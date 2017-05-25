Положительная энергетика: как зарядить себя удачей на весь день

Многие не знают, что первостепенная причина успеха большинства людей — это энергетика. Хорошая новость состоит в том, что каждый из нас может заряжать себя положительной энергией, словно батарейку.

Существует очень большое количество способов поднять настроение утром и зарядить свою энергетику таким образом, чтобы притягивать деньги и удачу. Кстати, одним из самых лучших и универсальных помощников для стабильной чистки энергетики является кошка. Ранее мы писали о том, как кошка влияет на энергетику дома. Человек — это часть дома, так как энергетически мы связаны с местом, в котором живем, поэтому кошки очищают не только дом, но и нас с вами.

Как зарядить себя удачей

Утром, не только перед работой или перед важным событием, но и в выходной день, важно получить заряд бодрости, чтобы быть готовым к любым трудностям и притягивать успех.

Отсутствие правильного настроя даже ненасыщенный делами день может превратить в пасмурную ночь. И наоборот, энергетическая подзарядка с самого утра может поставить вас на дорогу успеха, даже если все настроено против вас.