Полевые матрицы: метод изменения СУДЬБЫ

Современные системные расстановки – это метод, помогающий человеку находить истоки своих проблем на различных уровнях, в которые включена его личность и его душа. С помощью этого метода, человек может как находить причины, так и решения, а также исцеляться, интегрироваться и трансформироваться.

Метод семейных расстановок родился как результат знаний и практической работы в психотерапевтической среде и рассматривает клиента как часть его семейно-родовой системы.

Длительные наработки семейных расстановщиков превратили семейное поле в семейную структуру. Эта структура напоминает матрицу, но не имеет строгой матричной разметки и жестких матричных границ. В центре поля стоит фигура клиента. Слева за ним – фигура матери, справа за ним – фигура отца. Далее на расстоянии вытянутой руки друг за другом остальные фигуры членов рода. По диагоналям в углах стоят фигуры исключенных. Таким образом можно посчитать, на чьем месте и в каком колене стоит та или иная фигура в расстановке клиента. Все четко и структурировано.

Однако, что такое опыт души? Это та же самая семейная система, только существовавшая в другое время, в другой эпохе, в которой проходила свой опыт душа. Поэтому порядки там те же самые. И неудивительно, что попав в файл судьбы, классический семейный расстановщик работает с ним как с обычной семейной системой. И это тоже работает.

Очень часто бывает, что фигуры выходят далеко за границы поля, в другое пространство. Возможно именно поэтому семейное поле до сих пор не сделали полевой матрицей. Да, собственно, говоря, в данном виде расстановок это будет лишнее. Достаточно существующей в сознании расстановщика полевой разметки, которая в среде расстановщиков называется «картой поля».

Но расстановки развиваются и не стоят на месте. В них все больше и больше приходит людей с новым сознанием и привносят в них свои знания, свое мышление, свое видение, свой опыт. И именно благодаря этому расстановки развиваются и выходят на новый качественный уровень и предоставляют людям все больше и больше возможностей для исследования себя, своего внутреннего мира, своего бессознательного.

На сегодня расстановка – это уже не только терапия, это глубинные трансформации, которые происходят в душе клиента и в его системе. А видов систем существует много и не только семейные.

Что такое полевые расстановочные матрицы?

Полевые расстановочные матрицы – это новая технология разметки системного поля клиента. Она отличается от классической семейной разметки и содержит в себе совершенно иные принципы и аспекты, которые заключены в личностной и духовной сущностях человека.

Разметка в полевых матрицах выводит клиента за границы его семейной системы и дает возможность проработки себя через другие системы, другие порядки и другие уровни. Она создает объем, вместо плоскости и задает другие динамики и другую глубину погружения.

Полевые расстановочные матрицы – это новые возможности для самопознания, для внутренней трансформации личности и его выхода на духовные уровни.

В полевых расстановочных матрицах используются полевые знания о Больших Системах. Большие Системы – это системы, структуры, законы, первопринципы которые создал не человек, но они проявлены в жизнедеятельности человечества и человек с ними взаимодействует не зависимо от того знает он что-то об этом или нет.

Большие Системы настолько объемны, многообразны и непостижимы, что человечеству доступна лишь небольшая часть знаний о них, но еще большего человек не знает. Это знания о Боге, о Творце, о Создателях, о том, как устроена Вселенная и какие законы в ней проявлены. А также о цивилизациях, которые существовали на Земле и которые влияют на эволюцию планеты и на развитие человечества в целом. К сожалению, в этих знаниях существует очень много искажений и ограничений, а также очень много ментальных шаблонов и конструктов, за границы которых позволяют заглянуть полевые расстановочные технологии.

Полевые расстановочные матрицы позволяют узнать обо всем этом гораздо больше и найти свое место во всем этом многообразии проявленных принципов, законов и энергий.

Особенности полевых матриц

Полевая матрица – это способ упаковки информации и знаний, которые дает поле, в матричную структуру. Полевая матрица – это не продукт деятельности ума, это продукт деятельности поля и длительных лабораторных исследований.

В полевых матрицах не используются расчеты и вычисления, которые существуют в других расчетных методах, таких как астрология, нумерология, матрица Ладини и другие.

Полевые матрицы – это технология, специально разработанная для метода системных расстановок.

Полевые матрицы – это вспомогательный инструмент расстановщикам, работающим с неклассическими расстановочными подходами, с архетипами и картами.

Полевые матрицы – это многоуровневые системы, позволяющие осознать, проработать и интегрировать различные уровни и аспекты личности человека.

Полевые матрицы работают на уровне тела, души, духа, тонкой энергетической структуры человека.

Полевые матрицы – это структуры, обладающие большими энергоинформационными объемами.

Полевые матрицы работают с 4-мя контекстами или 4-мя уровнями:

1. Личностный контекст.

2. Родовой контекст.

3. Контекст судьбы

4. Большие Системы.

И только прорабатывая себя через все эти 4 контекста, человек может стать целостной, интегрированной и духовной личностью.

Как работают полевые матрицы

В зависимости от вида и назначения матрицы, используются и различные подходы и техники. Базовым подходом в полевых матрицах является метод системных расстановок. Существуют матрицы, в которых можно самостоятельно себя прорабатывать, существуют матрицы, в которых нужны знания и опыт расстановщика, который ведет клиента за его запросом. Опыт расстановщика важен не только в работе с классическими семейными системами, но здесь нужен и опыт взаимодействия с Большими Системами, а также личностная проработка в этих матрицах.

Полевые матрицы могут работать как с запросом, так и без запроса. Длительность работы от 40 минут до 2 часов. С помощью заместителей, матрицы выводят важную для клиента информацию из различных полей, а расстановщик помогает клиенту правильно взаимодействовать с теми посланиями, которые идут для него из поля.

В конечном результате клиент получает глубинные проработки и трансформации на уровне тела, души, личности, духа.

Виды полевых матриц

На сегодняшний день в качестве готового продукта существует 4 полевых матрицы. Они отличаются друг от друга своим назначением, структурой, внешним видом и принципами работы.

1. Архетипическая матрица (FCA-матрица).

2. Денежная матрица.

3. Матрица Благодарности.

4. Эволюционная матрица.

Архетипическая матрица (FCA-матрица)

FCA-матрица – Полевая Расстановочная Архетипическая Матрица – это матрица, предназначенная для проработки и интеграции в себе базовых принципов и качеств, которые проявлены как во Вселенной так и в человеке. В матрице отражены: отцовский и материнский, мужской и женский принципы, деньги, семья, самореализация, стихии, чакры, духовное и материальное, точка сборки и многое другое. В матрице есть как ресурсные квадраты, так и исключаемые принципы, которые можно продиагностировать и интегрировать. В качестве вспомогательного инструмента при работе с FCA-матрицей используются старшие арканы Системы Таро. Также существует возможность использования в этой матрице других архетипических систем: Руническая Система, Астрологическая Система и другие.

Денежная матрица

Денежная матрица – Полевая Расстановочная Матрица Денежного пространства – FCM-матрица – дает возможность человеку прийти в Точку Сборки своего денежного пространства, проработать свои денежные каналы и денежные ограничения. Она показывает человеку в каком из четырех основных полей сосредоточена его основная денежная проблема и пути ее проработки. Денежный поток проходит через каналы и базовые квадраты, которые в совокупности составляют денежное пространство человека, данное ему на это воплощение. По мере прохождения этих зон, прорабатываются денежные проблемы, проблемные ситуации, находятся ресурсы и решения. В отдельных зонах матрицы работают Большие Фигуры, регулирующие и балансирующие денежное пространство клиента. Одной из таких фигур является фигура Фортуны.

Матрица Благодарности

Матрица Благодарности – Полевая Расстановочная Матрица Благодарности – FCT-матрица – это матрица, предназначенная в первую очередь для самостоятельной проработки. Она включает в себя 12 структурных элементов, которые в совокупности образуют поле Благодарности. Это поле использует энергию Благодарности, которая является одной из самых сильных и трансформационных энергий, существующих во Вселенной и проявленных в человечестве. Проходя шаг за шагом каждое из 12-ти полей матрицы, человек гармонизирует себя и выравнивается, балансируется с внешним пространством, с проявленными материальными и духовными планами Вселенной.

Эволюционная матрица

Эволюционная матрица – Полевая Расстановочная Эволюционная Матрица – FCE-матрица – это матрица для тех, кто активно развивается как на личностных, так и на духовных уровнях, для тех, чье сознание расширено и выходит за границы бытовых проблем и проблем существования. Она приводит к самым истокам эволюции души и духа. Матрица содержит в себе 10 полей, разделенных на 4 базовых уровня: уровень личности, родовой, уровень Больших Систем. В каждом из этих 10-ти полей содержатся деструктивные, разрушительные и ограничительные программы, которые не дают человеку активно развиваться и эволюционировать. Из-за нарушения базовых законов Вселенной, осуществленных в очень далеком прошлом, душа застревает в кругах и бесконечных цепях прохождения похожих опытов. Эта матрица шаг за шагом проводит к самым истокам, позволяет деактивировать и откорректировать существующие деструктивные программы и активировать вместо них новые программы созидания и творчества. Это самая сильная и глубокая на данный момент моя разработка.

Чем отличаются полевые матрицы от расчетных матриц?

Расчетные матрицы, например, матрица Пифагора, матрица Ладини и другие, рассчитываются по дате рождения. Т.е. дата рождения является теми исходными данными, на основании которых строится некая структура, которая называется матрицей. Она содержит в себе наиболее важные характеристики личности человека. По ней можно достаточно хорошо описать личность человека, психотипы и то, как складывается его жизнь в наиболее важных жизненных сферах.

В полевых матрицах не производятся расчеты по дате рождения. Информацию о человеке и его текущем состоянии в различных жизненных аспектах выдает поле через заместителей.

Насколько можно опираться на расчеты? В целом они достаточно верно описывают человека, его характер и то, как он проявляет себя в социуме. Но, некоторые характеристики являются не актуальными, потому что человек меняется, развивается, проходит жизненные уроки, набирает опыт, учится. Отразить тот жизненный путь, который прошел человек ни одна расчетная матрица не может. В каких-то моментах могут быть совпадения, в каких-то различия.

В полевых матрицах все иначе. Поле всегда показывает систему клиента со стороны, показывает его тем, какой он сейчас. Оно отображает те события из его прошлого, которые ему нужно осознать здесь и сейчас. Поле дает возможность интегрировать в себя свои внутренние части, получить ресурсы, найти нужные клиенту решения.

Поле – живое. Оно пробуждает в человеке эмоции и чувства, инсайты и озарения, дает возможность соприкоснуться с энергиями и пройти через внутренние трансформации. Расчетные матрицы существуют для лучшего понимания себя и для консультаций, но не дают тех трансформаций, которые дают человеку полевые матрицы.

На сегодня матрицу Ладини используют в методе системных расстановок и я даже сам делаю такие расстановки. Но при этом она остается расчетной, а не полевой.

Если резюмировать упрощенно, то расчетные матрицы – для консультаций, полевые матрицы – для внутренних трансформаций.

Отличие полевых матриц от полевых карт

В классических семейных расстановках чтение поля называется картографией. Выше я уже описывал разметку этой семейно-родовой карты. В ней все очень четко и прозрачно, структурно и понятно, но поле в ней не делится на фиксированные сектора и жесткие межсекторные границы. Это достаточно свободная карта, имеющая возможность свободных перемещений внутри нее и даже возможность выхода за границы поля. Поэтому полевой картой ее можно назвать весьма условно.

Впервые с другой концепцией поля я познакомился в 2007 году. Тогда основатель системного моделирования Зелинский Александр Васильевич проводил семинар «Карта личности». Он представлял из себя расстановку, которую тебе делали по некоей карте, называемой тогда «Картой личности». Она представляла из себя поле, разделенное двумя веревочками на 4 части, на 4 поля. Каждое поле имело свое название. Я уже точно не помню их названий, но что-то вроде: «Могу», «Хочу», «Знаю» и др. На всякий случай, извиняюсь перед автором этой разработки, если неправильно или не совсем точно назвал эти поля.

Я сейчас не буду вдаваться в детали этой структуры, важен сейчас не ее анализ и не то, как она работает, а то, что тогда я впервые увидел разработку, альтернативную классическим семейным расстановкам. И она включала в себя другой, структурный формат поля. Тогда я только начинал свой путь в расстановках и как это работает мне было не совсем понятно, но интересно. Структура работала с личностью клиента без его запроса. В процессе расстановки выводилась информация о его личности и родовой системе.

В дальнейшем эту структуру, но уже с другими характеристиками 4-х полей, использовали ученики и последователи Зелинского. В частности, я видел карту, разработанную с использованием психотипов Юнга. Были все те же веревочки, которые разделяли комнату на 4 поля, в каждом из которых работали заместители.

Мне неизвестно, существуют ли еще другие подобные полевые карты, но разработать их не сложно, поэтому допускаю возможность наличия и других разработок от других авторов.

Чем матрица отличается от карты?

Если образно, то тем же, чем отличается трансатлантический Боинг 777 от самолета АН-2: вместимостью, мощностью, дальностью перелета и т.п. Оба они имеют способность летать, но летают на разные расстояния и имеют разные назначения и цели. Это я не к тому, чтобы как-то уменьшить ценность разработок других авторов. Нет, их разработки по своему ценны и я считаю их первопроходцами и новаторами в области системных расстановок. Я этот образ привел для того, чтобы на данном примере дать представление о разнице в системе измерений и назначений.

А теперь по сути, корневые отличия.

Количество полей в карте – 4. Количество полей в матрице от 10 до 27.

Форма в карте – 4 прямоугольника или квадрата. Форма в матрице имеет различную геометрию: квадраты, прямоугольники, круги, объединенные в единую целостную структуру. Эта структура также имеет различные не повторяющиеся формы в зависимости от типа матрицы.

Карта работает без запроса. Матрица может работать как с запросом, так и без запроса.

Карта не включает в себя аспекты Больших Систем. Матрица включает в себя аспекты и качества Больших Систем, проявленных в человеке и человечестве.

Энергоинформационные объемы в матрице больше объемов карты.

Основной тип расстановок, которые делаются в карте – семейные или структурные. Они работают с личным контекстом, родовым контекстом.

Расстановки в полевых матрицах содержат в себе все 4 контекста, включая контекст Больших Систем, но при этом они не являются семейными расстановками. Структура матрицы позволяет заглянуть глубже в систему клиента, чем его родовая система.

Отличия во внешнем виде. Карта в помещении делится с помощью 2-х веревочек на 4 поля. Матрица же имеет различные формы и конфигурации в зависимости от ее назначения и печатается на специальном прочном, износостойком материале. Таким образом полевая матрица – это специально напечатанное поле, в котором происходит работа заместителей.

История возникновения технологии полевых матриц

Технология полевых расстановочных матриц (FC-matrix) родилась в 2016 году как результат длительного лабораторного исследования Больших Систем. Все начиналось с лаборатории, которую мы с коллегами начали проводить в 2015 году в помещении Юго-Восточного Института Психоанализа и которая носила рабочее название «Архетипическое исследование старших арканов Таро с использованием метода современных системных расстановок». А также возможности интеграции полученных знаний в метод расстановок. Тогда я еще не знал, какие впоследствии перспективы откроются передо мной и какие безграничные возможности содержит в себе метод современных системных расстановок. И такого понятия как полевые расстановочные матрицы в моем сознании еще не существовало.

Закончив эту лабораторию, я переместился в другое место и создал новую исследовательскую группу для дальнейшего изучения возможностей системных расстановок и тех принципов, по которым функционирует Вселенная и которые проявлены в человечестве, а также начал исследование других Больших Систем, в которые входили руны, астрологические аспекты и еще многое другое.

Чем больше я получал знания из поля, тем больше они начинали складываться в какую-то общую картину. Однажды, передо мной предстал образ матрицы, в которой можно было сделать полевой расклад карт Таро. Эту идею я решил проверить на работоспособность в рамках лаборатории. Первое тестирование показало совпадение тех полевых диагностик, которые получались в ходе работе с этой матрицей с той информацией, которую рассказывали о себе клиенты.

После этого у меня все пазлы сложились в одну целостную систему. Все то, что я так долго исследовал в своих различных лабораториях соединилось в одну целостную структуру, которую я решил назвать полевой расстановочной матрицей. Пришло понимание о том, что содержит в себе каждое поле матрицы и как можно с этим работать.

Здесь впервые появилось понятие «точки сборки» в данной полевой структуре. Эту идею я целенаправленно начал разрабатывать, тестировать, проверять, изучать, делать по ней расстановки. В конечном итоге вышел продукт, который на данный момент имеет название Полевая Расстановочная Архетипическая Матрица (FCA-матрица). Это была моя первая полевая матрица, которую я разработал, напечатал и презентовал на фестивале по системным расстановкам «Родосвіт-2016».

Лабораторные исследования продолжались. Мы решили отдельно исследовать тему денег в полевом аспекте. В этом исследовании для меня было важным увидеть то, что стоит за деньгами, за всеми теми проекциями, которые люди накладывают на деньги и то, как эта категория раскрывается в поле. Результаты были весьма неожиданными, мы увидели много нового, о чем обычно не говорят, увидели всю эту огромную структуру и ее создателей, увидели как это функционирует в человечестве и даже то, какой будет новая финансовая система в далеком будущем.

В рамках этого исследования я планировал проверить свою новую идею, которая на тот момент носила рабочее название «Карта денег». Она представляла из себя поле, разделенное на 4 сектора, в каждом из которых находились денежные ограничения, которые есть в человеке на различных личностных и внеличностных уровнях.

Когда мы начали тестирование этой идеи, то на мое удивление в поле она раскрылась намного богаче, объемнее и структурнее, чем я изначально предполагал. В поле добавились 9 новых секторов, очерченных кругами, которые проявляли высшие аспекты Большой денежной структуры, которые мы уже наблюдали в процессе исследования темы денег.

Одной из таких больших фигур была фигура Фортуны, отвечающая за баланс, а также несколько других Больших фигур, проявившихся в поле. В итоге денежная карта превратилась в денежную матрицу. Это вторая полевая матрица, родившаяся у меня в ходе лабораторных исследований. Она имела совсем другую геометрию, структуру и другое назначение, чем моя первая разработка.

В конечном итоге, в моем сознании начала складываться совершенно новая концепция, которой я еще не встречал в области системных расстановок и которую я теперь называю «Полевые Расстановочные Матрицы (FC-matrix)».

После этого, я решил преобразовать круг благодарности, изложенный как полевая практика в моей статье «12 шагов благодарности», которую я опубликовал на портале econet и которую прочитало более чем 650.000 человек, в полевую матрицу. В поле благодарности отображены все те главные аспекты, которые есть в жизнедеятельности каждого человека. И проходя их в этом системном поле, человек проходит мощную внутреннюю трансформацию и выравнивает свои внутренние балансы со всем тем, что ему как подарок дает Вселенная. Таким образом, следуя новой концепции полевых расстановочных матриц, родившихся в моем сознании, у меня появилась уже 3-я матрица – «Матрица Благодарности».

Но, жизнь не стоит на месте, и я тоже. Она все время подталкивает тебя к развитию и иногда это развитие происходит достаточно болезненно, через боль и разрушения. После достаточно тяжелых для меня разрушительных событий я пошел в исследование темы разрушения.

Почему люди разрушают себя и других, почему они испытывают боль и страдания, почему они развиваются именно этим путем и неужели нет другого пути развития? Я пытался найти ответы на эти вопросы в своей новой лаборатории, которая имела рабочее название «Ген разрушения». В ней я исследовал те разрушительные программы и механизмы, которые содержатся на генетическом уровне человека, которые им управляют и влияют на качество его жизни.

Эту тему я исследовал несколько месяцев и узнал много достаточно нового. Я проводил расстановки с ДНК, где в качестве подопытного кролика был я сам. Мне удалось вывести из себя много деструктивных программ не только с помощью метода расстановок, но и с помощью других психотехник.

Как результат этих исследований у меня возникла картинка новой полевой матрицы, которую я начал исследовать. Поначалу она носила рабочее название «Матрица разрушения» и состояла из 4-х уровней и 10-ти секторов. Из нее извлекались и деактивировались все разрушительные и деструктивные программы, которые разрушают человека и вместо них активировались другие, новые созидательные программы.

После нескольких тестовых расстановок я увидел, что в самой глубине матрицы содержится информация не только о том, что человека разрушает, но и программы эволюции души и духа. Матрица уводила к самим истокам, в само ядро, когда эти программы начинали только формироваться. Поэтому матрица была переименована и имеет название «Эволюционная матрица». Это, пожалуй, самая сильная на данный момент моя разработка. Она приводит человека туда, куда не может его привести ни одна расстановка и никакая другая техника.

Таким образом на сегодняшний момент, у меня разработаны 4 полевых расстановочных матрицы. Исследования продолжаются…

Благодарности

Я благодарю всех тех участников моих лабораторий, благодаря которым у меня по кубикам собирались знания в общую картину. Я благодарю всех тех, кому интересны были эти исследования и кто регулярно приходил в них участвовать. Я благодарю тех, кто вдохновлял меня на создание и развитие полевых матриц. Я также благодарю тех участников, которые первыми на себе испытывали все те возможности, которые предоставляли полевые матрицы.

Отдельная благодарность: Четверикова Наталья, Жиленко Алла, Антоненко Вероника. Особая благодарность руководителям Юго-Восточного Института Психоанализа: Светозарова Светлана Васильевна и Солдатов Сергей Викторович.

Послесловие

Я не стою на месте и развиваюсь. Я благодарю Вселенную и всех тех людей, которые мне помогают в этом. Я не исключаю, что у меня будут появляться новые разработки и возможно другие матрицы. У меня уже сейчас есть пару идей, которые пока еще не исследовались.

Я также не исключаю, что другие расстановщики могут начать разрабатывать свои собственные полевые расстановочные матрицы, называть их по-другому и даже утверждать, что эти идеи у них родились очень давно. По крайней мере на сегодня мне о таких разработках не известно. Те разработки, о которых я знал и которые существовали ранее, не являлись полевыми матрицами. Их было не много и они иные. Если подобные матрицы все же есть, то я только приветствую коллег по цеху!

И еще, матрица – это абсолютно четкая структура, независимо от того, расчетная она или полевая. Она имеет свою геометрию, составные элементы и свое назначение. Матрицу можно нарисовать. Некоторые, ради красивого слова, слово «матрица» используют не по назначению и она существует больше в их воображении и на словах. Мы работаем со структурами и эти структуры можно увидеть, а работу полевых матриц можно еще и прочувствовать.

Я также буду приветствовать исследования всех других расстановщиков, которые своей целью ставят дальнейшее развитие метода системных расстановок, расширение его возможностей и помощь людям.

Одна просьба ко всем тем, кто решит пойти в этот направление – создавайте не от ума, следуйте за полем, расширяйте свое сознание и поле на это откликнется. Больше чем вы можете принять и осознать, поле вам не даст. Поэтому, чем шире ваше сознание, тем больше вам дает поле. Упаковывайте те знания, которые вам дает поле в структуры. Исследуйте через поле и уже потом создавайте финальный продукт. Удачи всем в своих новых начинаниях.

источник econet.ru