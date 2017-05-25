Положительная энергетика: как зарядить себя удачей на весь день

Многие не знают, что первостепенная причина успеха большинства людей — это энергетика. Хорошая новость состоит в том, что каждый из нас может заряжать себя положительной энергией, словно батарейку.
Существует очень большое количество способов поднять настроение утром и зарядить свою энергетику таким образом, чтобы притягивать деньги и удачу. Кстати, одним из самых лучших и универсальных помощников для стабильной чистки энергетики является кошка. Ранее мы писали о том, как кошка влияет на энергетику дома. Человек — это часть дома, так как энергетически мы связаны с местом, в котором живем, поэтому кошки очищают не только дом, но и нас с вами.
Как зарядить себя удачей
Утром, не только перед работой или перед важным событием, но и в выходной день, важно получить заряд бодрости, чтобы быть готовым к любым трудностям и притягивать успех.
Отсутствие правильного настроя даже ненасыщенный делами день может превратить в пасмурную ночь. И наоборот, энергетическая подзарядка с самого утра может поставить вас на дорогу успеха, даже если все настроено против вас.
Психологический метод: всем известно, что если настраивать себя изначально на провал, то шансы достичь успеха в любой сфере заметно снижаются. Психологи объясняют это просто. Дело в том, что мыслительные способности ухудшаются при переживаниях, или же когда мы сдаемся. У мозга просто нет стимула продолжать работать на полную мощность. Именно поэтому необходимо настраивать себя с утра так, что даже в самых сложных ситуациях все равно есть шанс выиграть или найти нечто положительное даже в худшем финале.
Метод медитаций: если у вас есть полчаса времени утром, отдайте предпочтение медитациям, которые улучшат настроение, зарядив вас позитивом. Медитация — это построение внутренних образов в сознании. Вы выбираете какую-то конкретную медитацию, либо просто расслабляетесь в полной тишине и представляете себе нечто приятное и мотивирующее. Результаты у тех, кто занимается медитациями хотя бы месяц, ошеломительные. Многие люди отмечают заметное улучшение самочувствия и положительный эффект: удачу на работе, в делах, любви. Это происходит не случайно, поскольку аура этих людей становится стабильной и положительной.
Метод аффирмаций: зарядить себя удачей на весь день можно благодаря аффирмациям. Их преимущество и недостаток одновременно заключается в том, что невозможно с первого раза себя настроить на позитив нужным образом, но зато впоследствии этот метод позволяет достичь стабильности. Аффирмации изначально представляют собой прототип наших мыслей, то есть то, что вы себе повторяете регулярно каждый день, должно стать частью вас, а не просто мотивирующими словами. С утра и перед сном они запоминаются лучше всего, так что не забывайте говорить самому себе правильные слова. Лучшие аффирмации на каждый день описаны в отдельной статье. Ознакомьтесь с ними и выберите для себя те, что подходят именно вам.
Общие советы: пробудившись ото сна, не спешите бежать за кофе. Если вы имеете вредные привычки, лучше оставьте их на вторую половину дня. Научитесь встречать утро без сигарет, алкоголя или кофе. Ложитесь всегда вовремя, а вставайте всегда пораньше. Сначала вам понадобится принять контрастный душ, а потом выпить стакан чистой воды. Через некоторое время можете позавтракать. Если есть возможность, съешьте яблоко. Дело в том, что в яблоках содержатся вещества, которые бодрят намного лучше, чем самый сильный кофе. Также они безвредны.
Встречайте утро правильно, чтобы сделать свою энергетику сильной и положительной. Это подготовит вас к любым испытаниям. Не забывайте также про амулеты и талисманы. Например, камень оберег можно выбрать по Знаку Зодиака. Это наиболее простой способ обеспечить себя дополнительной невидимой защитой от бед.
Источник — dailyhoro.ru