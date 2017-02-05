Походка выдает необычное поведение людей

Специалистами московского Национального исследовательского ядерного университета была создана программа, которая способна распознавать необычное поведение людей по тому, как они ведут себя в толпе, в частности, по манере ходить. По словам разработчиков, данная программа может найти свое применение в разного рода системах обеспечения безопасности.
Данная разработка – это программа распознавания по обычной видеозаписи сложных образов. В настоящее время ведутся работы, направленные на усовершенствование программы для распознавания поведения людей в толпе по их телосложению, манере ходьбы, стилю одежды.
Как отмечает руководитель проекта, сотрудник Института интеллектуальных кибернетических систем Вадим Даньшин, для успешного функционирования программы не требуется дорогостоящее дополнительное оборудование, и мощности обычных смартфонов вполне достаточно.
По его словам, планируется проведение испытаний данной разработки с целью сбора статистических данных и анализа поведения продавцов и покупателей в больших торговых центрах. В будущем программу можно будет использовать для выявления необычного поведения людей, зафиксированного на вокзалах, в аэропортах и на транспорте камерами наружного наблюдения. Для современных систем безопасности это, как известно, является актуальной задачей.
Помимо этого, данная программа может использоваться в игровой виртуальной реальности, интерактивной рекламе в торговых центрах, в создании тренажеров для пожарных, военных, хирургов, пилотов и водителей с автоматической классификацией их действий.
Источник: http://tainy.net/