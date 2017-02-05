Походка выдает необычное поведение людей

Специалистами московского Национального исследовательского ядерного университета была создана программа, которая способна распознавать необычное поведение людей по тому, как они ведут себя в толпе, в частности, по манере ходить. По словам разработчиков, данная программа может найти свое применение в разного рода системах обеспечения безопасности.

Данная разработка – это программа распознавания по обычной видеозаписи сложных образов. В настоящее время ведутся работы, направленные на усовершенствование программы для распознавания поведения людей в толпе по их телосложению, манере ходьбы, стилю одежды.

Как отмечает руководитель проекта, сотрудник Института интеллектуальных кибернетических систем Вадим Даньшин, для успешного функционирования программы не требуется дорогостоящее дополнительное оборудование, и мощности обычных смартфонов вполне достаточно.