Подвиг во имя жизни. Она спасла 2500 детей от фашистского гетто, и они не забыли

Мир узнал об этой удивительной женщине спустя 54 года после окончания войны, когда четыре девочки из обычной школы в Канзасе под руководством своего учителя решили восстановить ее историю, готовясь к Национальному историческому проекту.

Сама Ирена никогда не хотела, чтобы ее считали героем, она говорила, что сделала слишком мало, и поэтому ее мучает совесть. А началось все в 43 году, когда во время оккупации Варшавы немецкие войска согнали в закрытое гетто более 400 000 евреев. За короткий срок за стенами гетто от голода и тифа умерло почти четверть населения. Начинаются депортации в концлагеря. Каждый день из Варшавского гетто уходят полные поезда. Чтобы ограничить распространение тифа, сотрудникам здравоохранения Варшавы разрешается доступ за стены плотно охраняемого гетто.

Ирена Сендлер, будучи одним из таких сотрудников, сперва начинает приносить людям еду и лекарства, но слишком быстро понимает, что этих несчастных людей ждет неминуемая смерть, и необходимо срочно что-то делать. Она присоединяется к одной из подпольных группировок, чтобы спасать детей, переправляя их из гетто на волю.

Ирене 29 лет, В ее группе 10 человек, 9 из которых женщины. Ирена и ее товарищи начинают вывозить детей в частные семьи, польские детские дома и монастыри. Детей из еврейского гетто выводят через канализацию, подвалы домов, вывозят в машинах скорой помощи вместе с трупами или в мешках с мусором, иногда просто скрывают под полами пальто или под юбкой, ежесекундно рискуя жизнью. Новорожденных малышей помещают в специальные ящики, где проделывают отверстия для доступа воздуха. Младенцам дают успокоительное, чтобы не плакали, а рядом с водителем, в грузовике которого везут ценный груз, всегда собака. Если приближаются немцы, она поднимет оглушительный лай, чтобы не было слышно подозрительных звуков. Сначала от того, что водитель больно сжимает ей лапу, а затем, привыкнув лаять по команде.

Также по городу курсирует знаменитый трамвай №4, который делает остановки в гетто. Медсестры прячут малышей в коробки под сидениями трамвая и заслоняют их своими телами. Все продумано по секундам, любая ошибка — чья-то жизнь. Малышей прячут в самых неожиданных местах. Один из таких тайников — Варшавский зоопарк, где спрятали 40 детишек.

Но самое тяжелое и страшное даже не это. Невозможно представить, через какие страдания пришлось проходить хрупкой молодой девушке, когда необходимо было отрывать детей у родителей, уводить их в неизвестность, скорее всего навсегда. Слезы, крики, уговоры побыть с собственным ребенком еще один день, который мог оказаться последним.

Ирена говорила, что настоящими героями были именно эти матери, которые доверяли ей своих детей.

Вспоминает Эльжбетта, приемная дочь Ирены, которая была вывезена в деревянном ящике в возрасте 6 месяцев: «Мне было 17, когда я узнала, что еврейка, и что моя польская мама, которую я любила всю жизнь, на самом деле матерью не является. Тогда она показала мне серебряную ложечку, на которой были выгравированы мои настоящие имя, фамилия и дата рождения». (настоящие родители Эльжбетты были уничтожены нацистами).

Информацию о детях: листочек с двумя именами — настоящим и новым, вымышленным, хранят в стеклянных банках, которые закапывают в саду. Детям дают новые имена и документы, обучают польскому языку (т.к. знают они только идиш), учат креститься и молиться, как христиан.

Во время массовых облав, Ирену хватают, помещают в тюрьму и жестоко избивают на допросах в течение трех месяцев, переломав ей руки и ноги. Во время допросов она не выдает немцам расположение тайника, где спрятаны банки с именами и новыми адресами детей. Не выдает и своих товарищей, которые помогали ей делать детям новые документы.

Ирену приговаривают к расстрелу, в 44-м. Но друзьям чудом удается подкупить одного из сотрудников, и за несколько часов до расстрела немецкий солдат, буквально вытолкнув ее на улицу, приказывает бежать. Подполье готовит для нее новые документы, а на следующий день Ирена находит свое имя в списках расстрелянных. Ее больше никто не ищет, для немцев — она умерла.

После того, как война закончилась, Ирена находит банки с именами спасенных детей и пытается их разыскать, а затем передает записи Комитету поиска выживших евреев.

«Я была воспитана с верой в то, что нуждающемуся человеку нужно помочь, вне зависимости от его национальности или вероисповедания», — говорила Ирена Сендлер. После войны Ирена дважды выходит замуж, рожает троих детей и живет в безвестности в течение многих десятилетий. Ее подвиг становится известен миру лишь в 1999 году, когда четыре девочки-подростка из Канзаса решают сделать школьный проект по истории и начинают раскапывать данные о судьбе Ирены Сендлер. Девочки сочиняют о ней пьесу, назвав ее «Жизнь в банке»и выступают с ней по всей Америке.

В 2003 году Ирена получает высшую награду Польши, орден Белого Орла.

В 2006-м президент Польши и премьер-министр Израиля выдвигают ее кандидатуру на соискание Нобелевской премии мира…

В 2008 году Ирены не стало. Когда ее уже не было в живых, на телеэкраны выходит американский фильм «Храброе сердце Ирэны Сендлер».