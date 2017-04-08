Половцы, правда и вымысел

Половцы – кочевой тюркоязычный народ. Сами себя они называли кипчаки. Половцы были очень воинственным народом, а свои завоевания начали в XI веке. Сначала они вытеснили печенегов и торков из причерноморских земель, после пересекли Днепр и поселились на территории от Дуная и Иртыша. Спустя некоторое время, в восточных исторических записях появилось название этой степи – Дешт-и-Кипчак, что в переводе означает «Кипчакская степь». Золотая Орда переняла язык половцев в XIII веке, а еще позже он лёг в основу языков многих тюркских народов.

Изначально ученые считали, что термин «половцы» произошёл от слова «поле». Эту версию поддерживал и Афанасий Щекатов, полагая, что «половцами» кипчаков прозвали славяне, опираясь на их место проживания: поля. Современные же ученые считают, что прозвище «половцы» произошло от цвета «половый» — желтоватый, цвета соломы. Славяне, в том числе и западные, называли кипчаков именно так. Дело в том, что в чешском, русском и сербском языках название соломенного цвета произносится примерно одинаково. А вот у немцев и армян свои названия, имеющие, однако, ту же подоплеку, что и русское слово «половцы». Но и эта версия долго оспаривалась, так как считается, что половцы никак не могут быть светловолосыми. До сих пор прямых доказательств того, что кипчаки были смуглыми и темноволосыми, нет, поэтому версия прижилась и стала общепринятой.

Ученые много и упорно спорят о внешности половцев. Профессор Виктор Звягин, эксперт в судебно-медицинской идентификации личности изучал останки князя Андрея Боголюбского, сына половчанки. Он сделал вывод, что череп совершенно точно принадлежал представителю европеоидной расы. Получается, что половцы, несмотря на то, что были тюркоязычными и были ближе именно к ним, а не к европейцам, все же не имеют никакого отношения к расе монголоидов.

История половцев, как и многих других кочевых народов – это история постоянных войн, побед и поражений, завоеваний и потерь. В 744 году Восточно-тюркский каганат был разгромлен, и кипчаки граничили с другими кочевыми народами: кимаками, хазарами, огузами. В середине IX века половцы достигли экономического, политического и культурного превосходства над кимаками, а столетием позже кимаки полностью смешались с кипчаками. Следующими на пути к расширению территорий встали огузы – половцы вытеснили их с привычного места в низовьях Сырдарьи в Среднюю Азию. Подчинив себе почти весь Казахстан, половцы расширили свои границы. Восточная граница осталась прежней, а вот на запад их владения простирались до Волги, на юге – до реки Талас, протекающей по Казахстану и Киргизии, а на севере оказались леса Западной Сибири. И это всего за 200 с немногим лет!

Перед тем, как на Русь пришли татаро-монголы, роль грабителей Руси доставалась половцам. Они постоянно нападали на южные территории и отбирали у жителей скот и имущество. Нередко уводили с собой пленных, в качестве рабов, заложников или для продажи в Крым и Азию. Очень редко русским князьям удавалось выкупить своих подданных обратно. Нападения половцев всегда были быстрыми и внезапными, так что пограничные княжества никогда не могли быть готовы для отражения атаки.

Первое появление с границ Руси датируется 1055 годом. Тогда половецкий хан ворвался на территорию Переяславского княжества, где был встречен дружиной во главе с молодым князем Всеволодом Ярославичем. Первая встреча была довольно мирной и была похожа больше на дружескую, чем на вторжение неприятеля: князь и хан обменялись подарками и разошлись «по домам». В то время у половцев были свои, еще не решенные, вопросы, и грабежи русских в их планы пока не входили. Но спустя почти десять лет начались битвы, которые продолжались довольно долго и с завидным постоянством. В 1061 году Переяславское княжество было разорено. Виной тому – поражение Всеволода Ярославича в битве с половецким ханом. В 1068 году половцы вновь одержали победу над русскими князьями. Через 10 лет в битве на Нежатиной Ниве погиб киевский князь Изяслав. В 1093 году половцы разгромили войска трёх русских князей: Святополка, Владимира Мономаха и Ростислава. В 1094 году при поддержке половцев Владимир Мономах был вынужден отдать Чернигов другому князю – Олегу. Спустя два года после этого половцы потерпели первое поражение. В этой битве был убит хан Тугоркан.

Для обороны Русь строила укрепления и селила на юге «пограничников»: мирных тюрков — черных клобуков. Они стали главной поддержкой Киева и участвовали почти во всех боях. Иногда русские сами развязывали войну против половцев. Когда для походов объединялись несколько князей, наступательные действия имели успешное завершение. Но в те годы на Руси была обострена феодальная раздробленность, и разрозненные войска были не в силах противостоять отпору половцев. Примером этому может послужить поход князя Игоря, описанный в «Слове о полку Игореве».

В 1103 году князья Святополк и Владимир Мономах «отселили» половцев за Волгу и Дон. После переселения за Кавказ, половцы стали подданными грузинского царя и помогали в освобождении Грузии от турок.

После смерти Владимира Мономаха половцы вновь устремили свои взгляды на Русь и продолжили принимать участие в междоусобных войнах. Тишина наступила примерно в начале XIII века – недолгий период мирной жизни.

Половцы принимают активное участие и в жизни Византии. Вместе с русским князем в конце XI века они помогли византийцам в борьбе с печенегами. Но всего лишь годов позже этой войны кипчаки поддержали самозванца и вторглись в Византию уже как захватчики. В 1095 году войско половцев потерпело поражение, и они бежали обратно, в свои степи.

В наши дни данных ДНК о половцах не существует, поэтому сказать точно, кто является их потомками, практически невозможно. Гены некоторых родовых племен встречаются среди жителей Казахстана, Башкирии, Татарстана, Киргизии… Также их можно обнаружить в ДНК ногайцев, крымских татар, башкир, туркмен. Это значит, что предками всех вышеперечисленные народы, теоретически, могут быть половцы, но точное количество народов-потомков мы сможем узнать намного позже, когда появятся более совершенные методы определения происхождения по ДНК.

Источник: tainy.net