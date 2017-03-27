«Подсказки» судьбы, или как научиться читать знаки Вселенной

Все случайные встречи, совпадения, счастливые находки и потери, сны, победы и поражения нужно анализировать с точки зрения их значимости для вас. Есть Сила, о логике которой можно только догадываться.

Можно назвать ее Вселенной или Бесконечностью, или Намерением. Эта Сила управляет нашей судьбой. Но и мы можем управлять своей судьбой и воздействовать на эту Силу. Можем с ней вести диалог, сотрудничать или не сотрудничать. Быть ее проводником или нет. Знаки – способ Силы вести с нами диалог. Ответ приходит сам собой, изнутри, через ощущения. Просто понимаешь, и все. Но надо стремиться ВИДЕТЬ эти знаки и ждать внутреннего ответа. Суть в том, что вы хотите что-то сделать, но перед вами упорно встают мелкие препятствия. Не считаете ли вы, что это предостережение? Наверное, да.

Сигналы космоса

Первый.

Правильности выбора – это ощущение радости, приподнятости, удовольствия от того, что с вами происходит. Если вы что-то делаете с восторгом и вдохновением, то это знак судьбы, говорящий о том, что вы идете в нужном направлении.

Второй.

Вам, наверное, хорошо знакомо выражение “не лежит душа”. Насилие над собой ни к чему хорошему не приводит. Если вся наша жизнь состоит из сплошного “должен” и никогда из “хочу”, она становится невыносимой и бесполезной для нас. Потому что мы проживаем не свою, а чужую жизнь, оправдываем чужие ожидания, выполняем чужие обещания и отдаем чужие долги.

Третий.

Если вам сопутствуют победы и удачи в избранном деле, у вас все получается – прекрасно! Высшие силы одобряют ваш выбор и посылают тому подтверждение. Но если с самого начала ничего не ладится, словно долбишь непробиваемую стену – это может быть сигналом того, что вы взялись не за то дело. Или вы еще не совсем созрели для него.

Четвертый.

Сны – универсальный способ общения с космическими силами. Только для того, чтобы разгадать, что именно хотят поведать нам силы небесные в своих туманных и запутанных посланиях, надо сначала научиться элементарному – запоминать эти послания, а потом анализировать.

Пятый.

Случайности – это хорошо продуманные небом закономерности. Расшифровывать эти знаки так же сложно, как и сны. Но правильное их толкование дает безошибочные результаты в коррекции поведения. К примеру, вы споткнулись. “О! – думаете вы. – Это плохой знак. Наверное, мне не стоит идти в гости, потому что высший разум предупреждает меня о каких-то неприятностях”. На самом деле, вы просто споткнулись. Дорога неровная. Под ноги надо смотреть. И все! Вот если вы спотыкаетесь два и три раза подряд, спеша на какую-то очень значимую для вас встречу, то это явный сигнал. О чем? Ну тут уж вам самому нужно поднапрячься и разгадать. Может быть, не нужна вам эта встреча, или слишком большое значение ей придаете, а может быть, напротив, не совсем хорошо к ней подготовились.

Все случайные встречи, совпадения, счастливые находки и потери, сны, победы и поражения нужно анализировать с точки зрения их значимости для вас. И тогда даже самые неприятные неожиданности будут восприниматься вами спокойно и с благодарностью.

Фоновый гул событий

Фоновый гул событий – это достаточно распространенный термин в среде людей, изучающих аномальные явления и события. Термин этот обозначает “знаки судьбы”, “подсказки ангела-хранителя”, “подсказки личного гения (духа)” и т.п. Большинство людей не способны правильно оценивать эти знаки, особенно трудны для расшифровки несчастные случаи, неудачи, болезни. По мнению эзотериков (и ученых, верящих в возможность предвидения будущего), все серьезные неприятности являются предварительной, предупредительной волной грядущих событий. Животные гораздо лучше человека чувствуют этот самый фоновый гул событий, которые вскоре произойдут. Это “шестое чувство”, видимо, было присуще и человеку, но со временем атрофировалось.

Люди редко замечают, а тем более верят в “подсказки” судьбы, поступающие в виде предупреждающих знаков и событий из информационного поля через ангела-хранителя или иным путем, а это – реально существующий, проверенный на практике феномен. Единственное, что подходит всем и каждому, – это наблюдение и анализ.

Каждому под силу делать выводы и поступать согласно им. Основным критерием правильности поступков может быть только ощущение гармонии происходящего. Гармония – некое универсальное состояние, когда вы ощущаете себя одновременно в полном покое и абсолютном движении.

Человек – есть Вселенная, в которой заключен смысл существования, так же, как в каждой песчинке на морском берегу – всеобщие законы мироздания. Когда вы это понимаете, когда чувствуете свое единство со всем и вся, тогда вам становятся доступны тайны небесных сигналов. Тогда вы начинаете понимать, что такое знаки судьбы и как с ними жить. Их надо принимать с радостью и благодарностью. И следовать им, чтобы прийти к светлому и счастливому состоянию духа.

Источник – esotericblog.ru