без ответа.
Читать жесты: синергология
Эта практика, так эффектно показанная в телесериале «Обмани меня», претендует на то, чтобы расшифровывать мысли человека на основе языка его тела, и за счет этого лучше взаимодействовать с ним или выявлять его ложь. Предполагается, что «наблюдать за действующим телом – значит наблюдать за умом в движении».
Синергология исследует все невербальные проявления – жесты (на основе работ американского психолога Пола Экмана), а также элементы поведения: перивербальные (пространство и время в коммуникации), паравербальные (характер издаваемых звуков), инфравербальные (элементы, которые остаются за пределами сознательного восприятия: запахи или микромимика) или же суправербальные (внешние отличительные признаки, например, носит человек фирменную одежду или нет).
Все эти знания потенциально полезны для психолога, социолога или полицейского. Тем не менее остается неясным, считать ли это искусством или наукой.
Источник: http://www.psychologies.ru/