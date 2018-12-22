Получена фотография гигантского озера воды на Марсе

Межпланетная станция Mars Express сделала снимок заполненного льдом кратера Королева на Марсе.





Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Европейского космического агентства.

Фотография кратера была получена с помощью стереокамеры высокого разрешения HRSC, находящейся на борту орбитального аппарата. Снимок состоит из отдельных изображений, сделанных во время пяти пролетов станции по орбите вокруг Марса.

Кратер в диаметре достигает 81,4 километра и содержит более двух тысяч кубических километров водяного льда. Он находится в северном полушарии планеты, в районе низменностей, к югу от Олимпии Унде — обширного района, покрытого дюнами. Толщина круглогодичной ледяной шапки достигает 1,8 километра.

Несмотря на то что на Марсе наблюдается смена времен года, лед не тает из-за явления, называемого «ледяной ловушкой». Из-за того, что дно кратера лежит на глубине двух километров, холодная атмосфера надо льдом остается неподвижной, создавая охлаждающий слой. Он не дает ледяной шапке нагреваться и испаряться даже в теплые сезоны.

Автоматическая станция Mars Express была запущена 2 июня 2003 года и достигла красной планеты шесть месяцев спустя. В июле 2018 года сообщалось об обнаружении аппаратом озера жидкой воды под полярным льдом на южной шапке Planum Australe. Открытие было сделано с помощью радара MARSIS (англ. Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding).

Источник: http://www.ufostation.net/